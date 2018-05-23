КырМинОбраз. Пир во время чумы, - О.Новгородцева

07:18 01.06.2018 Министерство образования: ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ



Школы в Кыргызстане выпускают в большинстве своем малограмотных людей - которые совсем скоро займут чиновничьи места и будут руководить страной, продолжая неуклонно подталкивать ее в пропасть.



Подавляющее большинство средних учебных заведений не оснащено ни технически, ни кадрово.



Про учебники без слез не скажешь: старые - настолько древние, что рассыпаются в руках, а новые не выдерживают никакой критики. Вместо четкой картины мира вносят в ученические головы еще бОльшую путаницу и сумятицу.



Учителя из последних сил пытаются свести концы с концами и как-то исхитриться выживать на свою крошечную зарплату. И стимула повышать качество обучения у них теперь нет, потому что нет категорий. С недавних пор нет никакой разницы, сколько лет человек проработал в школе и что он как педагог-предметник из себя представляет.



Проходя национальное тестирование, половина школьников откровенно потешается над составителями безграмотных тестов.



Другая же половина под шумок загодя приобретает ответы и пишет тесты на пятерки - даже по тем предметам, по которым все школьные годы из двоек не вылезала. И эти предприимчивые выпускники тоже, кстати, потешаются над "строгими и неподкупными" сотрудниками Министерства образования. С каждой трибуны заявляющими: "Списать не получится".



Многие "отличники" не в курсе, как пишется "до свидания", и выводят то "досвидания", то "до свидание".



Огромное количество старшеклассников не в состоянии без калькулятора умножить семь на восемь.



Приходящие в школу молодые учителя зачастую не умеют грамотно составить заявление о приеме на работу…



А Министерство образования и науки Кыргызской Республики тем временем проводит "архиважные" реформы.



"будем сдвигаться"



Вопрос о переносе начала учебного года с 1 на 10 сентября муссируется в министерстве уже давно. И вот теперь муссирование вышло на финишную прямую: "сдвигу" - быть.



Можно, конечно, и с 1 октября начинать учебу. Можно и позже. А можно и вообще освободить учеников от необходимости посещать школу. Все равно толку мало…



Однако для чего понадобился этот перенос? Какие школьные проблемы министр образования надеется решить этой десятидневной отсрочкой?



По словам министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, перенос начала учебного года положительно скажется на развитии туризма.



Это, простите, каким образом? Те хозяева пансионатов, отелей, домов отдыха, которые не наблюдали большого потока туристов в летний период, смогут теперь поправить материальное положение за счет отдыхающих в бархатный сезон детей, их родителей и учителей?



Давайте спокойно, без эмоций пораскинем мозгами. Если семья небедная, среднего, скажем, достатка, то она вполне способна выехать на Иссык-Куль летом, не дожидаясь сентября. А если денег нет, то никакой сентябрь не поможет.



С учителями все еще печальнее. Министр наверняка в курсе, какие у них зарплаты и, соответственно, отпускные. Им бы, если нет других источников дохода, как-нибудь до конца отпуска дотянуть да первый трудовой месяц продержаться! А министерские работники предлагают им дополнительные десять дней "полноценного" отдыха. Разве не издевательство?



"В сентябре поток туристов снижается, - вяло поддерживают некоторые граждане депутатско-министерскую инициативу. - И школьники смогут побывать на Иссык-Куле в более спокойной, свободной обстановке".



А какая разница в обстановке, если все, кто не поехал на Иссык-Куль в июле-августе, ломанутся, простите за жаргонизм, туда в первых числах сентября? Будет то же самое столпотворение, та же самая толкучка…



Идем дальше. Как быть родителям, у которых в конце лета заканчивается отпуск? Куда девать ребенка, особенно если он еще маленький, ученик начальной школы?



Идем еще дальше. От чего, интересно, так устают за год дети, что им мало для отдыха трех (ну ладно, кому-то двух) летних месяцев? Что дадут им дополнительные десять дней, кроме лишнего расслабления и расхолаживания?



Второй "плюс", который инициаторы новшества видят в переносе начала учебного года, такой. Сельские школьники, дескать, будут иметь возможность помочь родителям в сборе урожая…



А разве не главный труд для любого школьника - учеба? Разве это - не основное занятие для подрастающего человека, который еще не определился с местом в жизни?



И чем в таком случае провинились перед министерством городские школьники?



В Министерстве образования уверяют, что все подсчитали и предусмотрели. На учебном процессе, говорят, такой "сдвиг" никоим образом не отразится, в оставшиеся для изучения учебной программы часы вполне можно уложиться, и год не затянется дольше 31 мая.



Может, и так. Хотя вряд ли. Традиционные эпидемии гриппа и связанные с ним карантины никто не отменял. И дадут ли министерские работники гарантию, что посреди зимы в Бишкеке не случится какой-нибудь очередной "бесТЭЦ", который заставит школы закрыться посреди учебного года еще на неделю-другую? Как программу наверстывать будем? Как всегда - галопом по Европам?



От 90 процентов бишкекских учителей только и слышишь: "Ничего не успеваем!"



Так кому же и зачем понадобилась лишняя десятидневка?



Больше баллов - хороших и разных?



В ближайшее время школы в Кыргызстане могут перейти на 7-балльную систему оценивания знаний.



Об этом ИА "24.kg" сообщил вице-президент Кыргызской академии образования Алмазбек Токтомамбетов.



Первый логичный вопрос: а почему именно на 7-балльную? А не на 10-балльную, к примеру?



Ну и второй неизбежный вопрос: ДЛЯ ЧЕГО?



Цифра "7" вообще сама по себе очень интересна. Немало в русском языке пословиц и поговорок, в которых она упоминается. И которые можно смело применить к кыргызстанской системе образования. "Один с сошкой - семеро с ложкой", например. Это про рядового учителя и тех, кто за счет него кормится. "У семи нянек дитя без глазу" - о многочисленных инстанциях и структурах, которые пытаются влиять на образовательную систему, подчас издавая взаимоисключающие приказы и постановления и разрывая это несчастное образование в разные стороны…



Неужели руководство Кыргызской академии образования (а с ним и руководство министерства) верит, что после введения 7-балльной шкалы оценок многострадальное кыргызское образование семимильными шагами отправится в светлое будущее?



Чем экспертам-новаторам не угодила 5-балльная система? Говорят, она давно уже превратилась в 3-балльную. Что двойки, а тем более единицы школьникам не ставят…



Почему не ставят? Потому что учителя не хотят лишних проблем. Поставишь нерадивому ученику двойку - с тебя же завуч с директором за это и спросят. С них в свою очередь спрашивает то же Министерство образования.



Рассуждаем опять же без лишних эмоций. Вот введете вы семь оценок вместо пяти. И что? Качество образования от этого повысится? Школьники начнут лучше усваивать материал? Начальство меньше будет ругать педагога, поставившего, скажем, тройку (приравненную к единице)?



Впрочем, сами инициаторы с некоторым сомнением воспринимают предполагаемую выгоду от такого нововведения:



- Но проблема в том, - признается вице-президент Академии образования А. Токтомамбетов, - что наши дети после окончания школы поступают в российские или казахские вузы. А там 5-балльная шкала.



Вот именно. И как нашим детям тогда быть?



Ничего не ясно, ничего не продумано, однако 7-балльное новшество предполагается ввести уже в течение ближайших двух лет.



А между тем…



Бабушка трех внуков, учеников бишкекской школы-гимназии, в прошлом - учитель физики, категорически не согласна с содержанием школьных учебников, написанных современными кыргызскими авторами.



- По своему предмету могу сказать, что переведенные на кыргызский язык советские учебники лучше, - говорит Айымкан Ногойбаева. - Недавно я сравнила новый учебник математики и старый советский для 3-го класса и обнаружила, что задачи, примеры, объяснения в старых советских учебниках легко воспринимаются детьми. А в новых учебниках все неоправданно усложнено.



Обеспеченность школ Кыргызстана учебниками составляет около 83 процентов. Такими данными, по крайней мере, располагает заместитель министра образования Надира Джусупбекова.



У председателя общественного совета при Министерстве образования и науки Айнуры Тентиевой - другие цифры:



- Как считаются эти 82 с чем-то процента? Это все учебники, которые лежат в библиотеках школ. Есть огромное количество учебников, которыми никто не пользуется. Книги десятилетиями лежат на полках, но в учет попадают.



По словам А. Тентиевой, "если дать расклад по каждому классу, по каждому предмету, то картина будет совсем не 82%": - Недавно мы проводили заседание по прогнозу бюджета на 2019 год. Может быть, я не скажу точно, но там было сказано: "Довести обеспеченность учебниками до 60%", по-моему, во вторых классах. Я не помню, в классах с каким языком обучения, русским или кыргызским. То есть даже на будущее закладываются такие низкие проценты.



Еще одна беда. На так называемое ОРТ (общереспубликанское тестирование) в этом году зарегистрировалось около 40 тысяч выпускников.



По сведениям Министерства образования, всего в школах Кыргызстана сейчас 62 тысячи одиннадцатиклассников.



Больше 20 тысяч выпускников, получается, не будут сдавать итоговое тестирование. Что это значит? То, что они не поступят (и не собираются поступать!) ни в какие высшие учебные заведения. Не собираются приобретать какую-нибудь профессию. Они вылетают из стен школы в никуда.



Двадцать с лишним тысяч неопределившихся, неустроенных, неприкаянных молодых людей! Что с ними будет дальше? Чем они намерены заниматься, каким образом зарабатывать себе на жизнь?



и напоследок



Есть в русском языке хорошее слово - "сочинение". Применительно к школьному образованию и проверке усвоенных выпускником знаний - лучше не придумаешь…



А ведь придумали! "Школьники будут писать эссе", - решили в Министерстве образования и науки.



- Почему именно эссе? - интересуюсь у некоторых знакомых сотрудников министерства.



Они пускаются в пространные объяснения. Мы же, дескать, обязаны научить школьников думать и красиво излагать свои мысли!



Конечно, обязаны, никто с этим не спорит. Но почему все-таки эссе, а не обычное сочинение? Импортное слово понравилось?



Пытаюсь выяснить у собеседников, что они понимают под этим термином. Ответить затрудняются. В лучшем случае говорят: "Ну это что-то вроде маленького сочинения".



Действительно, эссе в словарях определяется как литературный жанр, небольшое прозаическое сочинение свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу и предмету.



То же самое сочинение-рассуждение небольшого объема.



Зачем же все усложнять?



Предлагаю одной из министерских работниц, особо ратующих за эссе, написать его прямо сейчас. Выбрать любую тему - и написать. Сотрудница застенчиво улыбается и, сославшись на занятость, уходит.



Неужели так уж жизненно необходимы кыргызскому образованию все эти красивые слова и все эти "благие" новшества? Не лучше ли было бы вплотную заняться решением проблем насущных, в самом деле существующих?



Хотя бы с того начать, что научить учеников и их учителей грамотно писать само это приглянувшееся кому-то слово - "эссе"? А то ведь чего только не встретишь: и "ессе", и "эссэ", и даже "есе"…



Деньги есть… Чего не хватает?



Ежегодно правительство Кыргызстана стонет, что в бюджете страны недостаточно средств для финансирования системы образования. И ежегодно же берет кредиты и гранты на развитие образования у зарубежных инвесторов.



По данным Министерства финансов, с 2010 по 2016 год подписано шесть соглашений о проектах в секторе образования - на $67,7 миллиона долларов. До 2020 года ожидается перевод еще 53 миллионов евро.



Куда утекают эти деньги? На прожекты вроде отодвигания начала учебного года и перехода на новую систему оценки знаний? Разве руководству Министерства образования заняться больше нечем? Оно, видимо, не замечает (или не хочет замечать) главных проблем, требующих скорейшего решения.



Сколько новых, качественных, грамотных учебников можно было бы издать на эти миллионы! Скольким учителям - повысить зарплаты до такого уровня, чтобы учитель мог сосредоточиться только на работе, не раздумывая мучительно, как дожить до конца месяца.



А еще на выделяемые деньги можно позаботиться о школьниках. Не 10 дней непонятно для чего "подарить" им в начале учебного года, а открыть при школах всевозможные кружки и секции. Чтобы не болтались дети без дела, не зная, подобно министерским работникам, чем себя занять во внеурочное время. Чтобы жизнь их сделалась интереснее, насыщеннее, чтобы вырастали они неравнодушными и всесторонне развитыми личностями.



И еще много чего полезного можно было бы сделать, реанимируя нашу агонизирующую образовательную систему. Совсем скоро будет уже слишком поздно.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА

23.05.2018 Источник - delo.kg

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