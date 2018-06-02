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Washington Times: Америку ждет участь несчастной Украины
12:28 02.06.2018

Газета считает, что путь Киева поучителен и для американцев - в плане того, как нельзя жить


The Washington Times пишет, что Соединенные Штаты могут повторить участь Украины, которая разрушила свои границы в надежде стать частицей огромного, но алчного и жестокого мира. "Поскольку президент Трамп берет на себя бичевание глобализма, который разорил американский средний класс, поучительно взглянуть на другие области мира, где так называемый „рецепт Сороса" жив и здоров", - пишет в этой связи журналист издания Тодд Вуд.

В публикации речь идет о "жовто-блакитный" стране, которая принимает "змеиное масло", прописанное ей "доктором Соросом". По мнению автора, путь "незалежной" поучителен и для американцев - в плане того, как нельзя жить. Но об этом чуть позже.

29 мая 2018 года Джордж Сорос выступил в Париже на саммите Европейского совета по международным отношениям, где напророчил крупный финансовый кризис из-за начавшегося разрыва между США и ЕС. Впрочем, миллиардер заявил, что в проигрыше останутся только европейцы, как более зависимые от США.

Вместо того, что принять на веру все, что нравоучительно рассказал "доктор Сорос", его, напротив, подвергли критике и обвинили во вмешательстве в процесс Brexit на стороне сторонников единства с ЕС. Судя по всему, сующий повсюду свой нос старый американец с огромными деньгами порядком надоел европейцам, тем более что они, на деле, рады уходу строптивых англичан.

Миллиардер, напомним, в свое время открыто финансировал свои группы влияния в Великобритании в надежде воспрепятствовать честному плебисциту. В этом был его личный интерес, так как любые границы усложняют спекуляцию капитала. Но больше всего Соросу досталось от прессы за попытку провести подконтрольных ему людей в парламент Венгрии во время недавних выборов. Несмотря на то, что порядка 2000 блогеров и активистов получили от него гранты (чтобы изменить отношение Будапешта к миграции - авт.), тихий переворот не получился.

В июне, кстати, венгерскому парламенту будет представлен законопроект, названный "Законом о прекращении деятельности Сороса". Если норма вступит в силу, под жесткие ограничения попадут НКО миллиардера, а также другие иностранные некоммерческие организации.

Венгров можно понять. Одно дело - жить в дворце-крепости под охраной вооруженной до зубов охраны, другое - умирать со страха в деревянном домике поблизости от лагеря озверевших от безделья, безработицы и тоски по родине беженцев. Но тогда сразу в полный рост встает неприятный для американцев вопрос: кто виноват в миграционном цунами в странах ЕС?

Сорос отреагировал на это следующим образом: "Виктор Орбан основывал всю свою предвыборную кампанию на ложных обвинениях в том, что я планирую наводнить Европу, включая Венгрию, мусульманскими беженцами. В настоящее время он выступает в качестве защитника своей версии христианской Европы, которая бросает вызов ценностям, на которых был основан Европейский Союз".

Как тут не вспомнить поговорку "В чужом глазу соринку видим, в своем - бревно не замечаем". Если принять слова Сороса за чистую монету, то зачем США вообще нужен визовый режим? Ибо он противоречит идеалам свободного мира. Между тем Америка, будучи страной, созданной эмигрантами, возвела и продолжает укреплять на границе с Мексикой стену длиной более 2 000 километров.

Понятно, что Соросом двигала не жалость к мусульманским беженцам, а опять-таки ненависть к возникающим границам. Он вынужден был констатировать: "Все, что могло пойти не так, пошло не так". По его мнению, это уже не фигура речи, а констатация факта.

Здесь самое время вернуться к публикации The Washington Times. "Развивающимся странам, жаждущим свободы, верховенства закона и преимуществ рыночной экономики, было бы хорошо поучиться на опыте США, а не покупать бутылку змеиного масла доктора Сороса", - пишет Тодд Вуд. Глобализм нанес тяжелый удар по Америке. Порядка 43% граждан США, по данным исследования The United Way ALICE Project, не имеют денег на съем жилья, нормальное питание, здравоохранение, транспорт. И даже на оплату мобильного телефона. А ведь каких-то 15 лет назад бедных в Соединенных Штатах было на порядок меньше.

Итак, The Washington Times напоминает, что именно Сорос, назвавшись "адвокатом Киева", подобно пауку, опутал в своих интересах Украину сетью НКО. Ни для кого уже не является секретом, что Сорос требовал от президента Обамы денег и оружия для "соросиста" Порошенко и других слуг американского миллиардера. И вообще "безвиз", полученный украинцами, очень скоро обернется против них, когда в "жовто-блакитную" страну хлынут выдавливаемые из других европейских держав эмигранты.

"Просто спросите граждан Швеции, Италии, Германии или Франции, как они наслаждаются массовым ростом преступности и огромными головными болями, связанными с ассимиляцией большого мусульманского населения", - советует The Washington Times. Которая, к слову, критически относится к Путину.

На Украине к статье Вуда отнеслись как к кремлевской пропаганде, поскольку все нынешнее руководство "незалежной" названо "соросистами", но никак не патриотами своей страны. Людям невозможно объяснить, что киевское руководство, оказывается, посылает своих граждан на убой в Донбассе по распоряжению американского старика.

"Международный Фонд Сороса "Возрождение", который каждый год вкладывает миллионы в Украину для финансирования повестки дня миллиардера, имеет в Киеве своих протеже во всех кабинетах власти. Энергетическая структура Сороса очень заинтересована в газотранспортном бизнесе Украины, не говоря уже о сельском хозяйстве, энергетике, здравоохранении и IT-отраслях. С ее изобилием природных ресурсов и образованной рабочей силой, Украина является идеальным кандидатом для "колонизации" - это тоже из статьи The Washington Times.

Более того, уже не украинцы, а Сорос решает, кому быть новым президентом Украины. Миллиардер видит низкий рейтинг Порошенко и вычеркивает Петра Алексеевича из числа реальных претендентов на власть в "незалежной". Теперь подбором нового главы большой европейской страны занимается партнер Фонда "Возрождения" - Виктор Пинчук. Кстати, друг и спонсор семьи Клинтон. Ему нравится, как поет Святослав Вакарчук. Почему бы не поставить этого певца номинальным руководителем "незалежной"? Ведь фактическое руководство все равно останется за "соросистами".

Кстати, Тодд Вуд называет себя убежденным сторонником Трампа, а The Washington Times всячески поддерживает внутреннею политику нынешнего главы Белого Дома. Логика публикации заключается в следующем: если глобалисты разорили почти половину населения Америки, то, что тогда говорить об Украине?

С другой стороны - то, что творится в "жовто-блакитной" стран, е может повториться и в "звездно-полосатой". В этой связи The Washington Times советует украинцам не голосовать за "соросистов", включая популярного, но марионеточного Вакарчука. А выбрать в президенты своего Орбана, который бы законодательно запретил деятельность всех НКО Сороса.

Призыв газеты означает, что даже в Америки появились люди, которым противен украинский кошмар.

Александр Ситников
2/06/18

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527931680
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