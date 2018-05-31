Елбасы Назарбаев показал Путину дорогу к вечной власти, - С.Аксенов

11:01 01.06.2018 Президенту Казахстана разрешили возглавлять Совет безопасности бессрочно



Сергей Аксенов

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Дмитрий Журавлев



Политические нравы в странах, объединенных в союз, неизбежно выравниваются. В этой связи возможность Нурсултана Назарбаева править Казахстаном пожизненно может стать примером для всех остальных лидеров ЕАЭС. В том числе и для Владимира Путина.



Сегодня, 31 мая, верхняя палата парламента Казахстана (Сенат) одобрила закон "О Совете безопасности РК", в котором закрепляется право первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пожизненно возглавлять этот орган власти.



Это право устанавливается для Елбасы (лидера нации) "в силу его исторической миссии", говорится в заключении к закону Комитета Сената по конституционному законодательству. При этом меняется статус Совбеза РК. Из консультативно-совещательного он становится координирующим конституционным органом.



Как пояснил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев, к задачам Совбеза относятся рассмотрение основных направлений госполитики в области национальной безопасности, обороноспособности страны, также координация деятельности государственных органов в этих направлениях.



В феврале 2018 года Бекетаев заявил прессе, что право Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез было принято в рамках конституционной реформы, прошедшей в 2017 году. Он назвал это "плановой работой". Сейчас, после одобрения Сенатом РК, закон считается принятым парламентом в целом и направляется на подпись главе государства - самому Назарбаеву.



Пожизненный пост главы Совбеза Казахстана расширит политические возможности Назарбаева после его ухода с поста президента, которых и так немало. Согласно принятому ранее закону "О первом президенте РК - лидере нации", Назарбаев сохранит за собой право обращаться с инициативами к госорганам, выступать в правительстве и парламенте, а также согласовывать инициативы властей.



В России аналога принятого в Казахстане закона о Совбезе нет. Возможно, в силу того, что у президента России есть дублер, какого нет у Назарбаева, - Дмитрий Медведев. Однажды он уже доказал свою преданность и согласился вернуть власть Путину, несмотря на давление оппозиции и зарубежных игроков. Вернет и в следующий раз, вероятно, надеется глава государства.



О том, что российский президент не намерен нарушать действующие законы, он подтвердил буквально на днях. "Я строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации… Как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться третий раз", - заявил Путин.



То есть в случае принятия у нас закона о пожизненном главе Совбеза, аналогичного казахстанскому, Путин сможет де-факто оставаться у руля государства, не нарушая ни законодательства страны, ни собственных принципов. Вопрос только в том, полезно ли это стране?



Бывший политзаключенный Ермек Тайчибеков считает, что в вопросе "престолонаследия" Путину надо брать пример с лидеров европейских, а не азиатских государств.



- Республика Казахстан - это формально. Фактически и уже давным-давно страну, в которой я проживаю и являюсь гражданином можно назвать "Нурсултанат Назарбаевстан". Муаммар Каддафи в свое время, как и Саддам Хуссейн тоже был законодательно защищен. Но это им не помогло. Наступил миг, когда все эти законы превратились в бумажки-промокашки.



"СП": - Вы настроены к власти критически, но может быть жители Казахстана сами хотят жить под властью Назарбаева?



- В Казахстане за последние пять лет уровень ВВП в долларовом эквиваленте снизился почти в два раза. Люди больше думают о социальном и физическом выживании. Безусловно, они возмущены, но у многих, практически у всех, за последние 27 лет уже выработан синдром выученной беспомощности. Завтра Сенат может издать закон, что все граждане РК являются личной собственностью семьи Назарбаева и в основном все население примирится и с этим. Главное - лишь бы не было войны.



"СП": - Назарбаев фактически остается у власти пожизненно. Как это скажется на отношениях с Россией, на ваш взгляд?



- Никакого влияния это не оказывает на казахстано-российские отношения. Больше влияет то, как Казахстан голосует в ООН по тем резолюциям, которые выдвигает Кремль, к примеру по Сирии. А то, какой статус и какие гарантии на законодательном уровне у Назарбаева, полагаю, Российской Федерации безразличны.



"СП": - Может ли пример Назарбаева стать со временем образцом для Путина?



- Конечно хочется, чтобы Путин больше времени общался с лидерами США, Германии, Австрии, Израиля и от них перенимал демократические ценности, в частности, свободные выборы мэров и губернаторов, формирование коалиционного федерального правительства, но в тоже время не забывал про русские интересы как внутри РФ, так и за пределами.



А пока Владимир Владимирович предпочитает больше проводить время, общаясь с лидерами Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Азербайджана… Я честно говоря, не знаю, что Путин от них может почерпнуть хорошего, прогрессивного.



По мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, в России вряд ли реализуем казахстанский сценарий из-за иной социальной структуры общества.



- Китайцы в свое время назначили своего лидера Ден Сяопина почетным председателем Всекитайской ассоциации бриджа. В Казахстане складывается в чем-то похожая ситуация. Назарбаев будет пожизненным главой Совбеза, но при этом необязательно пожизненным президентом. Это очень своеобразно.



"СП": - Причем полномочия главы Совбеза будут даже превышать полномочия президента, поскольку до этого они были ослаблены в ходе конституционной реформы…



- Так он сам их и ослабил. Его аргументация была такая: я помру, кто это на себе вынесет? В этом величие Назарбаева. Он - один из тех немногих политиков, которые думают о том, как будет управляться страна, когда он упокоится.



Перед Назарбаевым стояла задача - создать такую структуру власти, в которой власть была бы не слишком концентрирована и при этом сохранить в своих руках всю ее полноту и предпочтительно навсегда. На всю его жизнь. И он эту задачу, как видим, реализовал. Будет пожизненным главой Совбеза.



"СП": - Почему именно Совбез?



- Поскольку Совбез в постсоветских странах играет роль политбюро, ЦК КПСС или бюро ЦК республики.



"СП": - Да?



- По функционалу - сто процентов. Российский Совбез, к вашему сведению, даже заседает в тот же день, что и политбюро в свое время - по четвергам. Как от Ленина пошло, заседания политбюро и кабинета министров, так по сию пору и ведется. Очевидно, влияние аппарата…



Таким образом, создаваемая Назарбаевым система в случае его ухода оставляет его пожизненно во власти на посту главы Совбеза, но не президента Казахстана. Ведь если бы он объявил себя пожизненным президентом, то следующий президент захотел бы тоже стать пожизненным. Теперь же этого не будет.



"СП": - Локальная задача решена, да, но это мало сопрягается с "демократическими нормами", принятыми в мире. По-вашему, для Казахстана это нормальная конструкция?



- Думаю, что и для Узбекистана, и для Киргизии тоже. Просто в Киргизии ни один не удержался.



"СП": - А для России?



- Нет, у нас другая социальная структура. Источник - СвободнаяПресса

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