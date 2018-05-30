В бывшем здании НКВД Алматы откроют музей в память о репрессированных

00:01 01.06.2018 Памятник жертвам политических репрессий установили в Алматинской области в селе Жаналык.



А в бывшем здании НКВД Алматы открыли специальный музей.



В селе Жаналык захоронено свыше четырех тысяч людей, пострадавших от репрессий в 1937-1938 годы.



"Вечная память о каждом - наша священная обязанность. В рамках президентской программы "Рухани жаңғыру" на средства местного бюджета принято решение построить музей памяти жертв политических репрессий. На строительство было потрачено 288 миллионов тенге. Строительные работы будут завершены в ноябре текущего года", - рассказал на открытии памятника в селе Жаналык аким Алматинской области Амандык Баталов.



Сейчас совместно с ведущими историками страны ведется подготовка экспозиции, собирают все необходимые материалы.



Официальное открытие музея планируют на декабрь 2018 года.



Асель Асанова Источник - КАЗИНФОРМ

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527800460

Новости Казахстана

