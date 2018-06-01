 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 03.06.2018
09:03  Когда падишах/осел сдохнет..? Узбекистан и Россия совместно снимут к/ф о Ходже Насреддине
08:48  В Узбекистане намерены довести пенсионный возраст до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин
07:58  Муфтий Таджикистана Абдулкодирзода проклял бокс и бои без правил. Это - "харам"!
07:27  Брат известного кыр-басмача Ташиева баллотируется в мэры Джалал-Абада
07:21  На Кунейтру! Сирийская армия готовится к наступлению на Израиль, - З.Караев
Суббота, 02.06.2018
21:15  По спирали: Трамп не может остановить торговую войну с Китаем, - А.Запольскис
21:13  "Друзья Путина" победили: в Италии все-таки сформировано правительство евроскептиков
20:18  Нежный сепар Ким Торра. Каталония вышла из-под прямого правления Мадрида
18:49  Обыкновенное предательство. Бензиновый кризис как приговор Рос-"элите", - М.Хазин
18:47  Медведевское правительство РФ служит не народу, а финансовым спекулянтам, - М.Делягин
18:46  Atlantic: Трамп ставит глобальный эксперимент в режиме реального времени?
17:20  Бежавший из Киргизии депутат и экс-вице-премьер Шадиев обнаружился в Нью-Йорке
16:58  Саудовский король Салман грозит войной Катару, если он купит у России ЗРК С-400
12:28  Washington Times: Америку ждет участь несчастной Украины
09:05  ЧП в кыргызской армии. Не все решают кадры? - Аида Джумашова
09:01  Замглавы госдоходов Южного Казахстана Тенлибаев собрал взятками 1,2 млн долларов
08:53  "Везде родственники...". Елбасы лично расследует изнасилование старшеклассниками школьника в ЮКО
08:46  Совладелец разоренного Qazaq Banki Бахыт Ибрагим экстрадирован из Германии на родину
08:10  УзбМяс. Директор и тренер ф/клуба "Ифтихор" узбекистанской Pro-Лиги избили своих футболистов
06:08  Паучий заговор на Паркентской. Как государство отнимало у ташкентцев квартиры, - А.Волосевич
03:16  Малайзия отказалась обвинять Россию в крушении MH17. Нидерланды не исключили причастность Киева к трагедии
00:33  Космодром Байконур сводят с российской орбиты
Пятница, 01.06.2018
21:18  Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 3, - Б.Мусаев
20:53  Азербайджанская армия начала ползучее наступление на Карабах со стороны Нахичевани
20:09  Кайрат Сунтаев возглавил Нацбюро по противодействию коррупции Казахстана
17:31  В Душанбе премьеры стран СНГ подписали стопку новых бессмысленных бумажек
11:32  Неразбериха, лихоимство, спекуляции. Из истории кыргызской национальной валюты, - "Дело №"
11:18  С каким бюджетом можно прожить (выжить) в Пекине? - "Гуаньча"
11:15  Эмират без эмирата. Смысл Афганской войны в... самой войне, - Д.Орлов
11:12  Узбекистан выкупит все акции GM Uzbekistan и переименует компанию
11:06  Назарбаев собрался править до мавзолея, - М.Шибутов
11:03  В Узбекистане открыли для посещения радиоастрономический комплекс и пещеру Тамерлана
11:01  Елбасы Назарбаев показал Путину дорогу к вечной власти, - С.Аксенов
10:59  Atlantic: Так саммит с КНДР все же жив или нет?
10:57  Новый мировой кризис: Сможет ли устоять Россия
10:56  Foreign Policy: Индии пришло время показать, что у нее есть зубы
10:55  Daily Sabah: У ЕС своих забот полон рот, а он все о Турции горюет
08:49  Почему атлантисты так "озабочены безопасностью" Центральной Азии? - В.Хинов
08:19  Идет великая сушь. Центральная Азия готовится к голоду и водяным бунтам, - А.Рыбин
08:04  Действующий Кырдепутат и экс-первый-вице-премьер Шадиев арестован (но не пойман!)
07:44  Запрягай алабая в нарты. KAZ Minerals собирается на Чукотку
07:42  Квазигосударственный сектор Казахстана поставил под удар финансовую стабильность страны, - М.Меирманова
07:40  В Дании запретили носить никаб и бурку в общественных местах
07:35  ООН призывает власти Кыргызстана остановить похищение невест. Обычай, однако...
07:27  Арабский - второй крупнейший язык Швеции, - Svenska Dagbladet
07:18  КырМинОбраз. Пир во время чумы, - О.Новгородцева
07:16  Мужа вернут в дом. ТаджМигрантов заставят жить с российскими женами, - "АП"
07:13  Ай ф..к ми май хед. Крым в новом рос-медвед-правительстве будет курировать мельдониевый Мутко
07:12  Рахмон удостоен медали ВОЗ за достижения в борьбе с курением. На очереди - вымпел от Об-ва анонимных алкоголиков?
06:22  Терпите, братцы. Трамп стальными пошлинами грубо нагнул всех своих "союзничков", - "Къ"
01:57  Юани вытесняют российские рубли
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Таджикистан   | 
Муфтий Таджикистана Абдулкодирзода проклял бокс и бои без правил. Это - "харам"!
07:58 03.06.2018

02 июня 2018, Бишкек - ИА "24.kg"

Бокс и бои без правил - это харам. Муфтий Таджикистана удивил спортсменов

Муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода назвал такие виды спорта, как бокс и бои без правил, запретными. Это харам, отметил священнослужитель, передало радио "Озоди".

Вчера во время пятничной проповеди в центральной мечети Душанбе Саидмукаррам Абдулкодирзода, отвечая на вопросы прихожан, сказал, что "бокс и бои без правил с религиозной точки зрения считаются харамом, так как могут нанести ущерб здоровью, сделать человека инвалидом".

По мнению муфтия Таджикистана, все виды поединков за деньги - это харам.

Он предлагает молодежи заниматься "нормальными видами спорта, например, борьбой, чтобы развиваться физически и духовно".

"Вот в таких видах спорта нужны достижения нашей молодежи, чтобы они с гордостью поднимали флаг страны, повышали имидж нации и государства", - отметил Саидмукаррам Абдулкодирзода.

Таджикские боксеры и борцы выразили недоумение по поводу таких заявлений. Они напоминают, что такие виды спорта, как бокс или борьба, развиты в странах мусульманского мира (Пакистане, Иране, Саудовской Аравии) и не находятся под запретом.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528001880
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  