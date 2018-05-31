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ЧП в кыргызской армии. Не все решают кадры? - Аида Джумашова
09:05 02.06.2018

29 мая кыргызской армии исполнилось 26 лет. За это время в Вооруженных силах Кыргызстана поменялось многое.

Их главный управляющий орган - Генеральный штаб. В его структуре - Госкомитет по делам обороны, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия с внутренними войсками, Силы воздушной обороны и Сухопутные войска.

Неизменным осталось лишь одно - происшествия в армии: суициды, убийства, несчастные случаи. Однако не за все инциденты руководство главного военного ведомства получает по шапке.

ИА "24.kg" напомнит о самых резонансных случаях в Вооруженных силах.

Трагедия или статистика?

Ночью 20 августа 2012 года на пограничном посту "Эчкили-Таш" в Ак-Суйском районе 19-летний военнослужащий Кулбарак уулу Балбай застрелил четверых военнослужащих контрактной службы и жену одного из них. После, захватив боевой автомат и боеприпасы, скрылся.

Причиной поступка стали длительные неприязненные отношения с сослуживцами.

Сослуживцы утверждали, что солдат был психически неуравновешенным, часто срывал на них злобу, многие его боялись.

При задержании между беглецом и правоохранителями завязалась перестрелка, в результате которой Кулбарак уулу Балбая застрелили.

В июле 2014 года в Кой-Ташской бригаде солдат-срочник повесился из-за гибели своей девушки. Услышав от матери плохую весть, он отпросился в увольнительную у старших офицеров. Однако из-за того, что незадолго до этого ходил в самоволку, получил отказ. В итоге он совершил суицид.

В 2014 году старший лейтенант войсковой части в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области застрелил сослуживца. Перед сдачей оружия военнослужащие не разрядили пистолет Макарова. Раненый скончался в больнице.

В 2015 году неизвестные напали на заставу "Айкол", в результате один военнослужащий погиб, двое пограничников получили ранения.

Нападение инсценировали два солдата-срочника, один из которых был поваром.

На преступление молодых людей подтолкнул спор, на кону стоял автомобиль. За инцидент на погранзаставе "Айкол" уволили руководство Ляйлякского пограничного отряда, а командование управления ГПС КР по Баткенской области получило взыскания.

В конце 2015 года в селе Гульча Ошской области повесился солдат-контрактник. Призванный весной 2014 года Алайским районным военным комиссариатом, парень решил покончить с собой после ссоры с матерью. После она написала расписку, где указала, что претензий к войсковой части, Военной прокуратуре, УВД района у нее нет. У погибшего были проблемы в семье.

Его мама якобы забирала все заработанные деньги. В итоге молодой человек брал деньги в долг у сослуживцев, так как был единственным кормильцем в семье.

Смертельное фото

Трагедия 2016 года стала одной из самых резонансных. В один день в войсковой части Балыкчи произошли два несчастных случая. Солдат срочной службы Билол Икрамов получил осколочное ранение конечностей. Он проверял мишень, когда выстрелили из гранатомета.

В тот же день караульный Айбек Мирланов и его сослуживец Дастан Мурат уулу фотографировались на БМП. Последний фотографировал, а рядовой Дастан Мирлан уулу сидел на стволе боевой машины с автоматом АК-74.

Во время фотосессии военнослужащий случайно выстрелил в голову Дастану Мурат уулу. Он скончался, не приходя в сознание.

Айбек Мирланов получил восемь месяцев дисциплинарного батальона.

Неспокойная граница

18 марта 2016 года в местности Чаласарт Джалал-Абадской области на неописанном участке госграницы военнослужащие Узбекистана выставили по два бронетранспортера и КамАЗа.

Узбекская сторона в одностороннем порядке полностью закрыла контрольно-пропускной пункт "Маданият-автодорожный".

Соседи объяснили свои действия усилением охраны госграницы в рамках подготовки к празднованию Нооруза. Военнослужащие убрали технику спустя восемь дней, после того, как президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что не поедет на Саммит ШОС в Ташкент.

Неспокойная ситуация на кыргызско-узбекской границе повторилась через пять месяцев. 22 августа 2016 года у ретранслятора на горе Унгар-Тоо высадились семь сотрудников МВД Узбекистана. Милиционеры соседнего государства задержали четырех сотрудников радиорелейной станции.

Узбекистан потребовал снять милицейские посты у Орто-Токойского водохранилища и освободить ранее задержанного за нарушение госграницы милиционера.

Конфликт разрешился через две недели. Всех кыргызстанцев отпустили домой.

Преступление без наказания

В октябре 2017 года прапорщика одного из подразделений Генштаба и других его сообщников задержали по подозрению в продаже оружия. По версии следствия, он продавал автоматы Калашникова со склада одной из войсковых частей Погранслужбы.

Помимо этого, военнослужащий с сообщниками продал приборы видеонаблюдения и гранаты.

С прапорщиком был задержан и водитель председателя Госкомитета по делам обороны Марат Кенжисариев. Примечательно, что продавали оружие с 2015 года. Тогда Погранслужбой командовал Райимберди Дуйшембиев, однако после обнародования этого ЧП он отделался лишь выговором, остальные руководители ведомств написали рапорты об увольнении. Сейчас дело рассматривает Первомайский районный суд.

В декабре 2017 года в армии произошел инцидент международного масштаба. На КПП "Ак-Жол" пограничники Казахстана задержали офицера Сухопутных войск Генерального штаба с наркотиками.

У него обнаружили 1,5 грамма гашиша. Подполковника приговорили к лишению свободы на полгода. Но и тут руководство главного военного органа осталось безнаказанным.

В феврале 2018 года стало известно, что солдат Национальной гвардии получил ожоги и попал в госпиталь. Молодой человек вскрыл трансформаторную будку и пытался украсть цветной металл. Парня ударило током. По итогам внутреннего расследования заместителя командира войсковой части перевели в другую с понижением в должности.

30 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Аида ДЖУМАШОВА

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527919500
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