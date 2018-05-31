Действующий Кырдепутат и экс-первый-вице-премьер Шадиев арестован (но не пойман!)

08:04 01.06.2018 Депутата Аскарбека Шадиева заочно заключили под стражу



Мунара Боромбаева. Депутата парламента и бывшего вице-премьер-министра Кыргызстана Аскарбека Шадиева заочно заключили под стражу на два месяца. Об этом КирТАГ сообщили в Верховном суде КР в пятницу.



Первомайский районный суд Бишкека сегодня избрал депутату Жогорку Кенеша, бывшему первому вице-премьер-министру Аскарбеку Шадиеву меру пресечения в виде содержания под стражей, заочно.

Его должны задержать в течение 48 часов.

Напомним, 28 апреля текущего года генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Аскарбека Шадиева.

По версии следствия, Шадиев указал недостоверную информацию о том, что денежные средства внесли в секретариат МПА СНГ, тем самым способствовал выдаче $30 тыс. в виде премии заведующему отделом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Арсену Закирову.

А. Закирова уже арестовали. Его задержали после проверки и возбуждения уголовного дела по статьям "Присвоение или растрата вверенного имущества" и "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" УК КР. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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