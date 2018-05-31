Новый мировой кризис: Сможет ли устоять Россия

10:57 01.06.2018 Прогнозы экспертов не самые оптимистичные



Андрей Полунин

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Александр Шатилов

Никита Масленников



Иностранные инвесторы массово выходят из российского госдолга. С момента введения новых санкций США против РФ нерезиденты продали облигации федерального займа примерно на 200 миллиардов рублей. В результате их доля среди держателей госбумаг сократилась с 34,5% до 31%. Об этом говорится в "Обзоре финансовой стабильности", который 30 мая представила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.



В документе, тем не менее, отмечается, что потери от ухода нерезидентов оказались невелики - это сдвиг кривой доходности по ОФЗ на 20 процентных пунктов вниз (на пике - на 50?60 п. п.) и снижение капитализации Московской биржи на 1,5% (с пиком декапитализации в 8,3% за сутки).



Особо подчеркивается, что дефицита валютной ликвидности не наблюдалось, а физлица выступали продавцом валюты. По мнению аналитиков, сыграли роль многомесячный тренд на девалютизацию депозитов, и наращивание физлицами расходов в ожидании нестабильности на финансовых рынках.



В результате, ЦБ делает утешительный вывод: интерес международных инвесторов к российским активам сохраняется, несмотря на всплеск волатильности на рынках после объявления о новых санкциях.



К сожалению, ведущие финансовые аналитики мира оптимизма ЦБ не разделяют. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), деньги бегут не только с российского рынка, но и со всех рынков развивающихся стран. Но именно фонды, инвестирующие в Россию, демонстрируют худшую динамику среди фондов, работающих со странами БРИКС.



В недавнем опросе Bank of America Merrill Lynch, мнения управляющих крупнейших банков по поводу грядущего замедления темпов роста мировой экономики разделились практически поровну. Между тем, до последнего момента в подобных опросах преобладали оптимистические оценки.



С точки зрения управляющих, раз мировая экономика будет тормозить, на emerging markets инвесторам делать нечего. Просто потому, что развивающиеся рынки (кроме Китая) при таком сценарии начнут обваливаться первыми.



Примерно так же думает миллиардер Джордж Сорос. 29 мая, выступая в Париже, он предсказал новый глобальный финансовый кризис из-за укрепления курса доллара и оттока капиталов с развивающихся рынков.



По его мнению, "прекращение" ядерной сделки с Ираном и "уничтожение" трансатлантического сотрудничества между ЕС и США неизбежно окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут другие сдвиги, включая девальвацию валют развивающихся стран.



"Все, что могло пойти не так, пошло не так", - добавил Сорос. "То, что Европа находится в экзистенциальной опасности, больше не фигура речи, а суровая реальность", - заключил он.



Это значит, России нужно делать выводы. Мы сейчас даже на фоне развивающихся стран выглядим, прямо скажем, нехорошо. Наши реальные темпы роста в течение последних 10 лет стремятся к нулю, тогда как даже развитые (медленные, по мировым меркам) экономики показывают рост около 2%. Если такая тенденция закрепится, РФ может оказаться абсолютно бесперспективной для вложений - со всеми вытекающими обстоятельствами.



- Предупреждения о возможном резком усилении финансовой турбулентности звучат постоянно, - отмечает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. - До Сороса об этом высказались признанные гуру финансового рынка. Например, Билл Гросс - один из крупнейших инвесторов на рынке бондов. Да и майский опрос Bank of America Merrill Lynch зафиксировал резкий рост пессимизма управляющих активами. Мнения тех из них, кто делает ставку на рост глобальной экономики в соответствии с прогнозами МВФ и ОЭРС (3,8% в 2018 году, 3,9% - в 2019-м), и других, ставящих на торможение, разделились практически поровну.



По мнению аналитиков, в экономике США вероятность рецессии в течение ближайших 12 месяцев равна 15%. Год назад этот показатель составлял 12%.



Все это говорит об одном: рынки настроены на серьезную коррекцию. Этот настрой только укрепляет политика ведущих центральных банков, которые в начале года давали резкие и откровенные сигналы, что кредитно-денежная политика будет ужесточаться. Выражается это в повышении ключевых ставок и свертывании программ так называемого количественного смягчения.



Правда, в последнее время Европейский ЦБ и ЦБ Японии несколько раз заявили, что подождут с ужесточением. Зато в США внутриэкономическая ситуация позволяет и даже требует жестких действий со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).



Логика проста: в Америке идет резкое стимулирование экономики за счет налогов, но эффект реформ начинает смазываться из-за того, что средства не вкладываются в инвестиции, а уходят на финансовые рынки. Раз так - ФРС самое время покрепче затянуть гайки.



В 2018 году, как ожидается, ФРС поднимет ставки минимум два раза, а возможно и три. Ближайшее заседание запланировано на 12?13 июня, и ставка по его итогам почти наверняка будет повышена.



Американцам такое ужесточение, кроме того, необходимо, чтобы стабилизировать кривую доходности казначейских обязательств. Это необходимо для устойчивого развития экономики США. Хотя все понимают, что мировой экономический цикл сейчас проходит пик, а дальше последует сползание.



"СП": - Когда будет точно понятно, что это сползание началось?



- Думаю, уже к июлю-августу. К тому времени тренды сложатся в ясную картину, и можно будет с высокой вероятностью рассчитать, пройдет ли мировая экономика пик своего роста быстро, или на какое-то время на нем задержится.



"СП": - В какой ситуации возможен резкий срыв рынка?



- Если ФРС начнет слишком резко действовать при повышении ставки. Если же повышение будет плавным, рынки сумеют к нему подготовиться.



"СП": - Сорос связывает рост риска кризиса с укреплением доллара. Почему?



- На укрепление доллара играет и повышение ставки ФРС, и высокие цены на нефть - все же большая часть "черного золота" торгуется в американской валюте. Отсюда и реакция рынка: уйти из рисковых активов развивающихся стран в более стабильные активы США.



Тем не менее, я не считаю, что последствия этого ухода будут катастрофическими. Такие явления случались и раньше, и всегда были связаны с повышением ставки ФРС. Другое дело, сейчас амплитуда этих колебаний стала больше. И есть опасения, что ситуация в какой-то момент может выйти из-под контроля.



Впрочем, глобальная экономика устроена достаточно хитро. И даже если на отдельном направлении возникает напряженность, ей можно противодействовать. Например, участники соглашения ОПЕК+ могут договориться об увеличении добычи на 1 млн. баррелей в сутки - и это сразу выровняет ситуацию. Нефть несколько подешевеет, и перестанет толкать доллар вверх.



С укрепление доллара связан главный негативный момент: дорожает обслуживание всех заимствований, выданных в американской валюте. Корпорации уже в 2018 году будут вынуждены больше платить по купонам. Это может привести к нестабильности в проблемных экономиках, и даже к резкому ослаблению их активности.



"СП": - Ваш прогноз: когда грянет кризис, и какой он будет силы?



- Я считаю, мы встретимся с понижающей фазой глобального экономического цикла уже к концу первого полугодия 2019 года. И если к этому времени реализуется любой из геополитических рисков, Россия может оказаться в крайне нежелательной экономической ситуации.



США и Китай сейчас вроде бы отошли от края в военно-торговом сценарии. Но если этот сценарий реализуется, мы увидим примерно пятикратное возрастание внешнеторгового мирового тарифа. Это за год приведет к сокращению мировой торговли на $ 2,7 трлн., сокращению роста глобальной экономика на 1,4%, и даже к мировой рецессии.



Российской экономике в этом случае придется очень туго.



- Джордж Сорос принадлежит к нео-либертарианским кругам, где Дональда Трампа особо не жалуют, и подспудно ведут с ним борьбу, - считает декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. - Поэтому прогноз Сороса во многом рассчитан, я считаю, на пропагандистский и алармистский эффект.



Да, Трамп зачастую ведет себя по-ковбойски в большой политике и экономике. Он не стесняется нарушать общепринятые правила, бряцать оружием, и вести себя крайне вызывающе - как по отношению к своим глобальным конкурентам, так и к партнерам.



Но нельзя сбрасывать со счетов, что Трамп - это прежде всего бизнесмен и хороший пиарщик. Его стиль - довести ситуацию до максимально возможного обострения, запугать, добиться уступок, а потом спустить дело на тормозах и получить выгоду.



Пока Дональд Трамп ни разу реально не шел ва-банк. Раз так, ожидать ухудшения состояния мировой экономики, конечно, стоит. Но глобальной экономической катастрофы из-за действий топовых политиков мира, о чем говорит Сорос, все же не случится. Источник - СвободнаяПресса

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