В Душанбе премьеры стран СНГ подписали стопку новых бессмысленных бумажек

17:31 01.06.2018 По итогам заседания СГП СНГ в городе Душанбе рассмотрен и подписан ряд документов. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР в пятницу.



Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 1 июня, в городе Душанбе (Республика Таджикистан) принял участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

На заседании были обсуждены такие вопросы, как:

- Обмен мнениями (по желанию) по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств;

- Об информации председателя Рабочей группы высокого уровня о ходе переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугами;

- О проведении очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (ожидается осенью 2018 года в Республике Казахстан).

Далее по итогам заседания СГП СНГ состоялось подписание документов "О Соглашении о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств – участников СНГ", "О Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации". Источник - kyrtag.kg

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