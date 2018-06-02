Совладелец разоренного Qazaq Banki Бахыт Ибрагим экстрадирован из Германии на родину

08:46 02.06.2018 Акционер Qazaq Banki экстрадирован из Германии



Бахыт Ибрагим водворен в следственный изолятор Астаны.



Сотрудники Генеральной прокуратуры РК совместно с Антикоррупционной службой экстрадировали из Германии директора ТОО "Лидер Нефтепродукт KZ" Ибрагима Бахыта для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Казахстана.



Задержанный подозревается в хищении путем мошенничества в группе лиц по предварительному сговору денежных средств АО "Bank RBK" в особо крупном размере.



Общая сумма похищенных в период с 2013 по 2016 годы средств составляет 50 млрд тенге и 83 млн долларов США.



После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.



В настоящее время Ибрагим водворен в следственный изолятор г. Астаны.

2 июня 2018, Источник - zakon.kz

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