 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Foreign Policy: Индии пришло время показать, что у нее есть зубы
10:56 01.06.2018

Ситуация в регионе требует устойчивого руководства. США и их союзникам следовало бы надеяться на то, что Индия сможет справиться с этой задачей

На этой неделе лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона примут участие в саммите по безопасности "Шангри-Ла диалог", на котором премьер-министр Индии Нарендра Моди должен будет выступить с докладом. Министры обороны и дипломатические представители государств Азиатско-Тихоокеанского региона хотят увидеть, что Моди представляет страну, которая действительно готова играть более важную роль в регионе, пишут Атман Триведи и Ами Сирайт в статье для американского издания The Foreigh Policy.

Неопределенный политический и экономический климат в Азии предоставляет Индии дополнительные возможности. Политика президента США Дональда Трампа, включающая в себя выход из Трансихоокеанского партнерства и неубедительный подход к поддержанию долгосрочных альянсов, способствовала образованию стратегического вакуума в регионе на фоне растущей настойчивости со стороны КНР. Ситуация требует устойчивого руководства. США и их союзникам следовало бы надеяться на то, что Индия сможет справиться с этой задачей.

Тем не менее неадекватная надвигающимся вызовам оборонно-промышленная база Индии и отсутствие региональной экономической интеграции могут в конечном итоге подорвать ее амбиции. Моди должен убедить элиты Азии в том, что его страна готова стать ведущей державой, которая сможет позаботиться о том, чтобы Азиатско-Тихоокеанский регион не превратился в место безграничного доминирования одной-единственной страны.

Большинство азиатских правительств хотели бы, чтобы Моди заявил о твердой и устойчивой приверженности и превратил Индию в "ведущую державу" в сфере защиты общепризнанных норм. Однако до недавнего времени Индия не располагала необходимым потенциалом для более масштабной региональной политике.

Трудно найти более убедительный аргумент, чем стремление Индии к всеобъемлющей модернизации своих вооруженных сил. В 2018 году оборонный бюджет Индии не превысит 1,5% от ВВП. В настоящий момент индийские ВС сталкиваются с нехваткой основных систем вооружений, включая истребители, боевую технику пехоты. Нехватка чувствуется даже в боеприпасах. Если говорить о Китае, то его оборонный бюджет составляет примерно 2% от ВВП, однако, согласно статистическим данным за 2016 год, экономика Китая в пять раз превысила экономику Индии. Тем не менее Индия является одной из самых быстрорастущих экономик в мире, по этой причине у нее будут появляться дополнительные возможности для наращивания своей обороноспособности. Однако для наращивания обороноспособности индийское руководство должно также проявить достаточную политическую волю.

Моди также следует призвать к коллективным усилиям по укреплению морского потенциала Юго-Восточной Азии. Регион внимательно выслушает то, что он будет говорить о территориальных спорах в Южно-Китайском море. Это очень важно, учитывая тот факт, что китайская милитаризация спорных островов в Южно-Китайском море нарушает международное право.

Индия уже наращивает партнерские отношения в области безопасности. Моди расширил связи в области безопасности с Японией и Вьетнамом. Индия участвовала в морских учениях с другими региональными государствами и присоединилась к инициативе по возрождению четырехсторонней группы безопасности в лице США, Японии и Австралии. К сожалению, Индия упустила возможность на практике подтвердить важность морских операций по обеспечению свободы морской и воздушной навигации в Южно-Китайском море, однако Нью-Дели может наверстать упущенное и дополнительно призвать к тесному сотрудничеству европейские демократии. Франция, например, имеет значительные интересы в районе Индийского океана. К тому же Париж шлет четкие сигналы Индии, Австралии и региону в целом о том, что он готов к совместной работе.

Сейчас не время впадать в беспокойство по поводу непредсказуемости действий Вашингтона. Он должен поддержать технологическое и оборонное преобразование Индии, укрепив тем самым региональный порядок, основанный на общепризнанных правилах. Моди мог бы ненавязчиво напомнить США, что это соответствует их же собственным интересам.

Также Индия должна уделить особое внимание китайской инициативе "Один пояс и один путь", которая предусматривает создание евразийской инфраструктуры. Китайская инициатива также может способствовать созданию долговых ловушек для стран, на территории которых предусмотрена реализация инфраструктурных проектов. В подобную ловушку уже попала Шри-Ланка. Пекин также не откажется задействовать политические и военные рычаги для ограничения суверенитета государств. Моди должен обратить внимание на то, что Индия, Япония и Запад должны предложить альтернативную инициативу для частного сектора, сохранив возможности для избирательного сотрудничества с Китаем.

Компаниям и их правительствам также нужна уверенность в том, что Индия возобновит экономические реформы после парламентских выборов, запланированных на следующую весну. Если Моди возьмет на себя обязательство активизировать усилия по заключению регионального всеобъемлющего экономического партнерства, это определенно вызовет одобрение региональных государств. Если Индия и страны Юго-Восточной Азии создадут тесные стратегические и экономические связи, то они смогут избежать чрезмерной зависимости от Китая.

Важное значение имеет также готовность Индии продвигать более глубокую экономическую интеграцию с регионом. В конце концов, гораздо труднее быть надежным партнером по безопасности без плотной интеграции в производственно-сбытовые региональные цепочки и при наличии постоянных торговых разногласий. В настоящий момент у Моди появился отличный шанс на то, чтобы заявить о готовности Индии к более масштабной региональной политике.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527839760
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