Божья роса. Почему в Таджикистане не реагируют на скандалы вокруг чиновников

18:41 31.05.2018 В последние месяцы многие СМИ, в том числе и "Фергана", писали о скандале вокруг разоблачений российского интернет-сообщества "Диссернет", которое обвинило таджикских ученых и должностных лиц в плагиате научных трудов. В цивилизованном мире это сочли бы постыдным явлением для науки и курирующего ее государственного ведомства. Хотя во многих государствах контроль в сфере интеллектуальной собственности настолько силен, что подобного масштабного воровства плодов чужого умственного труда просто бы не было допущено.



Напомним, российское сообщество "Диссернет", которое ищет плагиат в научных работах, на сегодняшний день уличило в присвоении чужих трудов уже 35 таджикистанцев - обладателей ученых степеней. Среди тех, кого обвинили в воровстве научных работ, есть в том числе и высокопоставленные лица, такие как вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид, помощник президента по вопросам кадров Асадулло Рахмонов, председатель совета директоров Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) Шерали Кабиров, председатель Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадов (Гулмахмадзода), директор Института экономики сельского хозяйства Академии сельскохозяйственных наук республики Нарзулло Амиров и другие.



Как сообщил "Фергане" один из основателей "Диссернета" российский физик Андрей Ростовцев, количество таджикских плагиаторов этим не ограничивается. "Их так много, вы себе не представляете. Их море! Можно захлебнуться", - сказал Ростовцев. Не исключено, что в этом огромном списке окажутся и депутаты таджикского парламента, среди которых немало лиц с ученой степенью.



Обвинения в воровстве научных работ вызвали широкий общественный резонанс в Таджикистане, но не более. Пока известно только об одном случае увольнения после разоблачения "Диссернета". Речь идет о советнике по науке ректора Таджикского института предпринимательства и сервиса, профессоре Вохиде Разыкове, который был научным руководителем семи разоблаченных диссертантов и имел прямое отношение к фальсификации научных работ. И хотя официально Разыков уволен с должности советника ректора по состоянию здоровья и продолжает работать в качестве преподавателя, но источники в вузе связывают его снятие с должности именно с "торговлей диссертациями".



При этом, по данным портала "Ахбор", президент Эмомали Рахмон на одном из недавних заседаний правительства раскритиковал чиновников-плагиаторов, заявив: "Если вы не можете самостоятельно писать свои диссертации, каким образом вы стали академиками, профессорами и кандидатами наук? Только позорите нацию и государство!"



Разоблачения "Диссернета" - далеко не единственный скандал, в котором замешаны таджикские чиновники. Но если в других странах в таких ситуациях госслужащие высокого ранга, как правило, добровольно уходят в отставку (или их туда отправляют), то в Таджикистане многие правонарушения - их собственные или людей из их семей и окружения - сходят им с рук. Мы вспомнили и другие случаи, когда высокопоставленных таджикских чиновников "ловили" на обмане и не только.



Подлог в Нацбанке



В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных. После того как обман открылся, МВФ потребовал вернуть часть этих денег в размере $50 млн, а также провести независимый аудит деятельности Нацбанка.



Аудит провела известная британская компания Ernest & Young. Результаты ее проверки были опубликованы в начале 2009 года. В документе говорилось, что финансирование хлопкового сектора Нацбанк осуществлял через компании, прямо или косвенно принадлежавшие тогдашнему руководителю регулятора Муродали Алимардону (в 2008 году был назначен вице-премьером страны).



Главным получателем миллионов от Нацбанка стала компания "Кредит-Инвест", которой только за период 2004-2008 годов было перечислено около $860 млн. На момент проведения аудита $295 млн оставались на счету компании в качестве задолженности перед НБ. Общая же сумма задолженность "Кредит-Инвеста" Нацбанку составляла $560 млн. Эти средства компания выдавала в качестве кредитов на льготных условиях своим же учредителям - Корпорации "ХИМА" (по некоторым данным, это аббревиатура, которая расшифровывается как "Хаеев Исматулло и Муродали Алимардон"), ОАО "Тамер ИНБ", ЗАО "Олими Каримзод" и ЗАО "Худжанд-Инвест-Коттон".



Муродали Алимардон. Фото с сайта News.tj



Указанные компании занимались инвестированием хлопкосеющих хозяйств на основе фьючерсных контрактов. Они получили 71% средств Нацбанка, но как использовались эти средства, аудиторская компания так и не смогла узнать, поскольку вся документация ими была уничтожена. Но при этом аудиторам удалось выявить некоторые нецелевые расходы. В отчете они сообщили о том, что Нацбанк через свои филиалы в регионах выдавал кредиты на коммерческие цели. В частности, $235 тыс. банк выделил на строительство кафе в Истаравшане.



В своем интервью "Азии-плюс" Муродали Алимардон признал, что это он создал схему распределения средств в хлопковом секторе, но якобы руководствовался самыми благими намерениями, направленными на развитие отрасли. Свое непосредственное отношение к компаниям-инвесторам он отрицал, сообщив, что только помогал им советами. При этом он сказал, что одна из компаний принадлежит его брату, но тот якобы и сам не рад, что взялся за работу с хлопком, так как влез в большие долги, которые ему создали дехкане.



Несмотря на то, что итоги аудита были обнародованы, таджикские власти на них никак не отреагировали. Даже правоохранительные органы не заинтересовались этим делом. Тогдашний глава Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Шерхон Салимзода вообще заявил журналистам, что "результаты аудиторов - это еще не повод для возбуждения уголовного дела по тем или иным фактам, вскрытым ими". Тем не менее, он обещал изучить материалы аудита и провести собственную проверку, но до этого так и не дошло.



Дело Занджани



В 2014-м году Нацбанк Таджикистана был вовлечен в еще один крупный международный скандал - по делу иранского миллиардера Бабака Занджани. Молодой олигарх, капитал которого оценивался в $14 млрд, был арестован в Иране в декабре 2013 года по обвинению в хищении государственных денег в размере более $2 млрд, которые он получил от реализации иранской нефти на черном рынке в обход санкций ООН. За это в 2016 году он был приговорен к смертной казни, но позже Верховный суд Ирана вроде бы отменил высшую меру (по другим данным, приговор был оставлен в силе).



В ходе разбирательства Занджани заявил, что перевел средства от реализации нефти в Центробанк Ирана через Национальный банк Таджикистана и в качестве доказательства привел документы из НБ, которые подтверждали поступление этих денег. Нацбанк причастность к этим операциям категорически отверг, а документы Занджани назвал подделкой.



Иранские чиновники не скрывали тогда, что подозревают Таджикистан в присвоении нефтяных денег, поскольку до этого Занджани был одним из крупных инвесторов Таджикистана. Он основал в республике холдинг "Конт-групп Точикистон", в который вошли комапнии Asian Express Terminal, "Конт - Таминот", "Конт - Турист", Asian Express Airline и "Конт - сохтмон". Правда, в холдинге потом сообщили, что все свои акции Занджани продал в 2013 году гражданке Турции. Когда против миллиардера в Иране возбудили дело, таджикские власти и вовсе отреклись от него, заявив, что никаких инвестиций он не делал и был лишь гостем в Таджикистане.



Бабак Занджани. Фото с сайта Avesta.tj



В 2015 году появилась новая информация, связанная с причастностью Нацбанка к махинациям Занджани. В интервью иранскому агентству Namehnews.ir Амир Аббос Султони - один из членов следственной группы, которая вела дело Занджани, - утверждал, что Занджани в свое время для получения фальшивого документа о переводе денег заплатил $3 млн в качестве взятки заместителю председателя Нацбанка Таджикистана, имя которого он не назвал. "Занджани отдал $3 млн высокопоставленному чиновнику Нацбанка Таджикистана для получения этого поддельного документа, чтобы прийти в парламент и утверждать, что он перевел нефтяные средства", - сказал Султони.



Имя этого "заместителя" до сих пор остается неизвестным, так как никто в Таджикистане не стал разбираться в этом деле. Обвинение в коррупции в размере $3 млн, которое выставило Таджикистан не в самом благоприятном свете, видимо, решили просто замять.



Рокировки после фальсификаций



В январе 2010 года в таджикских СМИ было опубликовано заявление известного в республике адвоката Солиджона Джураева, в котором он обвинил в произволе руководителей Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Шерхона Салимзода и Верховного суда Нусратулло Абдуллаева. Эти обвинения были озвучены после осуждения 33 человек по так называемому "исфаринскому делу" - одному из самый громких уголовных дел того времени.



Главным фигурантом "исфаринского дела" был известный бизнесмен из Исфары и депутат местного маджлиса Низомхон Джураев. Его обвиняли в хищении государственных средств в особо крупном размере, создании ОПГ и ряде других тяжких преступлений. Вместе с ним к делу были привлечены более 50 человек, из которых 33 человека оказались на скамье подсудимых. Сам Низомхон Джураев тогда сбежал и был объявлен в международный розыск. Его соратники же получили различные сроки - от 8 до 25 лет.



Как утверждал адвокат Джураев, эти люди были осуждены на большие сроки по необоснованному делу, которое было сфабриковано антикоррупционным ведомством. По его словам, обвинения не нашли своего подтверждения в ходе судебного процесса, но, несмотря на это, судья Верховного суда Нур Нуров осудил обвиняемых по всей строгости. Адвокат предоставил запись, которую он сделал во время разговора с судьей Нуровым. На ней судья говорит, что дать большие сроки обвиняемым от него потребовал глава Верховного суда Нусратулло Абдуллаев.



Позицию адвоката тогда разделили даже государственный обвинитель по делу Рустам Олимов и генеральный прокурор страны Бободжон Бобохонов, который назвал приговор в отношении исфаринцев незаконным и несправедливым. В истории таджикского правосудия это, наверное, был единственный случай, когда защита и обвинение оказались на одной стороне, и, казалось бы, такое громкое разоблачение будет иметь серьезные последствия для тех, кого обвинили в произволе и фальсификации. Но вместо этого генпрокурора Бобохонова в конце января того же 2010 года сняли с должности и на его место назначили главного "фальсификатора" - Шерхона Салимзода.



Шерхон Салимзода. Фото с сайта News.tj



После этого в отношении судьи ВС Нура Нурова и гособвинителя Рустама Олимова были возбуждены дела о мошенничестве и получении взятки в крупном размере. В дальнейшем они были осуждены на сроки от 8 до 10 лет. Кроме того, против Файзулло Бобохонова - сына бывшего генпрокурора Бободжона Бобохонова - в тот же год возбудили дело за злоупотребление должностными обязанностями, взятки и мошенничество и осудили его на 7 лет. Многие считают, что это было местью нового генпрокурора Бобохонову за его позицию по "исфаринскому делу".



Про обвинения с доказательствами, представленными адвокатом Джураевым, в отношении самого Шерхона Салимзода все благополучно забыли.



Золотая молодежь



В Таджикистане в скандалах периодически оказываются замешанными не только чиновники, но и их дети. Некоторые из них, в частности, становились виновниками ДТП с человеческими жертвами. Так, в апреле 2008 года сын секретаря Совбеза Таджикистана Амиркула Азимов Бобур Азимов, ехавший на высокой скорости, вылетел на встречную полосу и сбил насмерть одного человека, еще пятеро, в том числе маленький ребенок, получили различные травмы. Бобур был осужден, но позже амнистирован.



В октябре 2013 года в центре Душанбе произошла авария, в которой погибли два человека и еще трое получили серьезные травмы. Виновником происшествия оказался 16-летний Расул Амонулло - сын тогдашнего главы ГУП "Таджикские железные дороги" (ТЖД) Амонулло Хукумова (Хукуматулло), который, кстати, впоследствии стал фигурантом расследования проекта OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).



Следствие по делу о ДТП в участием Расула завершилось спустя 9 месяцев - он был признан невиновным в аварии. Это при том, что записи видеокамер с места события показывали обратное. В итоге по этому делу было лишь вынесено административное наказание за нарушение закона "Об ответственности родителей" в виде штрафа матери Расула в размере 120 сомони ($15).



Спустя год, в октябре 2014 года, произошел еще один инцидент с сыном Хукумова, но уже старшим - Рустамом, который открыл огонь из пневматического оружия по сотруднику ГАИ. Инцидент тоже был быстро замят.



Амонулло Хукумов. Фото с сайта Tajinfo.org



Имя Рустама Хукумова стало известно общественности еще далеко до этого инцидента - в связи с громким делом в отношении летчиков авиакомпании Rolkan Владимира Садовничего и Алексея Руденко. В ноябре 2011 года они были приговорены каждый к 8,5 годам лишения свободы по статье "контрабанда". Но через несколько дней решение было изменено, и летчиков освободили из зала суда.



Вслед за этим появились слухи о том, что летчики были освобождены в обмен на договоренность об освобождении Рустама Хукумова, который на тот момент находился под арестом в России за сбыт наркотиков. Хукумов и еще трое граждан Таджикистана были задержаны сотрудниками российского антинаркотического ведомства в 2008 году. Он был признан организатором преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в РФ, и приговорен к 9,5 годам лишения свободы. Но в декабре 2011 года был полностью оправдан и освобожден.



В том же 2011 году серьезное ДТП произошло с участием сына председателя Верховного суда Нусратулло Абдуллаева - 24-летнего Фархода Абдуллаева. В апреле, находясь за рулем автомобиля BMW Х6, он насмерть сбил гражданку Китая. Но дело в отношении него было закрыто. В МВД заявили, что "в создавшейся ситуации Ф.Абдуллаев не имел возможности вовремя остановить управляемый им автомобиль".



Осенью 2011-го на своем лексусе RХ300 трех девушек сбил сын главы Управления исполнения наказаний Минюста Изатулло Шарипова. Девушки получили различные травмы. Дело также было закрыто.



В сентябре 2016 года сын первого вице-премьера Таджикистана Давлатали Саидова - 23-летний Фаромуз Саидов - стал виновником аварии, в которой погибли два человека. И это дело было закрыто. По заключению экспертизы, "ДТП произошло из-за заводской технической неисправности автомашины, которой управлял сын первого вице-премьера: человеческий фактор в совершении ДТП отсутствует".



Несмотря на широкую огласку и общественный резонанс ДТП с участием детей таджикских чиновников, уголовные статьи к ним не применяются, а их отцы продолжают занимать высокие посты. Пока что за поступки детей "ответил" лишь глава ТЖД Амонулло Хукумов, который был отправлен на пенсию. Остальные чиновники-отцы отделались легче: получили лишь порицание главы государства, который, выступая на встрече с активом города в феврале 2017 года, заявил, что назрела необходимость наведения порядка на дорогах.



"Скажем открыто, согласно данным, большинство лихачей на дорогах - дети чиновников и бизнесменов. Последствия лихачеств часто заканчиваются трагически. Надо покончить с этим безобразием. Министерству внутренних дел необходимо указывать при освещении таких фактов – кто именно был за рулем. Народ должен знать, кто нарушает закон на дорогах столицы", - указал Эмомали Рахмон.



На заседании правительства Таджикистана чиновники выслушивают критику Эмомали Рахмона. Фото пресс-службы президента республики



Чем ближе к верхам, тем безопаснее?



В беседе с "Ферганой" один из таджикских экспертов в сфере масс-медиа на условиях анонимности высказал мнение о том, что правосудие в Таджикистане осуществляется избирательно - многое зависит от приближенности чиновника (или члена его семьи), совершившего правонарушение, к верхам. Поэтому общественность не видит адекватной реакции властей на тот или иной инцидент, как это происходит в развитых демократических странах. Но это не означает, что власти готовы закрыть глаза на любое нарушение закона со стороны приближенных:



- В Таджикистане власть реагирует на правонарушения в зависимости от того, кто оказался замешанным в том или ином случае. Большинство скандалов касаются близких к властям людей, они ей важны тем, что являются "секретоносителями". Именно поэтому их не будут "трогать". Более того, их даже будут защищать. Например, в случае с Занджани и Нацбанком дело дошло даже до ухудшения межгосударственных отношений. А вот в случае с Амонулло Хукумовым можно сказать, что его наказали. Возможно, это не то, чего ожидало таджикское общество, но надеяться, что в Таджикистане на подобные происшествия будут реагировать, как в передовых демократических странах, не стоит. Важно, чтобы СМИ придавали как можно большей огласке нарушения закона со стороны чиновников, чтобы создавались скандалы, шумиха, негативное общественное мнение - тогда власти будут вынуждены так или иначе отреагировать. Что касается разоблачений "Диссернета", не думаю, что они останутся без внимания. Полагаю, что скоро антикоррупционное ведомство, Счетная палата или Генпрокуратура этим заинтересуются, потому что речь идет о миллионах сомони, которые тратятся из госбюджета в виде надбавок к зарплатам этих людей, - заключил эксперт.



30.05.2018 Источник - fergananews.com

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