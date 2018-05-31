Азербайджанская армия начала ползучее наступление на Карабах со стороны Нахичевани

20:53 01.06.2018 Паника в Армении: Азербайджанская армия заняла стратегические высоты

Нагорный Карабах и новая война?



Выдвижение позиций азербайджанской армии в Нахичевани на границе с Арменией, в результате чего были заняты некоторые стратегические высоты, вызвало серьезную обеспокоенность в Армении.



Так, войска специального назначения отдельной общевойсковой армии в Нахчивани продвинулись вдоль нейтральной зоны и освободили новые высоты, включая высоту Гызылгая в Шарурском районе.



В результате этого было выведено из-под вражеского обстрела село Гуннут, которое с 1992 года контролировала армянская армия. Кроме того, азербайджанская армия получила возможность контролировать дорогу Ереван - Горис - Лачин.



И хотя Министерство обороны Армении пытается успокоить население, заявляя, что "ничего серьезного не происходит", в армянском сегменте социальных сетей обсуждения этих событий не прекращаются. В армянских соцсетях распространяется информация и о том, что на северном участке азербайджано-армянской границы в направлении Тавушской области азербайджанская армия выдвинула свои позиции вперед.



Армянский военный эксперт Аркадий Григорян, комментируя сообщения в соцсетях и в СМИ, заявил в интервью Новости-Армения, что большинство стратегических высот в направлении Нахчивани контролирует армянская сторона. Однако, по его словам, азербайджанская сторона действительно заняла 1-2 высоты, но это не меняет расклад сил. "Основные господствующие высоты у ВС Армении", - заявил Григорян, отстаивая официальную позицию Минобороны Армении.



Haqqin.az, Азербайджан

Оригинал публикации: Паника в Армении: Азербайджанская армия заняла стратегические высоты

Опубликовано 31/05/2018 Источник - Haqqin.az

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