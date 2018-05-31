"Везде родственники...". Елбасы лично расследует изнасилование старшеклассниками школьника в ЮКО

08:53 02.06.2018 Назарбаев рассказал о деле мальчика из ЮКО: Вокруг все родственники

После инцидента был уволен ряд чиновников.



Нурсултан Назарбаев прокомментировал случай, произошедший с мальчиком в селе Абай в ЮКО, передает корреспондент Today.kz.



""Я на Совете безопасности говорил... С мальчиком в Южном Казахстане событие случилось. Старшеклассники изнасиловали мальчика и такая волокита началась вокруг этого, и не могли никак никого найти и доказать. Знаете почему? Потому что везде цепочкой сидели родственники. Полиция - родственники, вышестоящие органы - тоже родственники, выше - тоже родственники. Все, чтобы замять это дело", - рассказал президент."



Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент.



Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева рассказала о том, как планируется защищать права мальчика. Она также сообщила, что не видела ни одного адвоката и что мать ребенка не выходит на связь несколько дней. В свою очередь, Курмангазы Мусир, доверенное лицо мамы мальчика из ЮКО, попросил генерального прокурора Казахстана взять дело под личный контроль. Делом первоклассника из ЮКО занялся спецпрокурор.



После общественного резонанса в ЮКО уволили ряд чиновников. Источник - Today.kz

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