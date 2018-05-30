 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мужа вернут в дом. ТаджМигрантов заставят жить с российскими женами, - "АП"
07:16 01.06.2018

Власти РФ предпримут действия, направленные на снижение количества фиктивных браков между россиянками и мигрантами.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, делающий бессмысленными для иностранных мигрантов фиктивные свадьбы, сообщает "Российская газета".

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Поправки в закон о правовом положении иностранных граждан запретят заграничным мужьям селиться вдали от семей. За этим будет строго следить миграционная служба.

"Проект направлен на снижение фактов регистрации фиктивных свадеб, - отметил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Многие иностранные граждане злоупотребляют правом на получение разрешения на проживание в нашей стране вне установленных квот, заключая фиктивные браки".

Конечно, для любви нет границ. Если люди искренне хотят создать семью, какая разница, какого цвета паспорта у них в кармане. Разработанный проект не помешает играть свадьбы тем, чьи сердца бьются в такт. Проблемы возникнут у нелюбящих и расчетливых, подчеркивает издание.

"Естественно, право человека жить со своей семьей не ставится под сомнение, - подчеркивает Владимир Груздев. - Однако нормы, защищающие семью, не должны становиться лазейкой для недобросовестных граждан".

Например, недавно был разоблачен брак жительницы Перми.

Как выяснила прокуратура, женщина вышла замуж за жителя одной из южных стран отнюдь не безвозмездно. Цена ее руки и сердца составила... пять тысяч рублей. Пара не прожила вместе ни дня, совместного имущества у них не было. Однако штамп в паспорте позволял иностранцу претендовать на статус постоянного жителя нашей страны.

Жительница Перми получила 5 тысяч рублей за фиктивный брак с гражданином одной из южных стран. Как рассказали в прокуратуре Пермского края, прокурор направил иск в районный суд о признании брака недействительным. Суд согласился с этим, запись о браке должна быть аннулирована.

Число подобных дел увеличивается: прокуроры по всей стране выявляют и аннулируют через суд фиктивные браки. Но и спрос на фиктивных невест, и подобные предложения на рынке "брачных" услуг постоянно растут. Поэтому и предлагается ввести определенные ограничения для иностранных женихов.

"Иностранный гражданин не вправе самостоятельно изменять место жительства и тем более переезжать в другой регион, - поясняет Владимир Груздев. - В том случае, если возникнет необходимость переезда по семейным обстоятельствам, будет предусмотрена процедура согласования".

Закон не ограничивает граждан России в праве передвижения по всей территории страны. "Члены семей граждан России также не будут ограничены в праве передвижения по стране вместе со своими близкими, - говорит он. - Не коснутся запреты также отпусков и командировок, ограничения вводятся только на смену постоянного места проживания".

Разрешение на временное проживание будет выдаваться только в пределах того региона, где живут его родные с российским гражданством.

Источник - news.tj
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527826560
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