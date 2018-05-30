Экс-министр и аким Бауржан Мухамеджанов отъехал послом Казахстана в Грузию

18:34 31.05.2018 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Бауржана Мухамеджанова послом в Грузии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Указом Главы государства Мухамеджанов Бауржан Алимович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Грузии", - говорится в сообщении.



Он освобожден от должности посла Казахстана в Литовской Республике, от должности посла РК в Латвийской Республике по совместительству.



Бауржан Мухамеджанов в разное время был министром юстиции, членом Высшего судебного совета, заместителем премьер-министра. Работал в Администрации Президента. С октября 2005 года по апрель 2009 года возглавлял Министерство внутренних дел РК. Был членом Совета Безопасности. 2 апреля 2009 года указом Президента назначен депутатом Сената, на этой должности работал до декабря 2011 года. C 22 декабря 2011 по 20 января 2013 года был акимом Мангистауской области.



Экс-посол Казахстана в Грузии Ермухамет Ертысбаев в ноябре в 2017 года был назначен послом в Беларуси. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Tengrinews.kz

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