|Когда падишах/осел сдохнет..? Узбекистан и Россия совместно снимут к/ф о Ходже Насреддине
09:03 03.06.2018
Узбекистан и Россия снимут совместный фильм, который будет посвящен знаменитому восточному острослову Ходже Насреддину.
Делегация Узбекистана и компания "Реновацио" (Россия) подписали меморандум на Каннском кинофестивале.
Ожидается, что съемочные работы в Узбекистане начнутся уже в этом году. В фильм приглашен известный французский актер Жан Рено.
В проекте "Хужа Насриддин" половина творческой и технической группы будет состоять из узбекских специалистов.