Муфтий Таджикистана Абдулкодирзода проклял бокс и бои без правил. Это - "харам"!

07:58 03.06.2018 02 июня 2018, Бишкек - ИА "24.kg"



Бокс и бои без правил - это харам. Муфтий Таджикистана удивил спортсменов



Муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода назвал такие виды спорта, как бокс и бои без правил, запретными. Это харам, отметил священнослужитель, передало радио "Озоди".



Вчера во время пятничной проповеди в центральной мечети Душанбе Саидмукаррам Абдулкодирзода, отвечая на вопросы прихожан, сказал, что "бокс и бои без правил с религиозной точки зрения считаются харамом, так как могут нанести ущерб здоровью, сделать человека инвалидом".



По мнению муфтия Таджикистана, все виды поединков за деньги - это харам.



Он предлагает молодежи заниматься "нормальными видами спорта, например, борьбой, чтобы развиваться физически и духовно".



"Вот в таких видах спорта нужны достижения нашей молодежи, чтобы они с гордостью поднимали флаг страны, повышали имидж нации и государства", - отметил Саидмукаррам Абдулкодирзода.



Таджикские боксеры и борцы выразили недоумение по поводу таких заявлений. Они напоминают, что такие виды спорта, как бокс или борьба, развиты в странах мусульманского мира (Пакистане, Иране, Саудовской Аравии) и не находятся под запретом. Источник - 24.kg

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