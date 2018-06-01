По спирали: Трамп не может остановить торговую войну с Китаем, - А.Запольскис

21:15 02.06.2018 Предпоследний шанс США не допустить Китай на первое место в мировой экономике



Санкционная война Белого дома приобретает откровенно комичный оборот. Не успели отгреметь фанфары, под которые американский президент торжественно обрадовал нацию достижением успеха в торговых переговорах с Китаем, как Вашингтон все равно в своей традиционно бандитской логике пустил в ход револьвер.



Пресс-служба Белого дома официально уведомила общественность о введении в действие всех анонсированных ранее санкций. Речь идет о дополнительных 25-процентных таможенных пошлинах на ряд импортных товаров китайского производства на общий объем в 50 млрд. долл. Их подробный перечень обещано обнародовать к 15 июня, но уже известно, что его значительная часть затронет стратегически важные для КНР наименования, имеющие ключевое значение для стратегической программы "Сделано в Китай - 2025".



Представитель министерства коммерции КНР прокомментировал произошедшее, хоть и традиционно сдержанно, но, тем не менее, неожиданно прямо. Подобного шага от Вашингтона китайская сторона не ожидала. Впрочем, а кто бы такого ожидал после того, как стороны к компромиссу по сложной проблеме придти вроде как сумели?



Однако Пекин отметил, что в любом случае готов к любому развитию событий. Вероятно, это означает готовность Поднебесной точно также ввести в действие анонсированный ранее план, о котором сообщало агентство "Синьхуа" в апреле текущего года. Под зеркальные ограничения в КНР предусматривают подвести американский экспорт автомобилей, авиатехники, нефтехимии и соевых бобов. Последнее особенно важно, так как именно на развитие экспорта бобов и нефтехимии в США намеревались делать ключевую ставку.



Иронии в случившемся добавляет еще и тот факт, что в настоящее время в Китае находится многочисленная - более 50 человек - делегация, которая должна продолжить торговые переговоры и выйти на заключение итоговых практических соглашений. После произошедшего возникают серьезные сомнения не только в том, что стороны окончательно договорят выполнять озвученные итоги недавно закончившейся встречи в Вашингтоне, но что они сумеют заключить хоть какие-либо соглашения вообще.



Где тут логика – сегодня, наверное, уже не может сказать никто. Происходящее лишь еще больше усугубляет общее впечатление о прогрессирующей категорической недоговороспособности США как торгового и даже политического партнера. Складывается ощущение, что какая бы то ни было последовательность позиции и преемственность стратегии у Трампа отсутствует как класс. Хотя, с другой стороны, обстоятельства складываются так, что былое западное превосходство и даже единство, США сейчас разрушают сами. А значит для их союзников в вопросе – на дружбе с кем выстраивать дальнейшую основу своего выживания в будущем – ответ становится все более однозначным и очевидным.



Александр Запольскис



1 июня 2018 Источник - iarex.ru

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