Почему атлантисты так "озабочены безопасностью" Центральной Азии? - В.Хинов

08:49 01.06.2018 Несколько лет тому назад, будучи госсекретарем США, Хиллари Клинтон заверяла международную общественность в том, что посвятит весь остаток своего жизненного пути тому, чтобы предотвратить и торпедировать любые интеграционные процессы на постсоветском пространстве, поскольку они, дескать, противоречат "жизненно важным" интересам заокеанской державы, несут "угрозу" европейцам. Время показало, что это были не пустые пропагандистские слова, а квинтэссенция продуманной стратегии американских властей на долгосрочную перспективу. Хотя сама Хиллари Клинтон не располагает теперь весомым словом в определении внешнеполитического курса Вашингтона, тем не менее, ее "идеи" продолжают жить и здравствовать, поскольку с энтузиазмом взяты на вооружение новыми хозяевами Белого дома.

В последние месяцы, отмечают эксперты, американцы вновь с удвоенной энергией и напором принялись "культивировать" наиболее значимые с их точки зрения государства Центральной Азии, используя понятную тревогу их руководства за обеспечение безопасности и стабильности в регионе. Предпринимая настойчивые попытки вовлечь их в системное и масштабное" сотрудничество" под предлогом борьбы с международным терроризмом и предотвращением рисков для их же суверенитета, якобы, исходящих от "больших соседей", Вашингтон преследует решение главной для себя задачи - укрепления военно-стратегических позиций и политического влияния в Евразии.

Не случайно, в ходе состоявшихся недавно слушаний в комиссии Конгресса США по делам вооруженных сил глава Центрального военного командования Джозеф Вотел говорил об "острой необходимости" усиления помощи государствам ЦА в предотвращении проникновения на их территорию отрядов террористов-боевиков из Афганистана, Сирии и Ирака. Красной нитью проходила мысль о том, что без "атлантической поддержки" страны этого региона могут стать легкой "добычей" исламистских радикалов из ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), Талибана и прочих экстремистских организаций, многие из которых имеют основательные корни в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и других республиках.

Поэтому генерал ратовал за активное наращивание военных связей США с государствами ЦА, за использование для этого различных многосторонних механизмов, в том числе и таких, как ежегодные конференции под эгидой Пентагона с участием высших руководителей спецслужб и генеральных штабов Вооруженных Сил стран Центральной и даже Южной Азии. В мае этого года американский генерал совершил центрально-азиатское турне, в ходе которого провел по этим вопросам переговоры с политическим и военным руководством Таджикистана и Узбекистана. Подчеркнув значительную роль этих стран "в достижении стабильности в Афганистане", Джозеф Вотел отдельно остановился на чувствительном вопросе, касающемся использовании территории этих и других постсоветских республик для транзита в неспокойную страну американских военных грузов.

Намерения Пентагона "приспособить" территорию ЦА для выстраивания новых и выгодных логистических цепочек, в том числе "северного транспортного коридора", приспособить их для решения военных задач, говорит о том, что янки хотели бы основательно и надолго застолбить здесь свое присутствие. Надо признать, что у них накоплен хороший опыт создания военно-стратегических объектов на территории некоторых стран региона. Можно напомнить, что в 2001-2014 годах в киргизском аэропорту "Манас" находилась авиабаза, переименованная позднее в Центр транзитных перевозок без изменения основных функций. В аэропорту Узбекистана - "Ханабад" в 2001-2005 годы размещался американский контингент "зеленых беретов" из группы сил специального назначения численностью до 1500 человек. В решение задачи военного присутствия американцев в регионе был втянут и "нейтральный" Туркменистан, руководство которого "санкционировало" размещение военно-воздушных подразделений янки на аэродроме "Мары-2".

Теперь, отмечает местная пресса, после некоторой паузы повышенное внимание американцы стали уделять такому чувствительному вопросу, как обучение местных военных кадров. Собственно, эта тема и была превалирующей в переговорах генерала Джозефа Вотела в ходе его последнего визита в Ташкент. Впрочем, по мнению экспертов, среди центрально-азиатской "пятерки" в последнее время наиболее продвинутых военных связей Пентагону удалось достичь в отношениях с Казахстаном. Важную роль в этом процессе имеет, конечно, 5-летний план военно-технического сотрудничества, подписанный сторонами в Вашингтоне в прошлом году и действующий до 2022 года.

Этот основополагающий документ предусматривает, в частности, реформирование казахстанской военной структуры, обучение офицерского состава вооруженных сил республики по стандартам НАТО, проведение совместных ежегодных маневров - "Степной орел", а также подготовку спецподразделений для обеспечения безопасности каспийских нефтяных месторождений. С использованием методик и стандартов НАТО американские инструкторы участвуют в обучении миротворческих подразделений Казахстана, в частности, десантно-штурмовой бригады "Казбриг", предназначенной для участия в совместных с атлантистами миротворческих операциях.

Не без оснований эксперты обращают внимание на явное оживление контактов американцев с властями Узбекистана, - республики, играющей важную роль в формировании регионального политического климата, во многом влияющей на характер отношений между государствами региона. Это происходит, несмотря на то, что, как известно, в апреле 2017 года была прекращена работа в Ташкенте бюро НАТО по связям и взаимодействию со странами ЦА. Тем не менее, это не стало теперь препятствием для активного наращивания военно-технического сотрудничества между Ташкентом и американцами.

Напомним, что в результате недавней встречи президента Узбекистана и министра обороны США был принят на этот счет пятилетний план, целью которого является модернизация армии республики по западному образцу. Американцы создают таким образом условия для формирования долгосрочной зависимости Узбекистана от заокеанских поставок вооружений и запасных частей к ним. Важное место в своих планах Вашингтон отводит также специальным программам, предусматривающим направление офицерских кадров Узбекистана на стажировку в американские военные вузы.

Остается в поле зрения Пентагона и "нейтральный" Туркменистан, статус которого совсем не мешает американцам продвигать здесь свои военно-политические программы, позволяющие так или иначе воздействовать на внешнеполитические симпатии и антипатии руководства этой республики. В их числе такие звучные, как "Международное военное образование и подготовка (IMET), "Региональная оборонная программа по борьбе с терроризмом" (CTFP) и ряд других. В этом же ряду и план подготовки туркменских военнослужащих к "борьбе с международным терроризмом и обеспечению безопасности" своей Родины, которую они проходят вахтовым способом на базе региональных центров Пентагона.

Все эти факты, отмечают эксперты, свидетельствуют о возрастающей значимости государств ЦА в реализации глобальных "интересов" Вашингтона не только в этом регионе, но и в Афганистане, на Ближнем Востоке, в районе Каспия и Закавказья. Поддержание, к примеру, Афганистана в состоянии "управляемого хаоса" предоставляет американцам формальный предлог для "навязывания" в ЦА своего военного присутствия, выставления себя "гарантами" мира и безопасности для расположенных здесь государств. Одновременно с этим делается, несомненно, и расчет на провоцирование напряженности в отношениях стран ЦА с проверенным политическим союзником - Россией, являющейся партнером большинства из них по ОДКБ и Евразийскому Союзу. Тех самых интеграционных объединений, о развале и полной дискредитации которых многие годы "мечтают" обитатели Белого дома, независимо от их партийной окраски.

Важно, замечают многие евразийские аналитики, чтобы всплеск "стратегического натиска" Вашингтона на центрально-азиатском направлении не привел к снижению уровня доверия и сотрудничества между партнерами по ОДКБ и ШОС, к разобщению стран региона в защите и укреплении их суверенитета и реальной, но не "проатлантической безопасности". Но ведь именно эти задачи пытаются решать в странах ЦА многочисленные западные НПО, специализирующиеся в продвижении здесь американской "демократии", упражняющиеся в попытках изменить вектор политического развития государств ЦА в пользу атлантических "ценностей" и военного сотрудничества с Пентагоном.

Но, как полагают эксперты, в случае достижения Вашингтоном своих опасных и весьма изощренно завуалированных целей, странам региона будет трудно избежать драматической судьбы таких некогда независимых и развивающихся государственных субъектов, как, скажем, Югославия, Ирак, Ливия, Украина и других, ставших кровавыми жертвами атлантистов во главе с Вашингтоном, тоже озаботившихся их "безопасностью и процветанием".



Виктор Хинов, 31 мая 18 Источник - eadaily.com

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