Малайзия отказалась обвинять Россию в крушении MH17. Нидерланды не исключили причастность Киева к трагедии

03:16 02.06.2018 Оппозиционные партии Нидерландов заявили, что Украина причастна к крушению малайзийского "Боинга" над Донбассом в 2014 году, так как не закрыла свое воздушное пространство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Trouw.



По мнению депутата Партии свободы Раймонда де Рона, Украина "должна быть привлечена к ответственности за причастность к крушению, поскольку не закрыла свое воздушное пространство". Он отметил, что голландская прокуратура обладает аудиозаписью, переданной украинскими спецслужбами и сделанной за день до авиакатастрофы, "в которой говорится, что Россия транспортирует зенитный ракетный комплекс на Украину". Депутат уверен, что это было достаточным основанием для закрытия Киевом воздушного пространства страны.



К призыву привлечь Украину к ответственности также присоединились лидер партии "Форум за демократию" Тьерри Боде и представитель Социалистической партии Садет Карабулут.



Ранее о возможности привлечения Украины к ответственности за крушение малайзийского лайнера заявило министерство иностранных дел Нидерландов. Глава ведомства Стеф Блок, однако, отметил, что прочных юридических оснований для этого нет, но такая возможность не исключена, сообщает ТАСС.



Об отсутствии убедительных доказательств причастности России к крушению "Боинга" заявила и Малайзия, сообщает Russia Today. По словам министра транспорта страны Энтони Лока, "нет доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT)" и "нельзя просто взять и показать пальцем на Россию".



Как отметил в комментарии RT политолог и публицист Леонид Крутаков, позиция Малайзии в отношении России справедлива. По мнению эксперта, вероятность того, что Москва будет привлечена как полноценный участник расследования трагедии с рейсом MH17, равна нулю. "Такой вероятности нет, потому что никому не нужна правда в этой истории. Они ее уже придумали и озвучили. Никто от нее не откажется. Признание реальной ситуации и нахождение настоящих виновных возможно только в том случае, если произойдет кардинальная смена власти, политики и на Украине, и в Европе", - считает Крутаков. "Что касается Украины, она по факту виновата. Произошло это в небе Украины. Ведь Донецк и Луганск мы же по-прежнему считаем украинской территорией. Как ни крути, украинские власти виноваты прямым ли или косвенным образом в том, что произошла трагедия в небе над их территорией", - полагает эксперт.



В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии RT заявил, что заявления со стороны Нидерландов и Малайзии говорят о снижении градуса "голословных обвинений". "На мой взгляд, есть позитивная тенденция. Голословные обвинения постепенно ослабевают, потому что появилось мнение министра транспорта Малайзии, который не нашел вины России в представленных доказательствах. Сейчас глава МИД Нидерландов заявил, что не исключает вину Украины. И я думаю, это только начало. По мере выкрутасов, которые совершает Киев в последнее время, все меньше и меньше доверия украинским властям. Они ведь до сих пор не передали данные переговоров диспетчеров", - подчеркнул Джабаров.



Самолет Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение 17 июля 2014 года над Донбассом. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившихся на борту.

1.06.18 Источник - Независимая газета

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