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Бежавший из Киргизии депутат и экс-вице-премьер Шадиев обнаружился в Нью-Йорке
17:20 02.06.2018

Объявленный в Кыргызстане в розыск депутат вылетел в Нью-Йорк через Таджикистан и Россию


Госкомитет национальной безопасности объявил депутата парламента Аскарбека Шадиева в розыск.

По данным ведомства, за день до возбуждения уголовного дела, 27 апреля, Шадиев выехал на похороны родственника в город Исфану Баткенской области, далее незаконно пересек госграницу через речку в районе села Арка Лейлекского района в сторону Таджикистана.

28 апреля после возбуждения уголовного дела, как отмечает ГКНБ, Шадиев вылетел авиарейсом по маршруту "Худжант-Москва" (Домодедово), используя дипломатический паспорт КР, откуда вылетел в город Нью-Йорк (США).

31 мая Аскарбеку Шадиеву заочно предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностным положением". УК КР. В тот же день решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев со ссылкой на Госпограничную службу подтвердил, что Шадиев пределы Кыргызстана не покидал. "Если же он выехал за пределы Кыргызстана, ему предъявят дополнительное обвинение за незаконное пересечение границы", - сказал Сагынбаев.

28 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Аскарбека Шадиева по делу о присвоении 2 млн 61 тысячи сомов (около 30 тысяч долларов) из бюджета парламента, выделенных на премию имени Чингиза Айтматова Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Дело возбуждено по статье 304 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР.

Источник - centralasian.org
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