Узб-рос-олигарх А.Усманов пытается спрятать в Швейцарии нажитые честным трудом капиталы

23:23 31.05.2018 Национализация элит? Олигархи с капиталами российского происхождения кочуют по миру





Абрамович, по данным СМИ, получил израильское гражданство



Материал с комментарием-интервью Председателя РЭОШ В.Ю. Катасонова.



Миллиардер с капиталами российского происхождения Роман Абрамович, по данным СМИ, получил израильский паспорт после того, как в Великобритании ему не продлили инвестиционную визу.



Лондон в связи с новым законом о "криминальных доходах" в любой момент может запросить у Абрамовича ответ о том, откуда у него огромное состояние. Как уже отмечали эксперты Накануне.RU, вероятно, не все источники владелец "Евраза" и клуба "Челси" захочет афишировать, поэтому очень удачно именно сейчас он вспомнил о своей национальности.



В Израиле миллиардер освобождается от налогов за доход, полученный за границей, и не должен указывать в декларации источники финансов, полученных за последние 10 лет. Абрамович получил гражданство согласно Закону о возвращении.



Другие представители капитала российского происхождения тоже "меняют прописку". Олег Дерипаска в марте 2018 г. получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции в экономику страны, что не помешало его группе En+, попавшей под санкции США, попросить Правительство РФ о льготах на энергорынке и о повышении энерготарифов для российского населения.



Еще один "санкционный" олигарх – глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг с марта 2017 г. тоже является гражданином Кипра (и так же в связи с появившимися недавно проблемами уповает на поддержку Кремля).



Алишер Усманов, человек, который входит в тройку самых богатых людей РФ, теперь налоговый резидент Швейцарии, обосновался в Лозанне, платит налоги другой стране, хотя его финансы родом из России.



Список можно продолжать, и он красноречиво говорит о том, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по национализации элит и деофшоризации экономики провалились. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, почему это произошло.



– Абрамович получил паспорт Израиля. Как прокомментируете, с чем связано "бегство" из Великобритании? И почему наши олигархи все дальше от Родины?



– Меня всегда умиляет выражение "национальный капитал", ведь капитал космополитичен. Это аксиома. По определению капитал там, где слаще, и представители капиталистического сословия, если так можно выразиться, не имеют никакой почвы, не имеют никакой привязки к Родине.



Сейчас многие факторы показывают, что представители этого капиталистического сословия разбегаются по всему миру, и каждый ищет свой "укромный уголок". Одни ищут там, где пожирнее прибыли, а другие – те уголки, где можно скрыться от возмездия. Ну, что касается Британии, это тоже очевидная вещь – господин Абрамович, видимо, не очень хорошо образованный человек, поэтому он питал какие-то иллюзии по поводу того, что он там "свой". Нет, там своими не так легко стать из "пришлых".



– Наши олигархи не единственные, кто нашел в Англии добрую вторую "мать", а потом оказался без всего?



– Да, я приводил уже пример Лондона 19 века, тогда самым большим кварталом был индийский. Индия была крупнейшей колонией, в этой стране было много представителей средней и даже крупной компрадорской буржуазии, которая со временем перемещалась из Индии на острова Туманного Альбиона. Но сегодня в Лондоне нельзя даже понять, где был этот индийский квартал. Такие же иллюзии питали и наши капиталисты, представители торгового сословия Российской Империи – можно вспомнить печальную судьбу братьев Рябушинских: от владельцев крупного банка в Москве, который перегонял средства с Родины в Лондон, до разорения и смерти в больнице для нищих. Но Абрамович вовремя вспомнил, что принадлежит к "избранному народу", и получил убежище в Израиле. Там, кстати, находят убежище многие беглые олигархи, у которых, как говорится, нос в пушку, и Гусинский, и Невзлин, который обвиняется в уголовных преступлениях.



– Все дальше и другие олигархи: Дерипаска – Кипр, Усманов по последним данным – в Швейцарии, Вексельберг уже тоже не патриот, а киприот? Можно ли олигархов вообще называть "нашими" олигархами?



– Они все работают "вахтовым методом", но это до поры – до времени. А вообще кончится тем, что им будет некуда бежать. Они плохо историю изучали, я по этому поводу вспомнил опыт председателя Государственной думы Родзянко – он в Америке дворником работал.



– Потому что Родзянко наше правительство помощи не оказывало, а олигархам с капиталами российского происхождения оказывает?



– Это до поры – до времени. Наше правосудие для них не работает, оно коррумпировано, об этом можно говорить очень долго. Но вся эта информация имеется в правоохранительных органах тех стран, которые сегодня наши руководители называют "партнерами". Однако в свое время всех экспроприаторов экспроприируют, как говорил классик марксизма. Я думаю, что основания посадить за решетку найдутся – были бы активы, а статья будет. Раз пока они этого не понимают, пока не хотят строить собственный дом эти кочевники по миру. Такова космополитическая природа капитала.



– Но как же наша объявленная "национализация элит" – закончилась, не начавшись?



– К сожалению, не началась. Как раз история с Дерипаской давала какие-то надежды, что власть примет решение о национализации "Русала" и других компаний, принадлежавшихДерипаске, но вот она пошла по другому пути. И это совершенно тупиковый путь.



Я напомню, что еще в конце нулевых годов Счетная палата, когда ей руководил Степашин, провела проверку результатов приватизации 1990-х годов и пришла к выводу, что, в общем-то, она была мошеннической. В рекомендациях этого отчета говорилось, что нужно либо расторгнуть эти приватизационные сделки, либо потребовать, чтобы их бенефициары – получатели госактивов – заплатили справедливую цену. Но, к сожалению, рекомендации Счетной палаты были положены под сукно. Основания для национализации более, чем достаточные, но власть, к сожалению, показывает, что по этому пути не пойдет.



Даже и прошедший на днях ПМЭФ демонстрирует, что и власть продолжает работать здесь вахтовым методом, она полностью заточена на Запад. Посмотрите выступления – говорят о том, какие реформы проводятся или будут проводиться в интересах так называемой "мировой экономики". Об интересах России ничего не сказано, и это просто уже даже неприлично.



– Темой ПМЭФ, как известно, была "экономика доверия", но чего тогда можно требовать от олигархов, если сама власть подает такой пример?



– Совершенно верно – идут заявления о том, что нам нужно еще больше интегрироваться в мировую экономику, нас и так нещадно эксплуатируют; что надо приобщаться к мировым достижениям, имея, прежде всего, цифровую экономику, проводить политику "цифрового концлагеря". Даже люди, которые далеки, вроде бы, от этих вопросов – они почитали, послушали и были возмущены. Я только что приехал из регионов – был в Белгороде, в Самаре – люди очень разочарованы результатами и президентских выборов, разочарованы и Правительством, которое было сформировано в мае. Не знаю, какими будут социально-политические последствия этого разочарования, но люди в тяжелом состоянии. Источник - nakanune.ru

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