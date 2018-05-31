Узбекистан выкупит все акции GM Uzbekistan и переименует компанию

11:12 01.06.2018 Компания "Узавтосаноат" выкупит у General Motors все акции автомобильного завода GM Uzbekistan, после чего переименует предприятие. Об этом 31 мая сообщил председатель правления "Узавтосаноат" Умиджан Салимов на пресс-конференции в Ташкенте, передает Gazeta.uz.



Ранее узбекской стороне принадлежало 75% GM Uzbekistan, американцам – 25%. К настоящему времени у General Motors осталось 10% акций.



Параллельно идут переговоры по моторному заводу GM Powertrain Uzbekistan в Ташкенте, в котором GM имеет более 70% доли. По словам Салимова, GM останется на рынке Узбекистана на условиях технического содействия. В соответствии с договоренностями "Узавтосаноат" сможет продолжить выпускать модели General Motors.



Салимов также сообщил о планах демонополизировать автопром Узбекистана, привлекая в страну иностранных автопроизводителей. "Автомобильная промышленность Узбекистана идет в направлении демонополизации. Если раньше отечественное производство ограничивалось брендом Chevrolet, то сейчас мультибрендинг для нас - один из приоритетов. Ведутся переговоры с европейскими производителями, включая Volkswagen, а также с китайскими и южнокорейскими компаниями", - сказал Салимов.



Кроме того, председатель правления "Узавтосаноат" рассказал, что сейчас компания изучает вопрос выпуска в республике электромобилей и создания необходимой инфраструктуры. Салимов поведал журналистам о формировании в Инновационном центре при Туринском политехническом университете в Ташкенте специальной группы, которая займется вопросами внедрения и организации производства электромобилей. Летом 2018 года в столицу Узбекистана для проведения тестовых испытаний будут доставлены два образца электромобилей - Chevrolet Bolt и китайской JAC. Планируется организовать их пробег по всей стране - от Андижанской области до Каракалпакстана.



Ранее компания GM Uzbekistan сообщила о прекращении с 1 июля выпуска малолитражного автомобиля марки Matiz. Причиной названо моральное и техническое устаревание модели.



Сегодня в состав компании "Узавтосаноат" входят три предприятия, выпускающие автомобили. GM Uzbekistan занимается производством легковых машин на трех площадках – на основном заводе в Асаке Андижанской области, а также в филиалах в Питнаке Хорезмской области и в Ташкенте. Еще два предприятия базируются в Самарканде: ООО "СамАвто" выпускает автобусы, грузовики и спецтехнику под торговой маркой Isuzu, а на СП ООО "JV MAN Auto-Uzbekistan" происходит сборка самосвалов и спецтехники немецкого бренда MAN. В апреле 2018 года в городе Пап Наманганской области узбекско-китайское предприятие начало выпуск средних грузовых автомобилей Foton Forland. На территории свободной экономической зоны "Коканд" в Ферганской области будет налажен выпуск грузовых моделей бренда Huyndai. Источник - Фергана

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