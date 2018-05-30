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С каким бюджетом можно прожить (выжить) в Пекине? - "Гуаньча"
11:18 01.06.2018

Среднегодовой оклад в Пекине – 100 тысяч юаней (миллион рублей)?

Этого все еще недостаточно, чтобы нормально жить

Не так давно годовой оклад в 100 тысяч юаней (примерно миллион рублей) был способен заставить многих людей позавидовать. В газетных статьях прошлого года то и дело писали о том, что если ваш годовой доход равен 100 тысяч юаней, то вы богаче 90% населения. Однако 25 мая Пекинское управление по трудовым ресурсам и социальному обеспечению опубликовало доклад, в котором говорится, что средняя заработная плата в Пекине за 2017 год составляет 101 тысячу (больше одного миллиона рублей) юаней, а средняя месячная зарплата - 8467 юаней (примерно 80 тысяч рублей, согласно курсу на 30.05.2018 один юань = 9,8 руб. - прим. ред.).

Среднегодовой оклад по Пекину впервые превысил отметку в 100 тысяч юаней. Например, в 2016 году, люди в среднем получали около 92 тысяч юаней в год, а среднемесячная заработная плата была на уровне 7 706 юаней. По сравнению с 2016 годом, среднемесячная зарплата в Пекине в 2017 году увеличилась на 761 юань, то есть на 9,88%, и это больше, чем рост в 8,75% в прошлом году. А если сегодняшние показатели сравнить со среднегодовой зарплатой 1995 года (8 144 юаня), то рост составил 1248%.

Люди часто говорят: "Все вокруг растет, кроме заработной платы". Как вы можете видеть, это всего лишь иллюзия.

Тем не менее очень много людей думают подобным образом: "Какой толк от этих средних показателей зарплаты? У меня, получается, одинаковый среднегодовой оклад с Ма Юнем (китайский предприниматель, основатель „Alibaba Group" - прим. пер.), я что, теперь смогу войти в список миллиардеров?"

Так какой же все-таки толк от средних показателей заработной платы?

Средний показатель заработной платы - важная основа для составления стандартов сбора социальных пособий, пенсий, минимальных стандартов оплаты труда и судебной компенсации за телесные повреждения. Согласно соответствующим правилам, базовое страхование по старости, базовое медицинское страхование, страхование по безработице, страхование от несчастных случаев на производстве и страхование по беременности и родам основаны на среднемесячной зарплате за предыдущий год.

Таким образом, это также означает рост обязательных отчислений в социальное страхование в период с июля 2018 года по июнь 2019. Расчет базы социального страхования с июля 2018 года по июнь 2019 года в Пекине имеет верхний предел в 25 тысяч юаней и нижний предел в 3887 юаней.

Так эта средняя зарплата в 100 тысяч юаней уже включает в себя сумму уплаты налогов?

Нет. Эта средняя заработная плата включает в себя саму зарплату до вычета налогов, а также индивидуальные взносы в фонд социального обеспечения, в фонд жилищных накоплений и так далее. Допустим, месячная зарплата человека до налогообложения составляет десять тысяч юаней. Сколько это после уплаты налогов? По самым грубым оценкам, около 7500 юаней. А если годовой оклад в Пекине составляет 100 тысяч юаней - это разве не означает, что можно жить на широкую ногу и сорить деньгами?

Вовсе нет. Если вы хотите в Пекине еле-еле сводить концы с концами, то ваш годовой оклад должен быть 130 тысяч-160 тысяч юаней (примерно 1,3 миллиона рублей), а ежемесячная зарплата около 10 тысяч ?12 тысяч юаней (примерно 100-120 тысяч рублей).

Для того, чтобы наслаждаться жизнью в столице, ваш годовой оклад должен быть около 410 тысяч ?440 тысяч юаней (четыре миллиона рублей), а зарплата в месяц - 31-34 тысячи юаней(около 300 тысяч рублей).

Для существования:

Расходы на аренду комнаты – 1 500 юаней в месяц. В год выходит около 18 тысяч юаней
Расходы на общественный транспорт и метро – 280 юаней в месяц. В год выходит около 3 360 юаней.
Расходы на питание из расчета в месяц – 300 юаней на завтраки, 600 на обеды, 900 юаней на ужины, еще 600 юаней – расходы на питание вне дома (всего четыре раза), на фрукты уходит около 100 юаней, и расходы на всякие снеки – еще 300 юаней. Таким образом, в год уходит 33, 6 тысяч юаней.
На предметы повседневного обихода в год уходит от 1 920 юаней до 5 160 юаней.
Годовые расходы на связь – 4 400 юаней.
В год мужчины тратят на одежду около 3 300 юаней, а женщины – 5 100.
На предметы роскоши мужчины тратят в год около 4 500 юаней, а женщины – 10 тысяч юаней.
На хобби в год уходит около 4500 юаней.
На развлечения (караоке, салоны красоты, бары, и т.д.) мужчины тратят 2 920 юаней, а женщины – 3 420 юаней.
На подарки друзьям и коллегам – 3 тысячи юаней.
На путешествия уходит от 3 тысяч до 4,5 тысяч юаней.
На свидания (ужины, подарки, и т.д.) пекинцы тратят 22 тысячи юаней. Женщины – 2 тысячи юаней.
На маски (из-за экологической ситуации в Пекине жителям часто приходится носить специальные маски-респираторы) – 120 юаней в год.
Итого: в год траты мужчин составляют 115 тысяч юаней, а зарплата до уплаты налогов должна быть примерно 153 тысячи юаней. Траты женщин составляют приблизительно 98 тысяч юаней, а зарплата до уплаты налогов – 131 тысяч юаней.

Для жизни:

Расходы на аренду однокомнатной квартиры – 5 тысяч юаней в месяц. В год выходит 60 тысяч юаней
Расходы на метро и такси – 1 800 юаней в месяц. В год выходит около 21 тысяча юаней.
Расходы на питания из расчета в месяц – 600 юаней на завтраки, 900 юаней на обеды, 1 800 юаней на ужины, еще 2 тысячи юаней – расходы на питание вне дома (восемь раз), на фрукты уходит около 300 юаней,
Расходы на всякие снеки – еще 800 юаней. Таким образом, в год уходит 76 тысяч юаней.
На предметы повседневного обихода в год уходит от 4 200 юаней до 13 тысяч юаней.
Годовые расходы на связь – 6 600 юаней.
В год мужчины тратят на одежду около 6 600 юаней, а женщины – 10 тысяч юаней.
На предметы роскоши мужчины тратят в год около 10 тысяч юаней, а женщины – 35 тысяч юаней.
На хобби в год уходит около 11 тысяч юаней.
На развлечения мужчины тратят около 8 140 юаней, а женщины – 10 тысяч юаней.
На подарки друзьям и коллегам – 16 тысяч юаней.
На путешествия уходит около 45 тысяч юаней.
На свидания мужчины тратят около 56 тысяч юаней, а женщины – 8 тысяч юаней.
На маски (высокого качества) уходит 1,2 тысячу юаней в год.
Итого: в год траты мужчин составляют 318 тысяч юаней, а зарплата до уплаты налогов должны быть примерно 424 тысячи юаней. Траты женщин составляют приблизительно 312 тысяч юаней, а зарплата до уплаты налогов – 416 тысяч юаней.

Конечно, эта таблица вызывает интерес, но все же она не очень точная. Но по большому счету вы можете сами увидеть, что в Пекине годовой оклад в 100 тысяч юаней на самом деле не такой большой, как все представляют. К тому же нельзя упускать очень важный фактор - покупка недвижимости.

Тем не менее годовой оклад на душу населения в 100 тысяч юаней и больше - недостижимая мечта для большинства провинций страны. И мы еще не закончили со статистикой за 2017 год.

Давайте посмотрим на "Средний список зарплат для всех провинций 2016 года", опубликованный "Жэньминь жибао". В 2016 году Пекин возглавил список со среднегодовым окладом в 92 тысячи юаней. Второе место занял Шанхай - 78 тысяч юаней. Город Шэньчжэнь отдельно не отображен в этой таблице, его включили в провинцию Гуандун. Наш редактор навел справки: статистическое управление города Шэньчжэнь выложило доклад о среднегодовом окладе за 2016 год - 89 тысяч юаней, разница с Пекином всего 3%. Данные за 2017 год еще не опубликованы.

Конечно, мы должны взглянуть на людей, которые работают в Пекине.

Сейчас очень много людей по всей стране хотят перебраться в Пекин. Во многих других городах даже слышны лозунги, призывающие бакалавров не уезжать из своих родных городов. Существует множество субсидий для талантливых специалистов, а также для "высококлассных кадров" (это специалисты, получившие образование за рубежом - прим. перев.) Однако получить пекинскую прописку сложно даже докторам наук. В этом году в Пекине впервые ввели балльно-рейтинговую систему для получения прописки. Однако даже тут есть ограничения: нужно обладать видом на жительство в Пекине, возраст не должен превышать 45 лет, нужно более семи лет делать отчисления в фонд социального страхования. Такая система введена в городах центрального подчинения - Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и в Гуанчжоу.

За последние дни одни за другими появляются списки накопительных баллов сотрудников для получения регистрации, они появились даже в Китайском университете политики и права (Пекин, КНР), в Китайском нефтяном университет (Циндао, КНР) и в других высших учебных заведениях. Другими словами, работники таких известных университетов также прикладывают все усилия для получения "золотой" прописки в Пекине.

В Пекине очень много одаренных людей, туда съезжаются таланты со всей страны. Конечно, зарплаты также должны быть выше, чем в других местах. Если бы десять лет назад мне сказали, что мой годовой оклад 100 тысяч юаней, я был бы вне себя от счастья. А что я почувствовал бы сегодня…? Если ваша годовая зарплата не доходит до 100 тысяч юаней, боюсь, многие скажут, что вы сильно отстаете от остальных.

Мы не можем решить, высокий или низкий у вас доход, основываясь на данных о средней зарплате. Мы можем только оценить насколько высок наш собственный оклад.

Удачи вам, усердно трудитесь!

Гуаньча, Китай

Источник - Иносми
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527841080
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