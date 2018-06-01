Когда падишах/осел сдохнет..? Узбекистан и Россия совместно снимут к/ф о Ходже Насреддине

09:03 03.06.2018 Узбекистан и Россия снимут совместный фильм, который будет посвящен знаменитому восточному острослову Ходже Насреддину.

Делегация Узбекистана и компания "Реновацио" (Россия) подписали меморандум на Каннском кинофестивале.



Ожидается, что съемочные работы в Узбекистане начнутся уже в этом году. В фильм приглашен известный французский актер Жан Рено.



В проекте "Хужа Насриддин" половина творческой и технической группы будет состоять из узбекских специалистов. Источник - UzDaily.uz

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