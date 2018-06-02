"Друзья Путина" победили: в Италии все-таки сформировано правительство евроскептиков

21:13 02.06.2018 Президент Матарелла испугался новых выборов, на которых еворскептики только бы укрепили свои позиции



В Италии спустя три месяца, наконец-то, удалось сформировать правительство. В него вошли только представители "Лиги Севера" и движения "Пять звезд", - партий, получивших большинство на выборах в марте. Председателем правительства "друзей Путина" стал Джузеппе Конти.



Как сообщалось ранее, 23 мая президент Серджо Матарелла поручил Конти сформировать правительство, но отказался утвердить предложенный им состав правительства из-за кандидатуры известного евроскептика Паоло Савоны на пост министра экономики. После отказа Джузеппе Конти от поста премьера, президент поручил формирование правительства бывшему еврочиновнику Карло Коттарелли, что вызвало бурную реакцию в двух партиях, обладающих большинством в парламенте, которые пригрозили ему импичментом. Опасаясь перевыборов, или еще по каким-то причинам, президент передумал, и снова поручил формирование правительства юристу Джузеппе Конти.



Интересно, что Паоло Савона остался в составе правительства, только получил в нем должность министра по делам Евросоюза. Федеральный секретарь "Лиги Севера" Маттео Сальвини станет вице-премьером и министром внутренних дел, после чего, как обещал, займется наведением порядка в вопросе с беженцами.



Как полагают наблюдатели, это будет правительство "мягких" евроскептиков, и его решимость отменить антироссийские санкции тоже не следует переоценивать.

2 июня 2018 Источник - iarex.ru

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