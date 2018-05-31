В Тадже на 25 лет посадили выкраденого из РФ экс-полевого командира "вовчиков" Киемиддина Гози

20:55 31.05.2018 В Таджикистане известного в годы гражданской войны священнослужителя приговорили к 25 годам тюрьмы



Верховный суд (ВС) Таджикистана приговорил к 25 годам тюремного заключения известного в 1990-х годах местного священнослужителя Сайида Киемиддина Гози. Приговор был вынесен еще десять дней назад, однако известно о нем стало только сейчас, сообщает Радио "Озоди" со ссылкой на свой источник в ВС.



Процесс над священнослужителем проходил в закрытом режиме в следственном изоляторе №1 города Душанбе. Сайид Киемиддин Гози был признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Таджикистана – в разжигании национальной, расовой, этнической и религиозной вражды, в измене родине и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя. Остается неизвестным, признал ли подсудимый свою вину по предъявленным обвинениям. На судебные заседания не были допущены даже родные Гози. Также неизвестно, собираются ли они опротестовать приговор суда. Адвокат Зафар Расулов, назначенный государственным защитником, отказался давать какие-либо комментарии из-за закрытого характера процесса.



В последние годы Гози проживал в России. В ноябре 2017 года жена священнослужителя Раджабгул Мусалмонова заявила об исчезновении супруга после возвращения из Ирана в Санкт-Петербург. По ее словам, в последний раз Гози позвонил сыну Баракатулло из аэропорта "Пулково" около полуночи 21 ноября и сообщил, что его депортируют в Таджикистан. В этот день мулла возвращался в Санкт-Петербург транзитом через Стамбул из Ирана, где он находился на лечении после перелома ноги.



Сообщалось, что священнослужитель был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга сотрудниками спецслужб Таджикистана и России. В тот же вечер его экстрадировали в Худжанд. При этом супруга Гози отметила, что с 2015 года священнослужитель жил в городе на Неве, где ему принадлежало кафе, и работал вместе с сыновьями. Мусалмонова утверждала, что ее муж не находился в розыске ни в Таджикистане, ни в России. Священнослужитель уже давно не занимался политикой и не являлся членом запрещенной таджикистанским судом Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).



В середине мая этого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон признал арест Гози и обвинил его в разжигании гражданской войны в стране в 1990-е годы. "Арестован так называемый "генерал Киемиддин" или Киемиддин Гозималики - один из разжигателей гражданской войны в 1990-х годах. В карманах полно долларов некоей "дружественной" страны. Он сам признался, что давно принял шиизм и по заданию спецслужб той страны работает против таджикского народа", - сказал Рахмон, указывая на связь Гози и членов ПИВТ с Ираном.



Эшон Сайид Киемиддин Гози (Гозиев) был известным в Таджикистане в 1990-е годы священнослужителем. Он был одним из ораторов на площади "Шахидон" в Душанбе, где в 1992 году собрались представители демоисламской оппозиции - противники коммунистического режима. Его неофициально называли "генерали мардуми" ("народный генерал"). С началом гражданской войны в Таджикистане Гози перебрался в Афганистан, где сотрудничал с Объединенной таджикской оппозицией (ОТО). После подписания Общего соглашения о мире и национальном согласии в 1997 году вернулся в страну и был членом Комиссии по национальному примирению от ОТО. За заслуги в реализации Общего соглашения о мире был награжден орденом "Шараф".

31.05.2018 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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