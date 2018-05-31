 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане открыли для посещения радиоастрономический комплекс и пещеру Тамерлана
11:03 01.06.2018

Правительство Узбекистана утвердило постановление, согласно которому туристам разрешается посещать ранее закрытые территории, среди которых радиоастрономический комплекс и пещера Тамерлана. Это решение призвано привлечь в республику дополнительные потоки путешественников как из-за рубежа, так и из других регионов страны, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на Государственный комитет по развитию туризма.

Радиоастрономический комплекс расположен на плато Суффа в Зааминском районе Джизакской области. Здесь с 1981 года велось строительство радиотелескопа РТ-70, но оно так и не было завершено. Отмечается, что подобных устройств диаметром зеркала 70 метров и площадью 2500 квадратных метров всего три в мире: помимо так и не введенного в эксплуатацию узбекского есть радиотелескопы в России – в Крыму и Приморском крае.

В Джизакской области для туристов открыли также местность Гуралашсай, дорогу от санатория Заамин через плато Суффа и урочище Кызылмазар до поселка Музбулак.

Ряд уникальных природных памятников разрешили посещать туристам в Кашкадарьинской области. В списке фигурирует пещера Тамерлана в ущелье Каласай (здесь можно увидеть следы динозавров), где полководец и его полуторатысячное войско восстанавливали силы после поражения в битве при городе Кешбеги. Также власти открыли для путешественников поселок Ташкурган, водопад Сувтушар, поселки Джавуз, Гилан, Куль, плато Хаджа-Каршавар, озеро Джанка, ледник Северцова, святое место "Хазрат Султан". Все эти населенные пункты и природные памятники были закрыты для туристов с марта 2015 года с целью ограничить воздействие на объекты человеческого фактора.

С приходом к власти президента Шавката Мирзиеева туризм стал одним из приоритетных направлений в Узбекистане. Глава государства поручил Госкомтуризму в ближайшие пять лет увеличить объем реального экспорта туристических услуг не менее чем в два раза.

В этой связи предпринят ряд мер по облегчению процедур оформления виз и созданию комфорта для пребывающих в стране путешественников. В планах Госкомтуризма – уже в текущем году увеличить количество реальных туристов (бронирующих отели и тратящих деньги на сувениры) с 200 тысяч до 350 тысяч человек.

Источник - Фергана
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