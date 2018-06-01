В Узбекистане намерены довести пенсионный возраст до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин

08:48 03.06.2018 Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан провел семинар для обсуждения проекта Концепции по реформированию системы государственного пенсионного обеспечения граждан. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.



Напомним, что проект концепции был разработан в целях совершенствования системы пенсионного обеспечения граждан, повышения уровня обеспеченности пенсионеров, а также достижения сбалансированной пенсионной системы. Документ был опубликован для обсуждения 28 апреля 2018 года.



На семинаре были проанализированы и обсуждены полученные начальные рекомендации министерств и ведомств, поступившие комментарии и предложения широкого круга общественности по реформированию пенсионной системы страны.



Обсуждены вопросы совершенствования нормативно-правовой базы, в частности разработки Закона "О государственном пенсионном обеспечении граждан" в новой редакции. Выражены мнения, что при разработке закона необходимо глубоко изучить зарубежный опыт и учесть демографические и социально-экономические аспекты нашей страны.



Вместе с этим, в нормах закона должны быть учтены механизмы, стимулирующие активное участие граждан в системе социального страхования, при котором размеры пенсий граждан будут зависеть от продолжительности трудового стажа, размера заработной платы и, соответственно, страхового взноса.



Специалисты и эксперты особо отметили, что в Концепцию включены такие аспекты, которые направлены на восстановление социальной справедливости, такие как, выплата работающим пенсионерам пенсий в полном размере, увеличение среднемесячных размеров зарплаты, принимаемых для исчисления базовых размеров пенсии с 8-кратного до 12- кратного размера минимальной зарплаты.



Также, учитывая социальную значимость предлагаемых реформ, участниками семинара, в том числе экспертами международных финансовых институтов, были высказаны мнения о поэтапном внедрении предлагаемых нововведений.



В частности, увеличение необходимого минимума трудового стажа предложено довести, на первом этапе, до 10 лет, увеличивая на год, начиная с 2019 года, а пенсионный возраст повысить каждый год на 6 месяцев, начиная с 2022 года, с доведением его до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин. Источник - UzDaily.uz

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