Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 3, - Б.Мусаев

21:18 01.06.2018 Бахадыр Ф. Мусаев. Бухара – как она есть в эпоху мангытов ( 1785-1920).

Страница из ДЕЛА №...

К ВОПРОСУ О ЧЕРТАХ БЕЗУМИЯ МАНГЫТСКОЙ ДИНАСТИИ. Размышления любителя истории.



"Под конец жизни поступки эмира Музаффара, - пишет Садриддин Айни в своей "Истории...", - походили на поступки безумного".

(см. об этом. Садриддин Айни. История Мангытских эмиров//Собрание сочинений. Том шестой. Очерки и статьи. 1975, с.298)

И дальше-больше. Утверждая, что безумие, проявляющееся в его действиях, якобы было наследственным, перешедшим к нему от предков, писатель делает следующий вывод.

"Если читатели припомнят рассказанное мной об эмирах Мангытской династии, то согласятся, что черты безумия всегда отличали эту династию".

(см. Айни С. указ. соч соч.с.298).

Действительно ли так могло быть? По данному поводу достаточно внимательно перечитать указанное сочинение Айни, чтобы усомниться в этом. Задумаемся вот, к примеру, над следующими его строками.

"Знакомство с историей борьбы эмира Музаффара с Россией, приводит человека в изумление.....Действия (эмира – Б.М.) поражают нелогичностью, противоречивостью, отсутствием последовательности".

Есть основание задуматься, но отнюдь не в пользу правомерности утверждения писателя, хотя бы потому, что следом он пишет: "Так же вели себя и его военачальники".

(см. там же, с. 278)

Почему я останавливаюсь на этом вопросе? Считаю, он далеко не праздный, ибо лики безумия давно стали привлекать, наряду с психиатрами, психологами, социальными психологами и историков. Здесь следует вспомнить Мишеля Фуко с его книгами "Психическая болезнь и личность" (1954), "Истории безумия в классическую эпоху" (1961) и, наконец, знаменитый труд "НЕНОРМАЛЬНЫЕ. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974-1975 учебном году".

Согласно мнению специалистов, интересующихся проблемами современной гуманитарной науки, читай, исследованиями исторического измерения безумия, под историческим взглядом Фуко возникают многочисленные лики безумия, которые сменяясь от эпохи к эпохе, отражают особенности современной им культуры. Более того, история оказывается связующим центром всех измерений болезни; следовательно, "болезнь в своей актуальности несет регрессивные аспекты – поскольку наше общество больше не способно разобраться в собственном прошлом" (Фуко). Современный российский ученый О.А. Власова пишет, что для Фуко "безумие – это инструмент познания человека и социальной реальности". И она здесь же относительно последних работ Фуко, начиная с "Истории безумия", отмечает следующую отличительную особенность.

"Безумие теперь представляется ему (Фуко – Б.М.) моментом проблематизации общества и вне общества не существует. Тем самым из "живого безумия" оно превращается в метод анализа".

(см. Власова О.А. Ранний Фуко: до "структуры", "археологии" и "власти"// МИШЕЛЬ ФУКО. Психическая болезнь и личность. Санкт – Петербург 2009, с.56-57).



Итак, безумие и история

Если принимать за постулат высказывание С. Айни, как не подлежащий сомнению, достоверный факт, что "черты безумия всегда отличали эту династию", то вся история нашего края не потребовала бы особенных умственных усилий для ее понимания и объяснения.

Согласиться с тем, что черты безумия ..., значит, понимать и объяснять послетимуридкую историю Туркестана просто, очень просто.

"Просто, очень просто", то есть фундаментальную причину всего того, что произошло в исторической судьбе туркестанцев сводить к пресловутым чертам безумия династии. Это все равно, что "пристегнуть" постулат С. Айни к истории Центральной Азии периода мангытов и подкрепить его следующей версией (интерпретацию) истории.

Послетимуридская история Туркестана является временем смуты, когда вплоть до его завоевания русскими, им правила "грязь". Это, во –первых.

Во-вторых, самая фаза надлома края совсем не случайно совпадает с восхождением на престол Мангытов.

В – третьих, именно в данный период истории Туркестана берут начало экономические и социально-политические процессы, основные тенденции развития которых, характеризуются упадком, стагнацией отсталости.

В – четвертых, что касается упадка и стагнации... , то, если говорить об обществе и человеке, то здесь они проявлялись в деградации и стагнации масс, конкретнее, в ее инертности, низком интеллектуально - нравственном уровне человека, царящем средневековье в головах людей и нравах.

В – пятых, ....

Быть может, наличием пресловутой наследственной болезни, перешедшим от предков..., в частности, должно объяснять и сравнительно легкое завоевание Ташкента генералом Черняевым или почему (и как) мусульманское духовенство во главе с муфтием Мулла Камалиддином в мае 1868 г открывали ворота Самарканда русскому войску, руководимому генерал-губернатором Кауфманом.

Однако, думаю, суждение С. Айни нельзя принимать в качестве аргумента, тем более исторического факта для приближения к разумному объяснению реальностей истории Туркестана, в частности, периода прихода к власти Мангытов. Будь правдой, что черты безумия....,то ....Впрочем, для поворота мыслей на логический лад, к месту было бы напомнить следующие примечания историка Г.А. Хидоятова из его работы "Моя родная история" (Т.1990, с. 207)

"Отличительной чертой истории Средней Азии сначала XVII в. является численный рост узбекских племен и родов, а также экономическое и политическое усиление узбекской родовой аристократии. В начале XVII века их было уже 92"

И далее ученый акцентирует внимание на то, что

"...борьба за преобладание в государстве выдвинула узбекские племена в качестве важнейшей политической силы, превращая их порой в решающий фактор политической жизни страны".

Наверное, небезинтересно знать, что среди узбекских племен, родов, зафиксированных в разные исторические периоды доля мангытов всегда росла. Например, по данным таблицы составленной узбекским ученым А. Ильхамовым среди узбекских племен под знаменами Шейбани перед завоеванием Мавераннахра, отмеченных Вамбери(1865г.), А А. Гребенкиным, родов и племен, зарегистрированных комиссией по районированию (1924) везде есть мангыты.(см об этом Ильхамов А. Археология Узбекской Идентичности//Этнический Атлас Узбекистана. "ИООФС –Узбекистан" 2002. с.303-311 (Таблица 5)

Кстати, возвращаясь к вышеупомянутым историческим обстоятельствам "взятия" Самарканда Кауфманом. После того, как губернатор уже после того въехал в город и остановился в самаркандской арке, он выступил с речью, убеждая знать покориться... В ответ услышал от муфтия следующие слова

"...мы мусульмане, надеясь на милость и благоволение императорского правительства, от всего сердца вложили шею в ярмо покорности...Каких только притеснений мы не видели от узбекских государей, несмотря на призывы (к справедливости). Справедливый правитель удержится (у власти), даже будучи неверным, а жестокий не сможет удержаться, даже (исповедуя) ислам"

(см Мирза –Абдал Азим САМИ. ИСТОРИЯ МАНГЫТСКИХ ГОСУДАРЕЙ, Правивших в Столице, Благородной Бухаре. М. 1962, с. 79).

Из данного небольшого выступления главы мусульманского духовенства можно почерпнуть информацию для размышлений относительно природы институтов веры, равно иметь повод начать разговор об Исламе, его статусе (месте, роли во власти и в обществе) в эпоху господства Мангытских эмиров на фоне всего того, что происходит во всякой стране в период фазы надлома, когда насилие, кровь, жестокость, убийства, ... где приказали жить разум человека, добро, милосердие, честь, совесть, правда и справедливость, ....

По сути, это явилось бы возвращением к озаглавленной теме, своеобразному проявлению закона отрицания отрицания, как единства и изменчивости в развитии взгляда на природу власти, путем соединения взглядов нашего Айни с Фуко. Ведь и тот и другой, каждый на своем уровне понимания и восприятия природы вещей, высказались все же за ... Ведь не секрет, что, например, "НЕНОРМАЛЬНЫЕ" Фуко по формату лекций, посвящены не столько власти, а сколько безумию. В самом деле, разве не об этом писал и Айни, когда приводил факты асоциального и аморального поведения, поступков правителей - деспотов. Именно с этих моментов начинает свой курс лекции Фуко. Так в лекции от 8 января 1975 г., говоря о гротескном характере людей наподобие Муссолини, он переходит к вопросу о власти следующими словами.

"Мне кажется, что в этой истории – от бессовестного правления до смехотворного авторитета – можно различить поступательное развитие того, что можно было бы назвать мерзостью власти"

(см. Фуко Мишель. Ненормальные. Курс лекций, ... Санкт- Петербург. "Наука" 2005, с 34)

И заканчивает мыслью о том, что еще никогда бесчестие правителя, проблема позора власти..., не становились объектом теории.

Лекцию от 29 января 1975 г, которую посвящает природе преступности, Фуко начинает с суждения о том, что до конца XVIII века вопрос о природе преступности по-настоящему не поднимался (см. Фуко указ соч.. с. 112).

И давая определение понятию "преступник", он же Фуко, поднимает настоящий вопрос, перекидывая мост к таким вещам, которые звучат актуально и, несомненно, не перестают оставаться и у нас в качестве острых, злободневных. Полагаю, нет необходимости делать экскурсии в прошлое истории, если, в частности, и у нас здесь и сейчас новейшая политическая и социальная история (1989-2016 ) показывает, что будто про нас вот этот нижеследующий фрагмент выступления.

"Преступник, в известном смысле, всегда маленький деспот...Деспот, как таковой, в отличие от преступника, предписывает превосходство своего интереса и своей воли, отдает им постоянное преимущество. Деспот является преступником по своему статусу, тогда как преступник - деспот волею случая. Впрочем, говоря "по статусу", я утрирую, так как вообще – то деспотизм не может иметь социального статуса. Деспот навязывает свою волю всему общественному телу, находясь в состоянии постоянного неистовства. Деспот есть тот, кто постоянно, вне статуса и вне закона, но таким образом, каковой туго вплетен в самое его существование, проводит и преступным образом навязывает свой интерес..."

(см. Фуко указ. соч., с 121-122)

Да, деспот он всегда и всюду деспот. Иными словами, равного ему нет, восседает он в Версале, провозглашая "Государство, это Я" или неистовствующего в Ак - Сарае, самонадеянно считающего, что если и есть Ислам.... , то это ОН

Вышеизложенное дает нам основание перейти .....



Бахадыр Ф. Мусаев 31.05 – 01. 06. 2018 Ташкент Тузель-2



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