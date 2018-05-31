Эмират без эмирата. Смысл Афганской войны в... самой войне, - Д.Орлов

11:15 01.06.2018 ЦЕЛЬ ЭТОЙ ВОЙНЫ - НЕ ПОБЕДА. А САМА… ВОЙНА



Станут ли захватывать Кыргызстан боевики, пришедшие из Афганистана?



И придут ли?



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в своем интервью российскому ТАСС 14 мая этого года подтвердил, что не против открытия второй российской военной базы на юге республики. Это заявление не стало сенсацией - создать вторую базу России предлагал еще Алмазбек Атамбаев в июне прошлого года.



Однако и Жээнбеков, и даже Атамбаев в этом далеко не первопроходцы. В октябре 2009 года тогда еще президенты Курманбек Бакиев и Дмитрий Медведев подписали меморандум по вопросу размещения в Кыргызстане второй российской базы. Однако дальше этого меморандума дело так и не пошло.



Тем не менее спустя 9 лет "базовый" вопрос вновь приобрел актуальность. Связывают это с усилением угроз из Афганистана со стороны группировки ИГИЛ и движения "Талибан". Но насколько эти тревожные предостережения соответствуют реальному положению вещей? Попробуем разобраться.



ЭМИРАТ БЕЗ ЭМИРА



Об опасностях, исходящих из Афганистана, газета "Дело №…" писала неоднократно - тогда, когда кыргызстанское общество по этому поводу еще беспечно благодушествовало.



В августе прошлого года один из наших экспертов предположил: "На каких-то участках возможен открытый переход границы в форме открытого вооруженного вторжения. Насколько это вторжение будет эффективным для ИГИЛ - вопрос остается открытым. Но угроза такая существует. И мы должны отдавать себе отчет: эти формирования боевиков-игиловцев - будут ли они поддержаны "Талибаном" или нет - имеют богатый опыт масштабных боевых действий: против иракской армии, а затем и против сирийской армии. В том числе опыт боев в населенных пунктах".



Что изменилось за прошедшие несколько месяцев? Риски вторжения террористических банд из Афганистана, безусловно, по-прежнему существуют. Поэтому, видимо, президент Жээнбеков и сказал: "Наша позиция о необходимости открытия второй российской военной базы в южном регионе республики нацелена на формирование коллективных сил реагирования на афганские угрозы, такие как терроризм, экстремизм и наркотрафик. А также - на повышение степени взаимодействия с войсковыми подразделениями Кыргызстана".



Чуть раньше - в апреле этого года - министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные базы в Кыргызстане и Таджикистане усилятся. Но разговоров об открытии в Кыргызстане второй базы тогда не было. Шойгу сказал только, что на сентябрь запланированы командно-штабные учения национальных войсковых частей ОДКБ. Нам же остается только предполагать: президенту Жээнбекову легла на стол некая разведывательная информация о действиях боевиков в Афганистане, поэтому он и поднял снова вопрос о базе. Потому что просто так такие заявления не делаются.



По поводу конкретной угрозы, исходящей из Афганистана, мнения разделились. Кто-то называет угрозой "Талибан", кто-то - ИГИЛ, кто-то - обе эти организации, а кто-то по привычке считает таковой некий абстрактный "международный терроризм". Есть также мнение, что ИГИЛ рассматривает Афганистан как плацдарм, с которого потом можно будет влиять на Среднюю Азию.



С количеством боевиков, которые сейчас скопились на границах Афганистана со странами Средней Азии, тоже много неясного. Называют цифры и в 20 тысяч, и в 60 тысяч штыков. Цифры, конечно, внушительные. Но при этом никто не учитывает, что далеко не все эти боевики пойдут на прямое вторжение в Среднюю Азию. Несмотря на то что эти группировки принято называть экстремистскими и даже террористическими, их цели и задачи совпадают далеко не во всем, а то и вовсе не совпадают. Поэтому сложно сказать, сколько конкретно боевиков готовы вторгнуться в Узбекистан, Туркменистан или Таджикистан. Ну а если вспомнить, что у этих государств тоже есть армии, то с дальнейшим продвижением в Кыргызстан и Казахстан у боевиков из Афганистана тоже могут возникнуть серьезные проблемы.



Несколько лет назад появилась информация о том, что ИГИЛ уже называет Афганистан, Пакистан, Восточный Иран и всю Среднюю Азию, а заодно и Казахстан вилаятом Хорасан. То есть областью в составе своего халифата. Тогда же стал известен и эмир вилаята Хорасан - пакистанский пуштун Хафиз Саид Хан. Однако в январе 2016 года Саид Хан попал под обстрел американского беспилотника и, по некоторым сведениям, погиб. Потом последовало опровержение этой новости. Но в июле того же года - что уже подтвердилось - Саид Хан был убит уже "окончательно". Его сменил соплеменник Абдул Рауф Ализа, которого потом тоже ликвидировали. Сведений о том, кто стал новым эмиром этого самого вилаята (существующего пока лишь в мечтах игиловцев), до сих пор нет.



Но ситуация от этого не стала для нас менее опасной.



Карта халифата, о создании которого мечтают вожди ИГИЛ. Среднюю Азию они в своих мечтах включили в так называемый вилаят Хорасан. Впрочем, не исключено, что все эти планы - не более чем пропаганда. Отвлекающая от совсем иных целей ИГИЛ.



А это - Хафиз Саид Хан, пакистанский пуштун, эмир вилаята Хорасан. Эмир, правда, несостоявшийся - он был убит в 2016 году. Новый эмир, насколько известно, пока не выбран.



КАБУЛЬСКАЯ ВЛАСТЬ - ЭТО ВАМ НЕ СОВЕТСКАЯ АРМИЯ



Несмотря на всю противоречивость информации об Афганистане, у президента Жээнбекова для заявления об открытии второй российской военной базы в Кыргызстане есть все основания. Они выглядят тем более значимыми, если знать, что сейчас происходит в недалекой от нас стране.



А происходит там вот что. На октябрь 2018 года в Афганистане намечены парламентские выборы. Вооруженная оппозиция отказалась в них участвовать. Совсем недавно в Афганистане прошла серия терактов, целью которых были центры регистрации избирателей. Понятно, что теперь народ боится туда ходить, и если за оставшиеся пять месяцев ситуация не изменится, то и голосовать афганцы не пойдут. А значит, избирательная кампания оказалась под угрозой срыва.



Наблюдатели заметили, что зима на рубеже 2017-2018 годов в Афганистане была самой необычной из всех предыдущих. Обычно боевики всех мастей активизируются в марте-апреле, когда сходит снег с перевалов. На сей же раз активизировались они еще зимой. Объясняется это просто: официальный Кабул потерял контроль над частью проселочных дорог. И это позволило мелким группам боевиков совершать свои нападения, передвигаясь по этим дорогам.



С апреля же боевики, как с давних пор у них принято, начали "работать" по-крупному. И сейчас они создают властям Афганистана серьезные проблемы. Буквально неделю назад - в ночь с 14 на 15 мая - боевики атаковали город Фарах - центр одноименной области в Западном Афганистане. Им удалось захватить один из районов города, а также здание городского Управления национальной безопасности. По официальным данным, в атаке участвовало до 2 тысяч боевиков, многие из которых прибыли из других провинций страны. Более того, как сообщило таджикское информагентство Ариана Ньюс, боевики имели тяжелое вооружение, десятки вертолетов и даже танки. Однако власти Фараха призвали на помощь американцев и те помогли выбить боевиков из города. Боевики потеряли в этом налете 198 человек. Тем не менее общая ситуация в Афганистане сейчас такова, что так называемая зона противоборства - территории, где присутствуют и власть, и боевики, - продолжает увеличиваться.



По данным независимых источников, в начале мая этого года афганские власти контролировали 159 административных районов Афганистана из 398; 39 районов находились в руках боевиков, а 200 районов - в зоне противоборства. Данные, к примеру, за январь были несколько иными. Ситуация в Афганистане все время меняется с переменным успехом для каждой из противоборствующих сторон. Даже в день выхода этого номера газеты расклад может оказаться уже другим.



Тактика боевиков весьма интересна. Обычно они собираются в автономные отряды, численностью до трех десятков "стволов" каждый, а потом внезапно наносят удары по блокпостам или военным базам. В феврале этого года несколько таких групп захватили целый уезд Тала Ва Барфак в североафганской провинции Баглан. Тогда же наблюдатели отметили, что свои действия эти группы боевиков координировали весьма четко, что подразумевает наличие у них самых современных средств связи.



Кстати, об американцах. Еще в 2013 году аналитик из американского исследовательского Института Брукингса Майкл Оxэнлон заявлял, что афганская армия не способна ни сдержать боевиков, ни контролировать территорию страны. Для сравнения: вступив в войну в Афганистане в 1979 году, Советская армия к 1985-му контролировала 95 процентов территории Афганистана, а группы спецназначения военной разведки и КГБ СССР охотились за полевыми командирами даже в Пакистане (чтобы их захватывать, а если не получалось - ликвидировать). Время показало, что аналитик Охэнлон был прав: официальным властям Афганистана сегодня удается контролировать свою же территорию куда хуже, чем когда-то советским войскам. И вряд ли удастся лучше делать это в будущем.



Словом, в Афганистане царит хаос, конца которому не видно. И Кыргызстан это не беспокоить не может.



Боевики ИГИЛ в Афганистане. Сейчас эксперты и журналисты спорят: придут они в Среднюю Азию или нет?



Бронированный "джихад-мобиль" ИГИЛ, захваченный в Ираке в 2015 году. В его основе - гражданский транспорт, переоборудованный для одноразовой атаки террориста-смертника.



Последствия атаки такого "джихад-мобиля". Афганистан.



А это - тоже "джихад-мобили". Только многоразового использования. Принцип явно взят у тачанок батьки Махно. А как еще перевозить авиационные пушки или 40-килограммовые пулеметы?



С КЕМ ЖЕ ПРЕДСТОИТ БОРОТЬСЯ?



Кроме талибов (подробнее о них позже), с 2015 года в Афганистане орудует ИГИЛ. О том, кто создал эту группировку, говорят и пишут разное. Вот что, к примеру, в апреле этого года рассказал американским журналистам бывший президент Афганистана Хамид Карзай: "Террористическая группировка "Исламское государство" является агентом США в регионе. Нет никакой разницы между "Исламским государством" и США".



С "Талибаном" же в журналистской и экспертной среде наблюдается путаница. Которая уже тем опасна, что не позволяет точно определить того, с кем надо бороться.



Что же такое "Талибан"? Дело в том, что он не один. Первый "Талибан" появился в 1994 году в Афганистане. В том же году он очень легко взял город Кандагар, а через два года захватил Кабул и установил там свою власть. В 2001 году американцы вторглись в Афганистан, и власти талибов пришел конец. Прежде "Талибан" состоял из одних пуштунов. Сейчас к нему примыкают и представители других народов.



Российский эксперт Олег Кулаков писал о "Талибане":



"В свое время талибы возникли как искусственное образование с помощью пакистанской разведки. Специалисты, которые занимались разработкой варианта талибской карты, очень удачно выбрали момент и смогли привязать талибов к пуштунскому фактору, мобилизовав пуштунов вокруг талибов. На спинах пуштунов талибы смогли быстро взять политическую власть в Кабуле, причем не без участия пакистанского спецназа. Чем все кончилось, мы знаем. Сегодня сыграть еще раз эту карту они уже не в состоянии. Невозможно будет привязать пуштунов к талибам. Пуштунский анклав настолько разнообразен, что еще раз все проиграть будет невозможно. Поэтому талибы не станут первой силой в Афганистане".



Вторым "Талибаном" считается движение "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП). Эта организация появилась значительно позже афганского "Талибана" - в 2007 году. Через год была попытка объединить оба "Талибана", но из этого ничего не вышло. Изначально в ТТП входят все, кто недоволен иностранным военным присутствием в Афганистане: пакистанские пуштуны, панджабцы, арабы, таджики, узбеки, хазарейцы, туркмены - представители почти всех народов Афганистана и Пакистана.



Основным отличием афганского "Талибана" от ТТП до 2015 года была сплоченность первого. В ТТП входят группировки, совершенно разные по целям и задачам. Объединяет их одно: вражда к правительствам Афганистана и Пакистана.



Что же произошло в 2015 году? Раскол движения. В июле того года погиб основатель "Талибана" мулла Омар. Затем начались вооруженные столкновения между боевиками его преемника Ахтара Мансура (убит в 2016 году) и боевиками отколовшейся от основного движения оппозиционной фракции "Истинный "Талибан". Таким образом, можно сказать, что в Афганистане теперь целых три "Талибана". И это не считая своего рода "диссидентов" вроде Анвара Ульхака Муджахида - основателя "Джихадского фронта Тора-Бора". Сейчас Ульхак Муджахид руководит сильной восточной группировкой, которая сражается против афганского правительства и армии США, а также конфликтует с ИГИЛ. Известен как "диссидент" и бывший глава политического офиса "Талибан" в Катаре Тайиб Ага.



Обе фракции "Талибана" воюют исключительно за свою землю и вряд ли пойдут войной на Среднюю Азию. Еще 40 лет назад появилась поговорка: "Пуштун за Пянджем не воин". "За Пянджем" - это как раз Средняя Азия.



ФИЛОСОФИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ



Аналитики отмечают, что антитеррористическая кампания 2018 года проходит для властей Афганистана далеко не блестяще. Тому есть две причины: деморализация афганских силовых структур и низкая эффективность работы гражданских властей. Доходит до того, что местное население обращается за помощью в решении каких-либо проблем не к властям, а к полевым командирам талибов.



А что же ИГИЛ? Теоретически его отряды с территории Афганистана могут вторгнуться в Среднюю Азию. Однако для полноценного вторжения им нужны надежный тыл, регулярное снабжение и поддержка внутри самих стран Средней Азии.



Остановимся на последнем. Как газета "Дело №…" уже писала, в Кыргызстане имеется "пятая колонна" ИГИЛ - в лице спящих террористических ячеек. Другой вопрос - сможет ли захватить ИГИЛ территорию Кыргызстана?



Цель любой террористической войны - сама война, а вовсе не победа. Игиловцам (как и любым другим боевикам) не нужно менять президента Жээнбекова на какого-нибудь своего ставленника либо завоевывать страну. Суть террористической войны в том, чтобы уничтожить страну как экономическую единицу. Цель такой войны не захват страны, а хаос. То есть создание напряженности, которая потом будет длиться вечно.



Зачем? Затем, чтобы создать зону нестабильности в южном подбрюшье России. Чтобы это подбрюшье припекало пожарче!



А это совпадает с интересами совсем иных сил. Например, США.



Поневоле задумаешься: а может, все эти планы ИГИЛ по созданию халифата - не более чем отвлекающий маневр?



Игиловцы могут даже в Кыргызстан не вторгаться: "спящие" - она же "пятая колонна" - все сделают сами.



Как с ними будет воевать армия Кыргызстана? Ландшафт республики (особенно на юге) вполне пригоден для того, чтобы три десятка террористов захватили территорию, с которой выбивать их придется силами пятисот-тысячи силовиков. Вспомним первую Баткенскую кампанию. Да и не только ее: кровавые события на юге Кыргызстана весной-летом 2010 года порой очень сильно смахивали на действия автономных групп террористов по "афганской схеме", которую мы упоминали. Есть, кстати, версия, что некие третьи силы в тех событиях на юге тоже участвовали.



А если из "спящих" соберутся те самые автономные группы боевиков и одновременно начнут какие-то террористические действия по всему Кыргызстану - взрывы или расстрелы мирных жителей? Есть опасения, что в этом случае все будет еще хуже, чем при открытом вооруженном вторжении. Способны ли армия и спецслужбы Кыргызстана защищать от боевиков несколько населенных пунктов одновременно? Если линия фронта - вся республика, то никаких войск не хватит.



Опять же, теоретически мирное население может попытаться создать отряды самообороны. Тем более опыт создания дружин у кыргызстанцев после двух госпереворотов имеется. Но смогут ли они собраться в боеспособное, вооруженное и высокодисциплинированное подразделение - вопрос. Да и государство, похоже, вовсе не будет гореть желанием раздать населению автоматическое оружие.



Будем, однако, надеяться, что справиться с "пятой колонной" кыргызское государство все-таки сможет. Но при одном условии: если одновременно не будет вторжения извне каких-нибудь арабских наемников. Вот чтобы это "если" исключить, вторая база ОДКБ (где тренировались бы силовики всех стран этой военной организации) на юге Кыргызстана просто необходима. Нравится это кому-то или нет.



Почему именно под "крышей" ОДКБ? Потому что именно она, а конкретнее Россия, является единственным гарантом безопасности Кыргызстана. Хотя бы в силу того, что российская армия оснащена значительно лучше всех остальных армий членов Договора о коллективной безопасности. Более того: с 2017 года армия России - в тройке сильнейших армий мира, занимает второе место.



Заинтересована ли Россия наращивать здесь свое военное присутствие? Стоит вспомнить, что с 1945 по 1990 год в той или иной форме советские военные специалисты участвовали в 56 локальных конфликтах по всему миру. Для чего? Для того, чтобы на советской территории не звучало ни одного выстрела. То есть врага предпочитали уничтожать на дальних подступах. Примерно так, как сейчас Россия поступает в Сирии, несмотря на то что недовольные этой войной на чужой земле есть и среди россиян.



Рейтинг сильнейших армий мира. Россия занимает в нем второе место. Нравится это кому-то или нет, но Россия является единственным гарантом безопасности Кыргызстана.



Будем реалистами. Существующая угроза террористической войны против Кыргызстана совсем не означает, что эта война непременно случится. Но независимо от того, откуда эта война может прийти - снаружи или изнутри, и придет ли вообще, надо к ней готовиться загодя. Есть выражение, которое приписывают разным авторам - от кардинала Ришелье до писателя-шпиона Сомерсета Моэма: "Нельзя окружать себя ужасами, но и беззаботность не есть решение".



Дмитрий ОРЛОВ Источник - Дело №, Бишкек

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527840900

Новости Казахстана

