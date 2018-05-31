 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.06.2018
07:44  Запрягай алабая в нарты. KAZ Minerals собирается на Чукотку
07:42  Квазигосударственный сектор Казахстана поставил под удар финансовую стабильность страны, - М.Меирманова
07:40  В Дании запретили носить никаб и бурку в общественных местах
07:35  ООН призывает власти Кыргызстана остановить похищение невест. Обычай, однако...
07:27  Арабский - второй крупнейший язык Швеции, - Svenska Dagbladet
07:18  КырМинОбраз. Пир во время чумы, - О.Новгородцева
07:16  Мужа вернут в дом. ТаджМигрантов заставят жить с российскими женами, - "АП"
07:12  Рахмон удостоен медали ВОЗ за достижения в борьбе с курением. На очереди - вымпел от Об-ва агонимных алкоголиков?
01:57  Юани вытесняют российские рубли
00:01  В бывшем здании НКВД Алматы откроют музей в память о репрессированных
Четверг, 31.05.2018
23:23  Узб-рос-олигарх А.Усманов пытается спрятать в Швейцарии нажитые честным трудом капиталы
20:55  В Тадже на 25 лет посадили выкраденого из РФ экс-полевого командира "вовчиков" Киемиддина Гози
19:58  В Кыргызстане новый директор Агентства по продвижению и защите инвестиций. Имя ему - Адилбек уулу Шумкарбек
19:50  В Тбилиси массовые митинги протеста. Требуют отставки правительства Маргвелашвили
18:41  Божья роса. Почему в Таджикистане не реагируют на скандалы вокруг чиновников
18:34  Экс-министр и аким Бауржан Мухамеджанов отъехал послом Казахстана в Грузию
18:26  Укр-журналист Бабченко воскрес. В убийстве сознался иеродиакон Аристарх. Упоротые клоуны..
17:14  ПИВТ переадресовала обвинения в терроризме Эмомали Рахмону
11:33  Канализация добрососедства, или Тест на евразийство, - Петр Своик
11:26  Ошибка Трампа: купит ли Китай газ с Аляски?
11:25  Китайский язык начал вытеснять в Казахстане русский?
11:22  Зачем Компартии Китая "единая судьба" с партийными карликами? - В.Павленко
11:20  Алматы - город в стиле неоманкуртизма, - К.Евдокименко
09:31  КырГКНБ начал трясти "Иссык-Кульский госуниверситет"
09:29  Бизнес по-гойхмановски. "Росинбанк", российские компании и оффшоры в Киргизии, - 24.kg
09:22  Заговорят ли Дидро и Эйнштейн по-казахски? - Адольф Арцишевский
08:57  Американская элита будет биться за глобальную гегемонию до последнего "международного" террориста, - С.Глазьев
08:54  Желание быть русским. Зеленые мартышки (продолжение), - Юрий Поляков
08:41  Назарбаев будет пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана
08:34  Вырезал на груди Н+Б и крест... Подробности жуткого убийства украденной "невесты" в Жайылском РОВД
08:14  На Ближнем Востоке Путин сейчас многим обязан Трампу, - Independent
08:09  Испанская коррупция добралась до премьера Рахоя
07:37  Санкции Вашингтона перекрыли доставку грузов в Иран. России могут оказаться на руку западные ограничения, - "НГ"
07:35  Исламабад сдал Усаму бен Ладена за деньги. Экс-начальники разведок Пакистана и Индии раскрыли свои секреты
07:28  Италия – смерть демократии. В стране произошел переворот без кровопролития, - Э.Бертолази
07:22  Госдеп США "особо озаботился" религиозной ситуацией в Таджикистане. Обижают салафитов, иеговистов и иудеев
07:01  "Турецкий поток" пройдет через Болгарию
06:26  Необходима срочная национализация рос-"элит", - А.Никифоров
00:44  Европа дождалась альтернативы российскому газу
00:42  Госдеп: Путь к ослаблению России лежит через Азербайджан
00:40  Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство
00:30  Мутить по новой. Западные СМИ на тропе информвойн на постсоветском пространстве, - С.Чериков
00:29  Asia Times: что готовит миру новая стратегическая культура КНР?
00:06  Италия готовит миру новые сюрпризы, - Д.Седов
00:02  Лимонов о Харви Вайнштейне, сексуальности и политическом терроре
Среда, 30.05.2018
22:23  Казахстанский Altyn Bank возглавил Марат Альменов
22:20  Узбекистан построит АЭС на границе с Казахстаном
20:18  Узбекистан "крадет" туристов у Кыргызстана? - "ВечБишкек"
19:48  Транскаспийский маршрут: реальный обход России или борьба за "пустышку"? - А.Суховеркова
19:46  Foreign Policy: Трамп хочет повторить крах кайзера Вильгельма II?
19:16  Младшего брата зятя президента Узбекистана обвинили в оказании давления на футбольных судей и тренеров
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Арабский - второй крупнейший язык Швеции, - Svenska Dagbladet
07:27 01.06.2018

Вот мы и миновали важную языковую веху в истории Швеции: арабский стал вторым по распространенности родным языком среди населения. А значит, финский, который занимал это место с самого начала существования Швеции как страны, теперь сброшен на одну позицию вниз.

В 2015 году я издал книгу под названием "Языки Швеции" в попытке разобраться, на каких языках говорят в стране. Сделано это было из-за того, что у нас нет статистики, посвященной языковой принадлежности граждан. Это может показаться странным, учитывая, что Швеция гордится своей традицией много внимания уделять статистике. Кроме того, мы привыкли считать, что "большой брат" всегда пристально следит за всеми нашими действиями и высказываниями. Еще можно добавить, что большинство стран в мире ведут статистику по языковой принадлежности своего населения, но Швеция к ним не относится.

Не то чтобы такая идея вообще никогда не возникала, но почему-то когда кто-то (например, ООН или Европейский союз) предлагал шведским властям проявить интерес к этому вопросу, предложение игнорировалось вне зависимости от того, кто в тот момент находился в стране у власти.

А все потому, что это очень щекотливая тема. Власти рассуждали, что регистрировать языковую принадлежность значит почти то же самое, что этническую, а это уже почти что подготовка геноцида. Вот почему шведское государство, ссылаясь на "неприкосновенность личных данных", практически гордится своим неведением в этой сфере. При этом довольно редко упоминают, что страны вроде Финляндии, Швейцарии и Канады, очевидно, прекрасно справляются с поддержанием своих демократических общественных систем, при этом обладая информацией о языковой принадлежности граждан. Не говоря уже о том, что статистика о других щекотливых вещах, вроде политических симпатий, венерических заболеваний и потребления марихуаны, уже существует.

Как бы то ни было, моя книга вышла в разгар того периода новой истории Швеции, который обычно называют "миграционным кризисом", и я был вынужден вставить в нее замечание, что, наверное, в ближайшее время языковой состав Швеции порядком изменится. Пусть это предположение не было таким уж оригинальным, все равно сейчас я могу похвастаться, что оказался прав.

Тогда самым распространенным родным языком в Швеции после самого шведского был финский, но при этом число говорящих на нем в стране быстро снижалось. В то же время число арабоговорящих граждан за 10 лет удвоилось и сейчас составляет, вероятно, более 200 тысяч человек. Таким образом, по моим подсчетам, арабский стал вторым по распространенности родным языком в Швеции.

Меня-то это не особо удивило, однако я не сразу осознал, что мы только что миновали настоящую веху в истории страны. Ведь финский не просто некоторое время был вторым крупнейшим языком Швеции, он был им всегда, с самого начала существования Швеции как страны. Другими словами, в 2015 году завершился восьмивековой период шведской истории.

Микаэль Парквалль (Mikael Parkvall)
Svenska Dagbladet, Швеция
Оригинал публикации: Arabiska Sveriges näst största modersmål
Опубликовано 31/05/2018

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527827220
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  