 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Daily Sabah: У ЕС своих забот полон рот, а он все о Турции горюет
10:55 01.06.2018

В то время как Европейский союз сталкивается с многочисленными проблемами, такими как безработица, рост числа наркозависимых и расизм, похоже, единственное, что по-настоящему беспокоит европейских политиков – это Турция

Европейские страны проявляют чрезмерный интерес к предстоящим выборам в Турции, которые должны состояться 24 июня. Некоторые европейские СМИ настолько увлеклись темой выборов, что больше освещают события, связанные с турецкими выборами, чем со своими собственными национальными выборами. Факт остается фактом, о турецком президенте Реджепе Эрдогане европейские СМИ упоминают чаще, чем о любом европейском политике. Европейцы, большинство из которых вряд ли сможет назвать фамилии своих политиков, точно знают, кто такой Эрдоган, пишет Озан Джейхун в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

Многие европейские политики, журналисты и представители неправительственных организаций неустанно говорят и пишут о турецких выборах, как будто у Европейского союза собственных проблем не хватает. На самом деле европейцам есть о чем беспокоиться.

Все помнят об убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая обвинила в коррупции семью премьер-министра Мальты Джозефа Муската. Неизвестные исполнители убийства все еще находятся на свободе. Кроме того, совсем недавно произошло нападение на мэра Салоников Янниса Бутариса, в котором участвовали члены фашистской греческой группы. В экономической сфере ЕС также сталкивается с проблемами. Некоторые европейские страны в настоящий момент испытывают серьезные финансовые трудности.

Согласно прогнозам Еврокомиссии на 2018 год, в список европейских стран с самым высоким уровнем задолженности войдут такие государства, как Португалия, Франция, Великобритания и Греция.

Среднестатистический уровень долга европейский стран составляет 81% от ВВП. Например, государственный долг Греции достиг уровня в 178% от ВВП. Экономические проблемы, с которыми Греция сталкивается с 2008 года, по-прежнему остаются в повестке дня ЕС. Многие европейские страны сталкиваются с аналогичной проблемой: их государственный долг превышает ВВП. Согласно докладу Еврокомиссии, опубликованному в 2018 году, ожидается, что валовая сумма государственного долга Италии должна составить около 130% от ВВП. Португалия занимает третью строчку в списке стран с самым высоким уровнем государственного долга, остановившегося на отметке в 122,5% от ВВП. Кроме того, Франция и Великобритания также входят в число стран с высоким уровнем государственного долга.

В то время как Европейский союз сталкивается с многочисленными проблемами, такими как безработица, рост числа наркозависимых и расизм, похоже, единственное, что по-настоящему беспокоит европейских политиков - это Турция.

До выборов в Европейский парламент остался один год, а среди европейцев не перестает расти обеспокоенность в отношении ЕС. Недавний опрос, проходивший в 28 странах ЕС, в котором приняли участие 28 тыс. человек, показал, что 12% европейцев негативно относятся к ЕС, 25% - нейтрально, и только 60% респондентов относятся к ЕС положительно. Число людей, недовольных ЕС или придерживающихся позиций евроскептиков, постоянно растет.

В то же время 56% респондентов верят в возможность изменений, они считают, что ситуацию изменят популистские партии, которые обратились к электорату с расистскими лозунгами. Примерно 53% европейцев считают, что новые политические партии или движения могут предложить новые способы решения существующих проблем. Таким образом, число избирателей, которые ожидают позитивных шагов со стороны "зеленых" и "левых", сокращается, а позиции популистских партий с расистской повесткой дня укрепляются. Результаты опроса получили практическое подтверждение в Италии.

Между тем, дата выборов в Европарламент уже определена, они состоятся в период между 23 и 26 мая 2019 года. Граждане европейских стран должны будут избрать 705 членов Европейского парламента и председателя Европейской комиссии.

Предстоящие выборы в Турции и выборы в Европарламент очень похожи. Фактически они ознаменуют собой начало новой системы правления. Однако также присутствует одно существенное отличие: опросы, прошедшие в ЕС, показывают, что 50% граждан ЕС не проявляют интереса к выборам. В этой связи председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что необходимо всех детально проинформировать о выборах, от которых зависит будущее континента.

Итак, если вкратце, то граждане ЕС не доверяют своим собственным администрациям и все чаще обращают свое внимание к вновь появившимся популистским партиям, потому что их неэффективные чиновники никак не могут справиться с существующими проблемами.

К счастью, в Турции нет такой проблемы. Единственная проблема, с которой Турция сталкивается, это внешние попытки манипулирования предстоящими выборами. Однако усилия внешних сил, направленные на поддержку кандидатов-диссидентов, напрасны, поскольку эти диссиденты могут конкурировать только с неудачливыми европейскими чиновниками с точки зрения их неэффективности.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527839700
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