 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 02.06.2018
09:05  ЧП в кыргызской армии. Не все решают кадры? - Аида Джумашова
09:01  Замглавы госдоходов Южного Казахстана Тенлибаев собрал взятками 1,2 млн долларов
08:53  "Везде родственники...". Елбасы лично расследует изнасилование старшеклассниками школьника в ЮКО
08:46  Совладелец разоренного Qazaq Banki Бахыт Ибрагим экстрадирован из Германии на родину
08:10  УзбМяс. Директор и тренер ф/клуба "Ифтихор" узбекистанской Pro-Лиги избили своих футболистов
06:08  Паучий заговор на Паркентской. Как государство отнимало у ташкентцев квартиры, - А.Волосевич
03:16  Малайзия отказалась обвинять Россию в крушении MH17. Нидерланды не исключили причастность Киева к трагедии
00:33  Космодром Байконур сводят с российской орбиты
Пятница, 01.06.2018
21:18  Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 3, - Б.Мусаев
20:53  Азербайджанская армия начала ползучее наступление на Карабах со стороны Нахичевани
20:09  Кайрат Сунтаев возглавил Нацбюро по противодействию коррупции Казахстана
17:31  В Душанбе премьеры стран СНГ подписали стопку новых бессмысленных бумажек
11:32  Неразбериха, лихоимство, спекуляции. Из истории кыргызской национальной валюты, - "Дело №"
11:18  С каким бюджетом можно прожить (выжить) в Пекине? - "Гуаньча"
11:15  Эмират без эмирата. Смысл Афганской войны в... самой войне, - Д.Орлов
11:12  Узбекистан выкупит все акции GM Uzbekistan и переименует компанию
11:06  Назарбаев собрался править до мавзолея, - М.Шибутов
11:03  В Узбекистане открыли для посещения радиоастрономический комплекс и пещеру Тамерлана
11:01  Елбасы Назарбаев показал Путину дорогу к вечной власти, - С.Аксенов
10:59  Atlantic: Так саммит с КНДР все же жив или нет?
10:57  Новый мировой кризис: Сможет ли устоять Россия
10:56  Foreign Policy: Индии пришло время показать, что у нее есть зубы
10:55  Daily Sabah: У ЕС своих забот полон рот, а он все о Турции горюет
08:49  Почему атлантисты так "озабочены безопасностью" Центральной Азии? - В.Хинов
08:19  Идет великая сушь. Центральная Азия готовится к голоду и водяным бунтам, - А.Рыбин
08:04  Действующий Кырдепутат и экс-первый-вице-премьер Шадиев арестован (но не пойман!)
07:44  Запрягай алабая в нарты. KAZ Minerals собирается на Чукотку
07:42  Квазигосударственный сектор Казахстана поставил под удар финансовую стабильность страны, - М.Меирманова
07:40  В Дании запретили носить никаб и бурку в общественных местах
07:35  ООН призывает власти Кыргызстана остановить похищение невест. Обычай, однако...
07:27  Арабский - второй крупнейший язык Швеции, - Svenska Dagbladet
07:18  КырМинОбраз. Пир во время чумы, - О.Новгородцева
07:16  Мужа вернут в дом. ТаджМигрантов заставят жить с российскими женами, - "АП"
07:13  Ай ф..к ми май хед. Крым в новом рос-медвед-правительстве будет курировать мельдониевый Мутко
07:12  Рахмон удостоен медали ВОЗ за достижения в борьбе с курением. На очереди - вымпел от Об-ва анонимных алкоголиков?
06:22  Терпите, братцы. Трамп стальными пошлинами грубо нагнул всех своих "союзничков", - "Къ"
01:57  Юани вытесняют российские рубли
00:01  В бывшем здании НКВД Алматы откроют музей в память о репрессированных
Четверг, 31.05.2018
23:23  Узб-рос-олигарх А.Усманов пытается спрятать в Швейцарии нажитые честным трудом капиталы
20:55  В Тадже на 25 лет посадили выкраденого из РФ экс-полевого командира "вовчиков" Киемиддина Гози
19:58  В Кыргызстане новый директор Агентства по продвижению и защите инвестиций. Имя ему - Адилбек уулу Шумкарбек
19:50  В Тбилиси массовые митинги протеста. Требуют отставки правительства Маргвелашвили
18:41  Божья роса. Почему в Таджикистане не реагируют на скандалы вокруг чиновников
18:34  Экс-министр и аким Бауржан Мухамеджанов отъехал послом Казахстана в Грузию
18:26  Укр-журналист Бабченко воскрес. В убийстве сознался иеродиакон Аристарх. Упоротые клоуны..
17:14  ПИВТ переадресовала обвинения в терроризме Эмомали Рахмону
11:33  Канализация добрососедства, или Тест на евразийство, - Петр Своик
11:26  Ошибка Трампа: купит ли Китай газ с Аляски?
11:25  Китайский язык начал вытеснять в Казахстане русский?
11:22  Зачем Компартии Китая "единая судьба" с партийными карликами? - В.Павленко
11:20  Алматы - город в стиле неоманкуртизма, - К.Евдокименко
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Малайзия отказалась обвинять Россию в крушении MH17. Нидерланды не исключили причастность Киева к трагедии
03:16 02.06.2018

Оппозиционные партии Нидерландов заявили, что Украина причастна к крушению малайзийского "Боинга" над Донбассом в 2014 году, так как не закрыла свое воздушное пространство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Trouw.

По мнению депутата Партии свободы Раймонда де Рона, Украина "должна быть привлечена к ответственности за причастность к крушению, поскольку не закрыла свое воздушное пространство". Он отметил, что голландская прокуратура обладает аудиозаписью, переданной украинскими спецслужбами и сделанной за день до авиакатастрофы, "в которой говорится, что Россия транспортирует зенитный ракетный комплекс на Украину". Депутат уверен, что это было достаточным основанием для закрытия Киевом воздушного пространства страны.

К призыву привлечь Украину к ответственности также присоединились лидер партии "Форум за демократию" Тьерри Боде и представитель Социалистической партии Садет Карабулут.

Ранее о возможности привлечения Украины к ответственности за крушение малайзийского лайнера заявило министерство иностранных дел Нидерландов. Глава ведомства Стеф Блок, однако, отметил, что прочных юридических оснований для этого нет, но такая возможность не исключена, сообщает ТАСС.

Об отсутствии убедительных доказательств причастности России к крушению "Боинга" заявила и Малайзия, сообщает Russia Today. По словам министра транспорта страны Энтони Лока, "нет доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT)" и "нельзя просто взять и показать пальцем на Россию".

Как отметил в комментарии RT политолог и публицист Леонид Крутаков, позиция Малайзии в отношении России справедлива. По мнению эксперта, вероятность того, что Москва будет привлечена как полноценный участник расследования трагедии с рейсом MH17, равна нулю. "Такой вероятности нет, потому что никому не нужна правда в этой истории. Они ее уже придумали и озвучили. Никто от нее не откажется. Признание реальной ситуации и нахождение настоящих виновных возможно только в том случае, если произойдет кардинальная смена власти, политики и на Украине, и в Европе", - считает Крутаков. "Что касается Украины, она по факту виновата. Произошло это в небе Украины. Ведь Донецк и Луганск мы же по-прежнему считаем украинской территорией. Как ни крути, украинские власти виноваты прямым ли или косвенным образом в том, что произошла трагедия в небе над их территорией", - полагает эксперт.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии RT заявил, что заявления со стороны Нидерландов и Малайзии говорят о снижении градуса "голословных обвинений". "На мой взгляд, есть позитивная тенденция. Голословные обвинения постепенно ослабевают, потому что появилось мнение министра транспорта Малайзии, который не нашел вины России в представленных доказательствах. Сейчас глава МИД Нидерландов заявил, что не исключает вину Украины. И я думаю, это только начало. По мере выкрутасов, которые совершает Киев в последнее время, все меньше и меньше доверия украинским властям. Они ведь до сих пор не передали данные переговоров диспетчеров", - подчеркнул Джабаров.

Самолет Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение 17 июля 2014 года над Донбассом. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившихся на борту.
1.06.18

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527898560
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  