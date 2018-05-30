 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 31.05.2018
23:23  Узб-рос-олигарх А.Усманов пытается спрятать в Швейцарии нажитые честным трудом капиталы
20:55  В Тадже на 25 лет посадили выкраденого из РФ экс-полевого командира "вовчиков" Киемиддина Гози
19:58  В Кыргызстане новый директор Агентства по продвижению и защите инвестиций. Имя ему - Адилбек уулу Шумкарбек
19:50  В Тбилиси массовые митинги протеста. Требуют отставки правительства Маргвелашвили
18:41  Божья роса. Почему в Таджикистане не реагируют на скандалы вокруг чиновников
18:34  Экс-министр и аким Бауржан Мухамеджанов отъехал послом Казахстана в Грузию
18:26  Укр-журналист Бабченко воскрес. В убийстве сознался иеродиакон Аристарх. Упоротые клоуны..
17:14  ПИВТ переадресовала обвинения в терроризме Эмомали Рахмону
11:33  Канализация добрососедства, или Тест на евразийство, - Петр Своик
11:26  Ошибка Трампа: купит ли Китай газ с Аляски?
11:25  Китайский язык начал вытеснять в Казахстане русский?
11:22  Зачем Компартии Китая "единая судьба" с партийными карликами? - В.Павленко
11:20  Алматы - город в стиле неоманкуртизма, - К.Евдокименко
09:31  КырГКНБ начал трясти "Иссык-Кульский госуниверситет"
09:29  Бизнес по-гойхмановски. "Росинбанк", российские компании и оффшоры в Киргизии, - 24.kg
09:22  Заговорят ли Дидро и Эйнштейн по-казахски? - Адольф Арцишевский
08:57  Американская элита будет биться за глобальную гегемонию до последнего "международного" террориста, - С.Глазьев
08:54  Желание быть русским. Зеленые мартышки (продолжение), - Юрий Поляков
08:41  Назарбаев будет пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана
08:34  Вырезал на груди Н+Б и крест... Подробности жуткого убийства украденной "невесты" в Жайылском РОВД
08:14  На Ближнем Востоке Путин сейчас многим обязан Трампу, - Independent
08:09  Испанская коррупция добралась до премьера Рахоя
07:37  Санкции Вашингтона перекрыли доставку грузов в Иран. России могут оказаться на руку западные ограничения, - "НГ"
07:35  Исламабад сдал Усаму бен Ладена за деньги. Экс-начальники разведок Пакистана и Индии раскрыли свои секреты
07:28  Италия – смерть демократии. В стране произошел переворот без кровопролития, - Э.Бертолази
07:22  Госдеп США "особо озаботился" религиозной ситуацией в Таджикистане. Обижают салафитов, иеговистов и иудеев
07:01  "Турецкий поток" пройдет через Болгарию
06:26  Необходима срочная национализация рос-"элит", - А.Никифоров
00:44  Европа дождалась альтернативы российскому газу
00:42  Госдеп: Путь к ослаблению России лежит через Азербайджан
00:40  Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство
00:30  Мутить по новой. Западные СМИ на тропе информвойн на постсоветском пространстве, - С.Чериков
00:29  Asia Times: что готовит миру новая стратегическая культура КНР?
00:06  Италия готовит миру новые сюрпризы, - Д.Седов
00:02  Лимонов о Харви Вайнштейне, сексуальности и политическом терроре
Среда, 30.05.2018
22:23  Казахстанский Altyn Bank возглавил Марат Альменов
22:20  Узбекистан построит АЭС на границе с Казахстаном
20:18  Узбекистан "крадет" туристов у Кыргызстана? - "ВечБишкек"
19:48  Транскаспийский маршрут: реальный обход России или борьба за "пустышку"? - А.Суховеркова
19:46  Foreign Policy: Трамп хочет повторить крах кайзера Вильгельма II?
19:16  Младшего брата зятя президента Узбекистана обвинили в оказании давления на футбольных судей и тренеров
19:14  США заявили о ликвидации не менее 50 лидеров "Талибана" в Афганистане (почему не 500?)
18:53  В Бишкеке задержан первый зампред правления "Росинбанка" Андрей Гойхман
16:58  Начальник главного управления кадров и глава службы внутреннего расследования КырМВД сняты с должностей... как шантажисты
16:20  Боевики ДАИШ начали третье наступление на Пальмиру
15:21  В Швейцарии начали описывать имущество российского "Газпрома". По иску Украины
14:01  Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок. Ч.2, - А.Никишин
13:51  Новая Кыргызская банкнота в 2 тыс. сомов (с Манасом на коне) победила на конкурсе валют стран Европы и СНГ
08:53  Хивинское ханство наше! Средняя Азия в XIX веке ждала русских с надеждой, - К.Кудряшов
08:12  Китай форсирует создание нового поколения ядерного оружия "Судного дня", - Daily Mail
08:08  Индийские ученые уверяют, что новой "супер-едой" может стать тараканье молоко, - Independent
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Узб-рос-олигарх А.Усманов пытается спрятать в Швейцарии нажитые честным трудом капиталы
23:23 31.05.2018

Национализация элит? Олигархи с капиталами российского происхождения кочуют по миру


Абрамович, по данным СМИ, получил израильское гражданство

Материал с комментарием-интервью Председателя РЭОШ В.Ю. Катасонова.

Миллиардер с капиталами российского происхождения Роман Абрамович, по данным СМИ, получил израильский паспорт после того, как в Великобритании ему не продлили инвестиционную визу.

Лондон в связи с новым законом о "криминальных доходах" в любой момент может запросить у Абрамовича ответ о том, откуда у него огромное состояние. Как уже отмечали эксперты Накануне.RU, вероятно, не все источники владелец "Евраза" и клуба "Челси" захочет афишировать, поэтому очень удачно именно сейчас он вспомнил о своей национальности.

В Израиле миллиардер освобождается от налогов за доход, полученный за границей, и не должен указывать в декларации источники финансов, полученных за последние 10 лет. Абрамович получил гражданство согласно Закону о возвращении.

Другие представители капитала российского происхождения тоже "меняют прописку". Олег Дерипаска в марте 2018 г. получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции в экономику страны, что не помешало его группе En+, попавшей под санкции США, попросить Правительство РФ о льготах на энергорынке и о повышении энерготарифов для российского населения.

Еще один "санкционный" олигарх – глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг с марта 2017 г. тоже является гражданином Кипра (и так же в связи с появившимися недавно проблемами уповает на поддержку Кремля).

Алишер Усманов, человек, который входит в тройку самых богатых людей РФ, теперь налоговый резидент Швейцарии, обосновался в Лозанне, платит налоги другой стране, хотя его финансы родом из России.

Список можно продолжать, и он красноречиво говорит о том, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по национализации элит и деофшоризации экономики провалились. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, почему это произошло.

– Абрамович получил паспорт Израиля. Как прокомментируете, с чем связано "бегство" из Великобритании? И почему наши олигархи все дальше от Родины?

– Меня всегда умиляет выражение "национальный капитал", ведь капитал космополитичен. Это аксиома. По определению капитал там, где слаще, и представители капиталистического сословия, если так можно выразиться, не имеют никакой почвы, не имеют никакой привязки к Родине.

Сейчас многие факторы показывают, что представители этого капиталистического сословия разбегаются по всему миру, и каждый ищет свой "укромный уголок". Одни ищут там, где пожирнее прибыли, а другие – те уголки, где можно скрыться от возмездия. Ну, что касается Британии, это тоже очевидная вещь – господин Абрамович, видимо, не очень хорошо образованный человек, поэтому он питал какие-то иллюзии по поводу того, что он там "свой". Нет, там своими не так легко стать из "пришлых".

– Наши олигархи не единственные, кто нашел в Англии добрую вторую "мать", а потом оказался без всего?

– Да, я приводил уже пример Лондона 19 века, тогда самым большим кварталом был индийский. Индия была крупнейшей колонией, в этой стране было много представителей средней и даже крупной компрадорской буржуазии, которая со временем перемещалась из Индии на острова Туманного Альбиона. Но сегодня в Лондоне нельзя даже понять, где был этот индийский квартал. Такие же иллюзии питали и наши капиталисты, представители торгового сословия Российской Империи – можно вспомнить печальную судьбу братьев Рябушинских: от владельцев крупного банка в Москве, который перегонял средства с Родины в Лондон, до разорения и смерти в больнице для нищих. Но Абрамович вовремя вспомнил, что принадлежит к "избранному народу", и получил убежище в Израиле. Там, кстати, находят убежище многие беглые олигархи, у которых, как говорится, нос в пушку, и Гусинский, и Невзлин, который обвиняется в уголовных преступлениях.

– Все дальше и другие олигархи: Дерипаска – Кипр, Усманов по последним данным – в Швейцарии, Вексельберг уже тоже не патриот, а киприот? Можно ли олигархов вообще называть "нашими" олигархами?

– Они все работают "вахтовым методом", но это до поры – до времени. А вообще кончится тем, что им будет некуда бежать. Они плохо историю изучали, я по этому поводу вспомнил опыт председателя Государственной думы Родзянко – он в Америке дворником работал.

– Потому что Родзянко наше правительство помощи не оказывало, а олигархам с капиталами российского происхождения оказывает?

– Это до поры – до времени. Наше правосудие для них не работает, оно коррумпировано, об этом можно говорить очень долго. Но вся эта информация имеется в правоохранительных органах тех стран, которые сегодня наши руководители называют "партнерами". Однако в свое время всех экспроприаторов экспроприируют, как говорил классик марксизма. Я думаю, что основания посадить за решетку найдутся – были бы активы, а статья будет. Раз пока они этого не понимают, пока не хотят строить собственный дом эти кочевники по миру. Такова космополитическая природа капитала.

– Но как же наша объявленная "национализация элит" – закончилась, не начавшись?

– К сожалению, не началась. Как раз история с Дерипаской давала какие-то надежды, что власть примет решение о национализации "Русала" и других компаний, принадлежавшихДерипаске, но вот она пошла по другому пути. И это совершенно тупиковый путь.

Я напомню, что еще в конце нулевых годов Счетная палата, когда ей руководил Степашин, провела проверку результатов приватизации 1990-х годов и пришла к выводу, что, в общем-то, она была мошеннической. В рекомендациях этого отчета говорилось, что нужно либо расторгнуть эти приватизационные сделки, либо потребовать, чтобы их бенефициары – получатели госактивов – заплатили справедливую цену. Но, к сожалению, рекомендации Счетной палаты были положены под сукно. Основания для национализации более, чем достаточные, но власть, к сожалению, показывает, что по этому пути не пойдет.

Даже и прошедший на днях ПМЭФ демонстрирует, что и власть продолжает работать здесь вахтовым методом, она полностью заточена на Запад. Посмотрите выступления – говорят о том, какие реформы проводятся или будут проводиться в интересах так называемой "мировой экономики". Об интересах России ничего не сказано, и это просто уже даже неприлично.

– Темой ПМЭФ, как известно, была "экономика доверия", но чего тогда можно требовать от олигархов, если сама власть подает такой пример?

– Совершенно верно – идут заявления о том, что нам нужно еще больше интегрироваться в мировую экономику, нас и так нещадно эксплуатируют; что надо приобщаться к мировым достижениям, имея, прежде всего, цифровую экономику, проводить политику "цифрового концлагеря". Даже люди, которые далеки, вроде бы, от этих вопросов – они почитали, послушали и были возмущены. Я только что приехал из регионов – был в Белгороде, в Самаре – люди очень разочарованы результатами и президентских выборов, разочарованы и Правительством, которое было сформировано в мае. Не знаю, какими будут социально-политические последствия этого разочарования, но люди в тяжелом состоянии.

Источник - nakanune.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527798180
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  