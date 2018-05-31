 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кайрат Сунтаев возглавил Нацбюро по противодействию коррупции Казахстана
20:09 01.06.2018

Сунтаев сменил на посту Талгата Татубаева, который был освобожден от должности руководителя.

Кайрат Сунтаев стал стал руководителем Национального бюро по противодействию коррупции, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Сунтаев Кайрат Имятович назначен руководителем Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции", - говорится в сообщении.

Сунтаев сменил на посту Талгата Татубаева, который был освобожден от должности руководителя.

До назначения Сунтаев занимал должность руководителя Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области.

Имеет нагрудные знаки: "Қазақстан полициясына 15 жыл" (2007), "За отличную службу в МВД" (2007). Персональную справку о новом главе Нацбюро можно прочитать здесь.

Также 1 июня распоряжением Президента Бектенов Олжас был назначен заместителем председателя антикоррупционного агентства.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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