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|Совладелец разоренного Qazaq Banki Бахыт Ибрагим экстрадирован из Германии на родину
08:46 02.06.2018
Акционер Qazaq Banki экстрадирован из Германии
Бахыт Ибрагим водворен в следственный изолятор Астаны.
Сотрудники Генеральной прокуратуры РК совместно с Антикоррупционной службой экстрадировали из Германии директора ТОО "Лидер Нефтепродукт KZ" Ибрагима Бахыта для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Казахстана.
Задержанный подозревается в хищении путем мошенничества в группе лиц по предварительному сговору денежных средств АО "Bank RBK" в особо крупном размере.
Общая сумма похищенных в период с 2013 по 2016 годы средств составляет 50 млрд тенге и 83 млн долларов США.
После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.
В настоящее время Ибрагим водворен в следственный изолятор г. Астаны.
2 июня 2018,