Рахмон удостоен медали ВОЗ за достижения в борьбе с курением. На очереди - вымпел от Об-ва агонимных алкоголиков?

07:12 01.06.2018 Всемирная организация здравоохранения наградила Эмомали Рахмона специальной наградой за огромный вклад, внесенный в борьбу с табакокурением.



ВОЗ, начиная с 1988 года, ежегодно в Международный день отказа от табака, отмечаемый 31 мая, награждает государственных деятелей, ученых и специалистов за значительные достижения в реализации стратегий борьбы против табака.



В сообщении ВОЗ, как сообщает пресс-служба президента, говорится, что по инициативе президента Таджикистана в январе 2018 года был принят закон, запрещающий курение в общественных местах, за исключением специальных мест. Под запрет попала и реклама сигарет.



Курение в Таджикистане попало под практически полный запрет



Статистических данных о курильщиках в Таджикистане нет, но сотни тысяч граждан страны не могут обойтись без сигарет и насвая - традиционного для восточных народов табачного изделия, оказывающего негативное влияние на здоровье человека.



Эмомали Рахмон находится среди 32 награжденных в мире, среди которых представители правительств, учреждений и организаций, добившихся успехов в борьбе с курением, отмечает пресс-служба президента Таджикистана. Источник - news.tj

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