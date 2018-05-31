 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 01.06.2018
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Четверг, 31.05.2018
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В Душанбе премьеры стран СНГ подписали стопку новых бессмысленных бумажек
17:31 01.06.2018

По итогам заседания СГП СНГ в городе Душанбе рассмотрен и подписан ряд документов. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР в пятницу.

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 1 июня, в городе Душанбе (Республика Таджикистан) принял участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
На заседании были обсуждены такие вопросы, как:
- Обмен мнениями (по желанию) по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств;
- Об информации председателя Рабочей группы высокого уровня о ходе переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугами;
- О проведении очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (ожидается осенью 2018 года в Республике Казахстан).
Далее по итогам заседания СГП СНГ состоялось подписание документов "О Соглашении о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств – участников СНГ", "О Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации".

Источник - kyrtag.kg
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