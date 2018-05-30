В Кыргызстане новый директор Агентства по продвижению и защите инвестиций. Имя ему - Адилбек уулу Шумкарбек

19:58 31.05.2018 Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Адилбек уулу Шумкарбек назначен директором Агентства по продвижению и защите инвестиций. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.



Одновременно с этим Адилбек уулу Шумкарбек освобожден от ранее занимаемой должности.



Прежний глава Эсенкул Момункулов написал заявление об увольнении по собственному желанию. ИА "24.kg" ранее сообщало, что на Эсенкула Момункулова зарегистрировано десять компаний.



31 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Анастасия МОКРЕНКО См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - 24.kg

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