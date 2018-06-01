Брат известного кыр-басмача Ташиева баллотируется в мэры Джалал-Абада

07:27 03.06.2018 На пост мэра Джалал-Абада претендует родной брат Камчыбека Ташиева



Город Джалал-Абад остался без мэра после того, как градоначальника Салайдина Авазова арестовали по уголовному делу по модернизации ТЭЦ. Он содержится в СИЗО ГКНБ, а президент подписал указ об его освобождении от должности.



Как сообщили в аппарате муниципалитета, Джалал-Абадский горкенеш обсуждает кандидатуры на пост мэра.



От фракции "Ата-Журт" выдвигают двух кандидатов. Один из них - Мураталы Тагаев. Он является сейчас председателем горкенеша. Второй претендент на пост мэра - Шайырбек Ташиев. Он родной брат экс-депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Ташиева.



Выборы мэра Джалал-Абада назначены на 11 июня. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - 24.kg

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