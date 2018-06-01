Юани вытесняют российские рубли

01:57 01.06.2018 Жители Дальнего Востока предпочитают расплачиваться валютой из Поднебесной



Ольга Соловьева

1.06.2018



Китай создал сухопутный канал для поставки наличных юаней в Россию. Эта новость стала основной в государственных СМИ КНР. Китайцы отмечают значительно возросший спрос на свою национальную валюту внутри РФ. По данным газеты "Жэньминь жибао", юань все чаще используют для расчетов жители Дальневосточного региона России. Бизнес РФ действительно наращивает расчеты в юанях, подтверждают российские официальные лица. Ведь наличный юань удобен тем, что помогает бизнесменам "оптимизировать" налоги при внешнеторговых операциях.



Обращение китайского юаня в Дальневосточном регионе России в связи с торгово-экономическими операциями между предприятиями стало частью жизни населения, сообщает китайская пресса.



Рост спроса вынуждает китайские банки наращивать продажу наличных юаней в РФ. Так, китайский банк "Лунцзян" отправил российскому филиалу Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) наличных денег на сумму 15 млн юаней. Поставка осуществлялась в Россию через порт Дуннин по сухопутному каналу для перевозки грузов из города Дуннин во Владивосток. "Использование китайского юаня сократит не только расходы на денежные переводы и валютные риски, но и расход от оборота наличных на рынке юаня в России", – предполагает издание.



Этот шаг сможет "увеличить оборот и узнаваемость юаня на российском Дальнем Востоке и поможет поднять рыночный статус и международную репутацию юаня в Дальневосточном регионе России", приводило агентство Reuters слова властей провинции Хэйлунцзян, где расположен банк, отправивший 15 млн юаней.



Заметим, Россия сегодня не единственная страна, куда Китай отправляет свою валюту. Так, ранее китайцы отправили 5 млн юаней в Лаос. Китайские власти подчеркивают, что ранее денежные средства циркулировали между Китаем и Лаосом не напрямую, а через Гонконг или Таиланд, что повышало стоимость операций.



В прошлом году, согласно государственной китайской прессе, Пекин провел подобную операцию с Вьетнамом. Такие шаги – это важный этап на пути интернационализации юаня, считают в Китае. При этом по пятилетнему плану развития финансового сектора страны ожидается, что объем операций в юанях к 2020 году составит около трети всех трансграничных платежей, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.



Между тем в РФ китайский юань завоевывает все большую популярность при расчетах не только физических, но и юридических лиц. Заметим, рост оборота юаней увеличивается не первый год. Так, только за первый квартал 2016 года объем внешнеторговых операций в китайских юанях клиентов дальневосточного Сбербанка вырос на 30% по сравнению с четвертым кварталом 2015 года и составил 100,3 млн юаней. "На сегодня в дальневосточном Сбербанке счета в китайских юанях открыли уже 400 компаний и индивидуальных предпринимателей", – рассказывали в банке.



Сообщали о росте популярности китайской валюты среди населения РФ и в банке ВТБ. "В первом полугодии 2015 года банк зафиксировал увеличение объема безналичных расчетов в юанях со стороны юридических лиц в 3,4 раза", – сообщали в кредитной организации. Кроме того, отмечали в банке, в приграничных с Китаем городах наблюдается большой спрос на юани, в том числе со стороны физических лиц.



Частично этому способствует как интерес россиян к поездкам в Китай, так и нарастающие торговые связи между странами. К примеру, по оценкам Минэкономразвития, по итогам текущего года объем российско-китайского товарооборота достигнет 100 млрд долл. Впрочем, подобные оптимистичные прогнозы российские власти выдавали неоднократно. Тем не менее активизация взаимной торговли может привести к росту расчетов в национальных валютах. Так, в прошлом году 9% платежей за поставки из России в Китай были проведены в рублях. При этом 15% китайского импорта российские компании оплатили юанями. В 2015 году эти показатели составляли 2% и 9% соответственно.



В Центробанке ранее сообщали, что рост популярности китайской валюты связан с общей готовностью российских и китайских компаний использовать в своих расчетах рубли и юани. Такая практика может быть даже выгодна странам, поскольку позволяет снизить зависимость двусторонних расчетов от влияния третьих государств, отмечали в ЦБ. Платежи в национальных валютах – без посредников – осуществляются быстрее и обходятся дешевле: ведь участникам не надо тратиться на конвертацию и дополнительные транзакции.



Вместе с тем не стоит забывать, что перечень операций с использованием наличной иностранной валюты строго ограничен, замечают в пресс-службе Минвостокразвития. "Расчеты с использованием наличной иностранной валюты в стране запрещены и осуществляются только в безналичном порядке, через валютный счет", – напоминают в ведомстве.



Расчеты физических лиц на территории РФ могут совершаться только в рублях, напоминают чиновники. "Однако в настоящее время валютные операции занимают определенную долю финансового оборота у физических лиц. Положения закона разрешают нахождение валютных ценностей в собственности граждан РФ. Обмен используется при открытии депозитов и хранении денег, получении заработной платы от иностранных компаний, поездок за границу, крупных вложений и пр.", – перечисляют в Минвостокразвития.



В частности, активно используется юань россиянами в трансграничной торговле. "Россияне охотно ездят в провинцию Хэйлунцзян не только в целях приобретения там товаров, но и активно занимаются иными видами бизнеса вплоть до открытия собственных предприятий малого и среднего бизнеса на территории сопредельного государства. Впрочем, китайские коммерсанты в этом плане не менее активны", – замечает аналитик компании "Финам" Алексей Коренев. По мнению эксперта, возможность быстро и беспрепятственно обменивать рубли на юани и наоборот прямо на территории России удобна для местных предпринимателей.



В России есть и зеркальная проблема – оборот неучтенной рублевой наличности в китайском бизнесе, говорит член думского бюджетного комитета Михаил Щапов. "Наличные деньги аккумулируются на китайских рынках, потом вкладываются в нелегальные лесозаготовки, гостиницы", – говорит он. Параллельно с этим есть теневой рынок, на котором, например, туристические услуги оказываются китайскими гражданами – гидами, переводчиками, владельцами гостиниц – в России, а оплата происходит в Китае в юанях, продолжает депутат. "То есть деньги в Россию даже не заходят, налоги с них не платятся, никакого контроля нет. С учетом широкомасштабной экспансии китайского бизнеса в сельском хозяйстве, лесной отрасли, туристическом бизнесе это наносит огромный ущерб российскому бюджету", – подчеркивает Щапов. Источник - ng.ru

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