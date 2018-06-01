|Муфтий Таджикистана Абдулкодирзода проклял бокс и бои без правил. Это - "харам"!
07:58 03.06.2018
02 июня 2018, Бишкек - ИА "24.kg"
Бокс и бои без правил - это харам. Муфтий Таджикистана удивил спортсменов
Муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода назвал такие виды спорта, как бокс и бои без правил, запретными. Это харам, отметил священнослужитель, передало радио "Озоди".
Вчера во время пятничной проповеди в центральной мечети Душанбе Саидмукаррам Абдулкодирзода, отвечая на вопросы прихожан, сказал, что "бокс и бои без правил с религиозной точки зрения считаются харамом, так как могут нанести ущерб здоровью, сделать человека инвалидом".
По мнению муфтия Таджикистана, все виды поединков за деньги - это харам.
Он предлагает молодежи заниматься "нормальными видами спорта, например, борьбой, чтобы развиваться физически и духовно".
"Вот в таких видах спорта нужны достижения нашей молодежи, чтобы они с гордостью поднимали флаг страны, повышали имидж нации и государства", - отметил Саидмукаррам Абдулкодирзода.
Таджикские боксеры и борцы выразили недоумение по поводу таких заявлений. Они напоминают, что такие виды спорта, как бокс или борьба, развиты в странах мусульманского мира (Пакистане, Иране, Саудовской Аравии) и не находятся под запретом.