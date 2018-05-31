Медведевское правительство РФ служит не народу, а финансовым спекулянтам, - М.Делягин

18:47 02.06.2018 Первый шаг правительства Медведева - часть плана уничтожения России



Михаил Делягин: наше государство служит не народу, а финансовым спекулянтам



Майские указы президента, подписанные им в 2012 году, не просто нагло и цинично саботировались либеральным правительством Медведева (представители которого, помнится, заявляли об отсутствии 1 трлн. руб. для их реализации в тот самый год, за который нарастили неиспользуемые остатки средств на счетах бюджета на 1,5 трлн.), но и использовались им для разрушения России.



Так, возложение на регионы обязанностей по увеличению зарплат врачей и учителей без предоставления им соответствующих средств вынуждало регионы либо брать кредиты, попадая в долговую кабалу, либо сокращать число врачей и учителей, разрушая соответственно здравоохранение и образование. Эта политика принесла либералам личный успех и продвижение по службе - и нет ничего странного в том, что новое либеральное правительство Медведева развивает и углубляет политику старого.



Прежде всего, меры по исполнению майского указа президента оценены в 8 трлн. руб. на шесть лет. Каких-либо обоснований и разъяснений того, из чего сложилась это число, либералы, столь агрессивно ратующие за "транспарентность" и "открытость", обществу, как обычно, не предъявили - и данный показатель уже приобрел сакральный характер. Неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета, по данным Минфина, 1 мая 2018 года составили 7,45 трлн. руб.



Казалось бы, все прекрасно: деньги есть, можно начинать исполнение, а ближе к шестому году начать решать вопрос о недостающей сумме. Ничего подобного: либералы продолжают делать вид, что никаких бюджетных резервов (а в дополнение к ним - еще и колоссальных избыточных золотовалютных резервов Банка России) у них нет. Поэтому деньги на "майский" указ надо изъять из России. Намеченные ими меры (судя по никем не оспоренной волне публикаций в близких к ним когда-то деловых медиа) шокируют.



Прежде всего, 3 трлн. руб. предполагается занять на открытых рынках через выпуск ценных бумаг. Занимать деньги, которые уже лежат в бюджете, и платить по ним проценты - верх безумия и бесхозяйственности. Однако Минфин России занимается этим самое позднее - с 2004 года. Более того: либералы систематически берут займы только для того, чтобы заморозить их в бюджете или вложить в иностранные госбумаги под заведомо более низкий процент, нанося тем самым бюджету (а значит, и нам с вами) заведомый ущерб! Однако это деяние, которое любого коммерсанта привело бы к увольнению с "волчьим билетом", а то и на скамью подсудимых, для либерального правительства России является нормальным. И, более того, - заслуживающим всяческого одобрения и даже наград!



Причина, вероятно, в точке зрения: современный либерализм исходит из того, что государство должно служить глобальным финансовым спекулянтам. Для исповедующих этот подход направлять средства бюджета на обеспечение прибыли этих спекулянтов через размещение заведомо ненужных займов так же нормально, как платить налоги для обычного человека. И смысл займов России, в том числе - и намечаемых 3 трлн. руб., не в том, чтобы получить необходимые средства. А в том, чтобы отдать деньги налогоплательщиков спекулянтам. И чем больше займы, тем больше бюджетных денег можно отдать фактическим хозяевам, - если не нашей страны, то нашего правительства.



В то самое время, когда дети России умирают под официальные сетования властей на "нехватку бюджетных средств", такая политика выглядит людоедством. И, вероятно, является таковым. Однако переназначение либерала Медведева является актом ее убедительной поддержки, которая, безусловно, придала либералам не только новые силы, но и новые аппетиты.



2 трлн. руб. либералы предполагают получить повышением пенсионного возраста. Масштабы и темпы его повышения еще не определены и будут, вероятно, устанавливаться в зависимости от потребностей либералов в сокращении пенсионных выплат. Этот людоедский подход полностью игнорирует главную причину пенсионного кризиса - регрессивное налогообложение личных доходов (по принципу "чем человек беднее, тем больше от него хочет государство"), выталкивающее бедных людей (которых, по данным социологов, в России более 75% населения) и часть среднего класса в "тень".



Искусственно делая россиян нацией преступников, либералы, превратившие страну в налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных, вытолкнули в теневую экономику уже около 30 млн. чел. (по оценкам Минфина). Из которых более 12 млн. работают только неофициально (это не считая гастарбайтеров). Эти люди, которых все больше, искусственно удерживаются либералами в бедности и не платят пенсионные взносы, углубляя кризис пенсионной системы.



Однако либералы и не скрывают, что используют "дыру" в Пенсионном фонде лишь в качестве предлога для дальнейшей отмены пенсионных гарантий и сокращении выплат. Похоже, их целью является даже не столько избежание выплаты нормальных налогов со своих сверхдоходов, сколько уничтожение социальной сферы России как таковой.



Возникает ощущение, что людоедам действительно нужны люди, - причем трижды в день.



Еще 2 трлн. руб. либералы намерены получить увеличением ставки НДС с 18 до 20% с отменой ставки 10% на социально значимые товары. Это не просто приведет к инфляции (и скачку цен на социально значимые товары, что целевым образом ударит по бедным и станет актом излюбленного либералами социального геноцида) и подорвет развитие высокотехнологичных производств, наиболее чувствительных к налоговому давлению. НДС - криминогенный налог, значительная часть которого не поступает в бюджет из-за разного рода махинаций. Экономисты вот уже около 20 лет тщетно предлагают снизить его ставку до 10% - уровня криминальных затрат, что сделает экономию на нем нерентабельной.



В результате снижение ставки будет компенсировано резким ростом собираемости. Понятно, что этот шаг не нравится мафии - и по, возможно, в самом деле случайному совпадению, либералам. Повышение ставки НДС повысит рентабельность криминальных операций и их привлекательность, снизив собираемость налога. По своей значимости для укрепления экономической базы преступности он вполне будет сравним с такими деяниями Медведева (в бытность его президентом), как декриминализация контрабанды и ликвидация управлений МВД по борьбе с оргпреступностью.



Наконец, 1 трлн. руб. должно принести завершение идущего уже несколько лет "налогового маневра" в отношении нефтяников: повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), частично компенсируемого отменой экспортных пошлин. Эта мера, с одной стороны, повышает цену нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке, подтягивая их к мировому уровню, а с другой - предельно упрощает экспорт. Ее объективный смысл - стимулирование экспорта нефтепродуктов и в первую очередь - сырой нефти, при минимизации потребления ценного сырья внутри страны. То есть - закрепление положения России в качестве "сырьевого придатка" Запада и Востока с всяческим затруднением ее собственного развития. Цена бензина при этом будет уверенно расти вплоть до недоступности для основной массы российских потребителей.



Таким образом, план либерального правительства Медведева, опубликованный в ряде медиа, является, по сути, планом уничтожения России. Эффективным, надежным и гармонично продолжающим его политику последних шести лет. Остается надежда на ошибку журналистов или отмену этого еще не принятого плана. Но опыт показывает беспочвенность надежд в отношении государства, неотъемлемой частью руководства которого является объективно антироссийская в силу самого своего положения "офшорная аристократия". Источник - СвободнаяПресса

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