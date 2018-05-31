Нежный сепар Ким Торра. Каталония вышла из-под прямого правления Мадрида

20:18 02.06.2018 В субботу, 2 июня, члены нового правительства Каталонии были приведены к присяге. После этой процедуры автоматически завершился период прямого правления в регионе Мадрида, который длился более семи месяцев.



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Новое правительство испанской провинции Каталония во главе с Кимом Торрой принесло присягу и вступило в свои полномочия, сообщает РБК со сылкой на Reuters.



C приведением к присяге нового правительства автоматически завершился период прямого правления Мадрида, который длился более семи месяцев.



Глава правительства Каталонии заявил, что привержен идее независимости региона и хочет вступить в переговоры с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом с тем, чтобы положить конец противостоянию Мадрида и Барселоны.



​"Это правительство привержено движению к независимому государству в форме республики", - сказал Ким Торра на церемонии присяги. Источник - news.tj

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