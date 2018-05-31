|Нежный сепар Ким Торра. Каталония вышла из-под прямого правления Мадрида
20:18 02.06.2018
В субботу, 2 июня, члены нового правительства Каталонии были приведены к присяге. После этой процедуры автоматически завершился период прямого правления в регионе Мадрида, который длился более семи месяцев.
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Новое правительство испанской провинции Каталония во главе с Кимом Торрой принесло присягу и вступило в свои полномочия, сообщает РБК со сылкой на Reuters.
C приведением к присяге нового правительства автоматически завершился период прямого правления Мадрида, который длился более семи месяцев.
Глава правительства Каталонии заявил, что привержен идее независимости региона и хочет вступить в переговоры с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом с тем, чтобы положить конец противостоянию Мадрида и Барселоны.
"Это правительство привержено движению к независимому государству в форме республики", - сказал Ким Торра на церемонии присяги.