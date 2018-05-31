ООН призывает власти Кыргызстана остановить похищение невест. Обычай, однако...

07:35 01.06.2018 Представительство Организации Объединенных Наций в Кыргызстане обеспокоено убийством девушки в отделении милиции, похищенной для вступления в брак.



В распространенном сообщении ООН призывает власти страны принять все необходимые меры для прекращения практики похищения невест и исполнения национального законодательства и международных договоров, к которым страна присоединилась.



"Детские или принудительные браки являются нарушением фундаментальных прав человека с долгосрочными последствиями не только для непосредственных участников, но и для благосостояния всего общества. Такие практики как похищение невест, принудительный брак или ала-качуу не имеет отношения к культуре и традициям Кыргызстана, а являются нарушением прав уязвимых людей", - считает организация.



По данным ООН, в Кыргызстане 13,8% женщин в возрасте до 24 лет принудительно выдавались замуж. ООН в Кыргызстане подтверждает свою полную поддержку в вопросе искоренения этой незаконной практики и ставит это приоритетом в своей деятельности в соответствии с соглашениями, подписанными с правительством Кыргызстана до 2022 года.



При этом организация отмечает, что Кыргызстан предпринял значительные шаги для улучшения законодательной базы, такие как запрет на осуществление нике (религиозные браки) с несовершеннолетними. Однако считает необходимым принять дополнительные меры для предотвращения данных практик, привлечения виновных к ответственности, а также защиты жертв.



27 мая в здании Жайылского РОВД Чуйской области была убита 20-летняя Бурулай Турдаалы кызы. Ее похитили с целью вступления в брак. Ножевые ранения девушке в приемном отделении милиции нанес похитивший ее мужчина, который позже ранил и себя. В настоящее время он находится в реанимации.

31 Май 2018 Источник - centralasian.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527827700

Новости Казахстана

