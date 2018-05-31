 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 02.06.2018
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Пятница, 01.06.2018
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Замглавы госдоходов Южного Казахстана Тенлибаев собрал взятками 1,2 млн долларов
09:01 02.06.2018

Замглавы ДГД ЮКО организовал преступную схему по сбору взяток

За 2017-2018 год размер взяток составил 1,2 млн долларов.

Национальное бюро по противодействию коррупции изобличило заместителя руководителя Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области Тенлибаева Н.С., передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Чиновник организовал и вовлек подчиненных ему руководителей четырех таможенных постов в преступную схему по систематическому получению взяток от предпринимателей за общее покровительство их внешнеэкономической деятельности.

Размер незаконных вознаграждений за период 2017-2018 гг. составил 1,2 млн долларов США.

Тенлибаев задержан на основании ст. 128 УПК и водворен в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование.

Источник - zakon.kz
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