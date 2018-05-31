Космодром Байконур сводят с российской орбиты

00:33 02.06.2018 В Астане заявляют, что Москва готовится окончательно вывести своих военных из космической гавани



Александр Ситников



Россия может вскоре окончательно вывести своих военных с космодрома Байконур. Об этом 30 мая заявил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов. Он уточнил, что двухсторонних контактов по этой конкретной тематике пока не было. Но министр уверен, что уход Минобороны РФ с Байконура станет благом для Казахстана.



По словам Атамкулова, Москва сама всерьез рассматривает этот шаг, и никто ее к уходу с космодрома не подталкивает.



На самом деле, лед тронулся, видимо, еще в январе 2018 года. Тогда в рамках поправок к договору аренды, действующему до 2050 года, Москва обязалась передать Астане к началу текущего лета 44,8 квадратных километров территории космодрома Байконур и две ракетные стартовые платформы "Зенит-М". По сути, сделан первый реальный шаг по реализации проекта отдельного ракетного комплекса "Байтерек", о котором начали говорить еще в 2004 году.



Управляет "Байтереком" совместное предприятие, учредителями которого является Комитет имущества Минфина Казахстана и российский "Центр им. М.В. Хруничева". Место регистрации - Астана.



Если на давно строящемся нашем космодроме "Восточном" через три-четыре года со стартами не заладится, то именно с площадок "Байтерек" должна, начиная с 2022 года, стартовать по программе испытаний ракета "Союз-5" с новым пилотируемым кораблем "Федерация". Других вариантов просто не будет.



Правда, не совсем понятно, зачем перспективную российскую ракету выводить в космос с казахстанских площадок, если, проявив твердость, Москва без особого труда могла бы сохранить сегодняшнее статус-кво на Байконуре?



Скорей всего, для России - это вынужденное и даже болезненное решение с учетом многочисленных и многолетних "непоняток" вокруг космодрома "Восточный". Если не принять срочных мер, в среднесрочной перспективе именно на этом участке может снизиться обороноспособность нашей страны.



Судя по всему, на Москву со стороны Казахстана в последнее время оказывается сильное давление и она пятится. Похоже, Путин нуждается в Назарбаеве больше, чем тот - в нашем президенте.



В Казахстан вкладывают огромные финансы не совсем дружеские нам страны, включая Саудовскую Аравию и Америку. Это в свою очередь на глазах меняет политические приоритеты Астаны.



Сегодня в когда-то российской южной Сибири идет настоящий инвестиционный бум: только за первые четыре месяца 2018 года госкомпания "Kazakh Invest" привлекла $ 7 млрд. под 42 новых проекта. Всего казахи договорились об иностранных инвестициях на сумму $ 48,2 млрд.



Понятно, что эти деньги идут не в космические программы, а в сельское хозяйство и добывающею отрасль Казахстана. Но если Вашингтон поставит Назарбаева перед выбором: дружба с Москвой, в том числе и в рамках "Байтерека", или новая экономика, то не надо даже гадать, каким будет решение лидера сопредельной страны.



Конечно, Астана, по соображениям престижности, хочет быть членом международного космического клуба. "Казахстан стремится быть среди тридцати развитых стран мира, - так обозначил эту позицию председатель Национального космического агентства Казахстана, космонавт Талгат Мусабаев. - Сегодня мы гордимся тем, что создали собственную космическую отрасль, в которой уже работают тысячи людей".



Напомним, Мусабаев в свое время жестко критиковал Роскосмос за потерю казахстанского спутника".



С другой стороны, Казахстан не имеет своего космического машиностроения, поэтому конкретные выгоды Астаны от проекта "Байтерек" оценить сложно. Тем более что Россия стремится перевести основные программы на внутренние космодромы. Не секрет, что к 2020 году Роскосмос при всех вариантах планирует снизить долю стартов на Байконуре с нынешних 65 до 11% за счет использования площадок "Восточного" и в Плесецке Архангельской области.



Но это, как говорится, планы - вещь зыбкая. Особенно в России. А реальность, увы, не такая уж радужная. Да, казахи готовы потратить $ 245 млн. на модернизацию двух стартовых площадок для "Зенит-М". Вроде бы - под запуск только российских ракет. Но, если что-то пойдет не так, на этот случай у них имеется Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Франции об условиях создания и использования космической системы дистанционного зондирования Земли и сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов.



Судя по всему, казахи хотят создать свою ракету, и занять видное место на мировом рынке запусков. Конечно, речь идет о перспективе за пределами 2050 годов. По идее, в этом им должно помочь участие национальных специалистов в совместных с россиянами ракетостроительных проектах. Но и здесь напрашиваются большие сомнения.



К слову, первый опыт разработки российско-казахстанской ракеты "Ангара" оказался неудачным. Главным образом, из-за того, что сторонам не удалось договориться.



Очевидно, казахи в космических делах стремятся быть похожими на индусов. То есть, мечтают обрести технологические компетенции за минимальные инвестиции. Так или иначе, но Казахстан до конца 2018 года планирует создать в Национальном космическом центре комплекс по испытанию космических аппаратов. Что еще более любопытно: не доведя до логического конца проект "Союз-5", Астана твердо заявила, что будет участвовать в будущих совместных с Москвой проектах. В том числе - и по разработке сверхтяжелой ракеты "Феникс", испытание которой, по самым оптимистическим оценкам, может состояться после 2035 года.



Правда, для этого Казахстану нужны кадры, главным образом, грамотные инженеры. А вот с ними за колючей проволокой Байконура большие проблемы. Как пишет Кейси Мичел, обозреватель издания The Diplomat, работающий долгое время в Казахстане, Астана безрезультативно пытается лавировать между махровым местным национализмом и необходимостью сохранения технически образованной русской диаспоры. По его словам, исход русских рушит многие планы Астаны.



По рассказам офицеров, которые уехали из Байконура, еще в 90-е годы в закрытый и ухоженный ранее Ленинск стали в массовом порядке переселяться казахи из окрестных аулов. Они бесконтрольно занимали освобождающиеся квартиры российских офицеров. Сегодня - город космонавтов напоминает осадную крепость.



Между тем, когда в конце 1991 года Казахстан неожиданно получил независимость в результате беловежского сговора, новая страна оказалась единственной бывшей советской республикой, в которой титульная нация не представляла большинство. Тогда этнические казахи составляли примерно 40% населения, чуть больше этнических русских. Однако спустя четверть века, согласно последней переписи, казахов уже 70%, тогда как русских - менее 20%.



Министерство экономики Казахстана сообщило, что с 2007 года в результате эмиграции из Казахстана ежегодно уезжает около 40 тысяч русских людей. И это процесс нарастает.



Таким образом, и Астана, и Москва давно создали основу для расторжения "космического брака". Что бы ни говорили чиновники обеих стран, это - вопрос времени. Россия де-факто дала согласие на уход из Байконура, хотя готова оказывать услуги по организации стартов гражданского назначения на этом космодроме. А нам-то что делать? Пора бросать все силы на развитие национального космодрома "Восточный". А не надеяться на вечность "русско-казахской дружбы". Источник - СвободнаяПресса

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