В Тбилиси массовые митинги протеста. Требуют отставки правительства Маргвелашвили

19:50 31.05.2018 В Тбилиси митингующие потребовали отставки правительства Грузии



Участники многотысячного митинга, который проходит в Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии, потребовали отставки правительства. Организаторы акции также призвали президента страны Георгия Маргвелашвили прийти на проспект Руставели и присоединиться к протесту. Участники митинга после отставки генерального прокурора Ираклия Шотадзе потребовали привлечения его к уголовной ответственности и реорганизации правоохранительной и судебной систем, передает "Интерфакс".



Ранее сегодня многотысячная акция протеста прошла у здания Генпрокуратуры Грузии. На нее вышли люди, недовольные вердиктом суда по резонансному делу об убийстве старшеклассников Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили. Отец одного из убитых утверждает, что истинных виновников трагедии "покрывает" бывший высокопоставленный сотрудник генпрокуратуры, сын которого участвовал в массовой драке, в ходе которой и погибли подростки. Оппозиция требовала и добилась отставки генпрокурора, а также пригрозила "революцией ножниц". Источник - kommersant.ru

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