Саудовский король Салман грозит войной Катару, если он купит у России ЗРК С-400

16:58 02.06.2018 Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо, в котором сообщает, что Эр-Рияд будет готов начать военную операцию против Катара, если тот приобретет российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщает французская газета Monde.



О возможности покупки у России систем противоракетной обороны ранее говорил посол Катара в Москве Фахд аль-Аттыйя.



Саудовский король в письме в Елисейский дворец выразил глубокую обеспокоенность в связи с переговорами, которые идут между Дохой и Москвой. Он полагает, что С-400 на территории Катара будут влиять на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии, и отмечает, что возникает риск эскалации.



В такой ситуации "королевство было бы готово принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, включая военные действия", пишет монарх. По информации издания, он попросил Макрона предотвратить продажу С-400 и сохранить стабильность в регионе.



Во французском МИД отказались комментировать ситуацию, не было комментариев и от властей Саудовской Аравии, отмечает газета.



При этом Эр-Рияд в прошлом году и сам договорился с Москвой о поставках С-400. По словам саудовского посла Раида Бен Халида Кримли, переговоры идут успешно, но дата их окончания пока неизвестна.



Катар же активизировал переговоры c Россией на фоне продолжающегося кризиса в отношениях с соседями - Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ, которые в июне прошлого года обвинили Доху в поддержке терроризма, разорвали дипотношения и установили экономическую блокаду. Источник - ria.ru

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