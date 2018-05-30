Запрягай алабая в нарты. KAZ Minerals собирается на Чукотку

07:44 01.06.2018 KAZ Minerals собирается на Чукотку

Компания близка к выкупу контроля в Баимке за $1 млрд



Анатолий Джумайло, "Коммерсант", 31 мая 18



Как стало известно "Ъ", казахская KAZ Minerals обходит ГМК "Норильский никель" в борьбе за крупное Баимское медное месторождение на Чукотке, принадлежащее Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и партнерам. По словам источников "Ъ", в ближайшие месяцы KAZ Minerals может подписать соглашение о выкупе контроля в Баимском за $1 млрд. Сделку поддерживают и власти РФ. Для "Норникеля" лучше сосредоточиться на таймырских активах, успокаивают аналитики.

Казахская KAZ Minerals близка к выкупу у Романа Абрамовича и его партнеров контрольного пакета в проекте разработки Баимского медно-порфирового месторождения на Чукотке примерно за $1 млрд деньгами и своими акциями, рассказали источники "Ъ". По их словам, договоренности сторон могут быть формализованы уже в июне-июле, сейчас казахская компания готовит документы для правкомиссии РФ по иноинвестициям, поскольку Баимское относится к недрам федерального значения. Головная KAZ Minerals Plc зарегистрирована в Лондоне.



Ресурсы всей Баимской площади - 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций). Лицензия до 2033 года на участок Песчанка с запасами 7,1 млн тонн меди принадлежит ГДК "Баимская", ее совладельцы - Роман Абрамович (около 25%), Александр Абрамов и другие бизнесмены. Инвестиции в проект оцениваются в 240 млрд руб. без внешней инфраструктуры. Баимский ГОК должен выпускать 476 тыс. тонн медного концентрата (148 тыс. тонн меди) и 276,5 тыс. унций золота в год, запуск запланирован на 2021–2023 годы.

KAZ Minerals владеет активами в Казахстане, общие ресурсы на конец 2017 года - 3,2 млн тонн меди, в 2017 году добыла 259 тыс. тонн меди и 178,7 тыс. унций золота, выручка составила $1,6 млрд, EBITDA - $1 млрд, чистая прибыль - $580 млн. Капитализация на 31 мая на LSE - £4,46 млрд ($5,9 млрд), крупнейшие акционеры - президент компании Владимир Ким (33,4%) и глава совета директоров Олег Новачук (7,8%).



О переговорах KAZ Minerals по Баимской стало известно в начале года, но с 2016 года интерес к активу выражала ГМК "Норильский никель", миноритариями которой являются господа Абрамович и Абрамов (около 4%). Владелец "Интерроса" и президент "Норникеля" Владимир Потанин (владеет более 34% ГМК) заявлял, что на базе Баимки и Быстринского ГОКа "Норникеля" может быть создан медный дивизион с перспективами IPO в Азии. "Норникель" предоставил ГДК "Баимская" кредит на $50 млн для ТЭО проекта.

В ходе разбирательств акционеров "Норникеля" в Высоком суде Лондона, которые инициировал "Русал" Олега Дерипаски (27,8% ГМК), выяснилось, что "Русал" готов был одобрить выкуп Баимки "Норникелем" только при условии низкой цены входа и в целом сомневается в инвестициях в проект. В "Русале" полагали, что сделка по Баимке - якобы часть схемы по продаже 3,99% ГМК господами Абрамовичем и Абрамовым Владимиру Потанину, но в Millhouse Романа Абрамовича это опровергают. Господину Потанину Баимский проект нравится: с учетом разногласий акционеров ГМК он предлагал купить его в рассрочку за $750 млн, в том числе задействуя "Интеррос".



Но KAZ Minerals предложила более выгодные условия, отмечают собеседники "Ъ": сумма больше, сроки расчетов короче, есть и другие опции. По их словам, казахская компания считается основным претендентом на Баимку и уже обсуждает будущую сделку с властями РФ. Курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев недавно заявлял на ПМЭФ, что будет встречаться с руководством KAZ Minerals по поводу Баимского. По данным "Ъ", проектом заинтересовались и другие российские инвесторы.

Президент компании Александра Абрамова Invest AG Сергей Братухин уточнил, что "сейчас ведется диалог, но юридически обязывающие документы не подписаны". При этом три ведущих российских банка готовы на проектное финансирование в размере до $3 млрд. В KAZ Minerals заявили, что ей нечего добавить к февральскому сообщению. В Millhouse, "Интерросе", "Норникеле" и аппарате Юрия Трутнева отказались от комментариев.

Директор по металлургии и горной добыче PCM Николай Сосновский отмечает, что Баимка - крайне сложный и масштабный проект в регионе без инфраструктуры. KAZ Minerals, скорее всего, постарается оптимизировать затраты исходя из опыта строек в Казахстане, но большой вопрос, получится ли это. У "Норникеля" же, добавляет эксперт, есть масса проектов на Таймыре (Южный кластер, СП с "Русской платиной"), которые выглядят более логичными, чем актив на Чукотке. Источник - Коммерсант

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