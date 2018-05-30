В Дании запретили носить никаб и бурку в общественных местах

07:40 01.06.2018 Парламент Дании запретил носить в общественных местах одежду, закрывающую лицо, включая никаб и бурку. Исключением являются головные уборы, ношение которых предусмотрено законом, в частности шлемы мотоциклистов.



Запрет вступает в силу с 1 августа. За нарушение закона в первый раз грозит штраф в размере одной тысячи датских крон (около $160). За повторное нарушение штраф могут увеличить до 10 тысяч крон. Закон распространяется как на жителей Дании, так и на туристов.



Как отмечает датская редакция издания The Local, полиция не будет силой снимать головные уборы с нарушителей закона. Их попросят вернуться домой. Тех, кто живет далеко, будут доставлять в полицейские участки, откуда их смогут забрать родные.



Amnesty International раскритиковала принятие нового закона, назвав его нарушением прав мусульманских женщин. По данным The Local, ограничения могут затронуть 150-200 мусульманок, проживающих в Дании и полностью закрывающих лицо. В правительстве отмечают, что новый запрет не ограничивает право носить хиджабы или другую религиозную одежду.



Ранее ношение одежды и головных уборов, закрывающих лицо, запретили в ​Болгарии, Австрии, Бельгии, Франции, в некоторых районах Швейцарии и Испании, в канадской провинции Квебек. Источник - centralasian.org

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