 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 31.05.2018
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19:58  В Кыргызстане новый директор Агентства по продвижению и защите инвестиций. Имя ему - Адилбек уулу Шумкарбек
18:41  Божья роса. Почему в Таджикистане не реагируют на скандалы вокруг чиновников
18:34  Экс-министр и аким Бауржан Мухамеджанов отъехал послом Казахстана в Грузию
18:26  Укр-журналист Бабченко воскрес. В убийстве сознался иеродиакон Аристарх. Упоротые клоуны..
17:14  ПИВТ переадресовала обвинения в терроризме Эмомали Рахмону
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11:26  Ошибка Трампа: купит ли Китай газ с Аляски?
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09:22  Заговорят ли Дидро и Эйнштейн по-казахски? - Адольф Арцишевский
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08:54  Желание быть русским. Зеленые мартышки (продолжение), - Юрий Поляков
08:41  Назарбаев будет пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана
08:34  Вырезал на груди Н+Б и крест... Подробности жуткого убийства украденной "невесты" в Жайылском РОВД
08:14  На Ближнем Востоке Путин сейчас многим обязан Трампу, - Independent
08:09  Испанская коррупция добралась до премьера Рахоя
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07:35  Исламабад сдал Усаму бен Ладена за деньги. Экс-начальники разведок Пакистана и Индии раскрыли свои секреты
07:28  Италия – смерть демократии. В стране произошел переворот без кровопролития, - Э.Бертолази
07:22  Госдеп США "особо озаботился" религиозной ситуацией в Таджикистане. Обижают салафитов, иеговистов и иудеев
07:01  "Турецкий поток" пройдет через Болгарию
06:26  Необходима срочная национализация рос-"элит", - А.Никифоров
00:44  Европа дождалась альтернативы российскому газу
00:42  Госдеп: Путь к ослаблению России лежит через Азербайджан
00:40  Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство
00:30  Мутить по новой. Западные СМИ на тропе информвойн на постсоветском пространстве, - С.Чериков
00:29  Asia Times: что готовит миру новая стратегическая культура КНР?
00:06  Италия готовит миру новые сюрпризы, - Д.Седов
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Среда, 30.05.2018
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22:20  Узбекистан построит АЭС на границе с Казахстаном
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19:46  Foreign Policy: Трамп хочет повторить крах кайзера Вильгельма II?
19:16  Младшего брата зятя президента Узбекистана обвинили в оказании давления на футбольных судей и тренеров
19:14  США заявили о ликвидации не менее 50 лидеров "Талибана" в Афганистане (почему не 500?)
18:53  В Бишкеке задержан первый зампред правления "Росинбанка" Андрей Гойхман
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16:20  Боевики ДАИШ начали третье наступление на Пальмиру
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14:01  Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок. Ч.2, - А.Никишин
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В Кыргызстане новый директор Агентства по продвижению и защите инвестиций. Имя ему - Адилбек уулу Шумкарбек
19:58 31.05.2018

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Адилбек уулу Шумкарбек назначен директором Агентства по продвижению и защите инвестиций. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Одновременно с этим Адилбек уулу Шумкарбек освобожден от ранее занимаемой должности.

Прежний глава Эсенкул Момункулов написал заявление об увольнении по собственному желанию. ИА "24.kg" ранее сообщало, что на Эсенкула Момункулова зарегистрировано десять компаний.

31 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Анастасия МОКРЕНКО

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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