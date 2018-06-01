УзбМяс. Директор и тренер ф/клуба "Ифтихор" узбекистанской Pro-Лиги избили своих футболистов

08:10 02.06.2018 Команда клуба "Ифтихор". Фото с сайта Kun.uz

Директор и тренер клуба "Ифтихор" из Ферганской области, выступающего в Pro-Лиге чемпионата Узбекистана, избили двух футболистов команды, защитников Турсунбая Хусанова и Хасанбоя Эргашева, обвинив их в сдаче матчей. Об этом сообщает Kun.uz.



Как рассказали пострадавшие, 26 мая, спустя неделю после проигранного матча клубу "Шердор-Престиж" (2:3) их пригласили в лагерь Готтачай в Алтыарыке. Игроки приехали на встречу с руководством, где оказались не только начальники, но и еще несколько незнакомых мужчин. Директор Ахрор Эргашев и тренер Нодир Кузибаев заявили, что футболисты намеренно сдают матчи. Спортсмены ответили, что ничем таким никогда не занимались, а про поражения следует спрашивать со всей команды. Их развели по разным комнатам и избивали, в том числе дубиной. В итоге футболисты получили серьезные травмы ног. Кроме того, Хусанов рассказал, что в клубе имели место недоплаты и задержки по зарплате. Так, вместо миллиона сумов ($125) в месяц игроку платили 800 тысяч ($100).



"Директор и тренер клуба уволены со своих должностей и, скорее всего, будут пожизненно отстранены от спортивной деятельности. Правительство продолжает внимательно следить за реформами в футболе, и такие ситуации не способствуют развитию спорта", - заявил вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов.



Один из избитых футболистов. Фото с сайта Tribuna.uz



Команда "Ифтихор" была основана в 2017 году Союзом молодежи Узбекистана. Выступает в Prо-Лиге B (третьем по силе дивизионе страны). После девяти туров команда находится на седьмом месте с 11 очками в активе.

01.06.2018 Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527916200

Новости Казахстана

