 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Укр-журналист Бабченко воскрес. В убийстве сознался иеродиакон Аристарх. Упоротые клоуны..
18:26 31.05.2018

Бывший иеродиакон Аристарх назвал себя "исполнителем убийства" Бабченко

Экс-священник, ныне - активист "Правого сектора", Алексей Цымбалюк ранее принимал участие в боевых действиях в Донбассе

Монах-волонтер, активист "Правого сектора" (запрещен в России) Алексей Цымбалюк, в прошлом - иеродиакон Аристарх Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.

"СБУ меня не кинуло, у меня все хорошо.... После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека, без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу", - написал Цымбалюк на своей странице в фейсбуке в четверг.

При этом он отметил, что дал подписку о неразглашении, поэтому "никаких интервью в ближайшее время не будет".

"Честно, не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тянул на себе, следователь в деле - люди чести. Люди, которые реально пашут для того, чтобы жизнь в Украине была безопасной", - подчеркнул он.

Цымбалюк принимал участие в силовой операции Киева на востоке Украины и, по данным учетной записи в фейсбуке, в настоящее время проживает в Одессе.

Вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что покушение было постановочным, а информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

В ходе того же брифинга Грицак сообщил о задержании в Киеве в среду организатора "убийства" Бабченко, который предложил своему знакомому участнику боевых действий в Донбассе $30 тыс. и передал ему $15 тыс. за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Всего же организатор этого преступления в целом говорил об устранении 30 человек на Украине, а совершенное "убийство" Бабченко было пробным.

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- Российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента Петра Порошенко о помощи в получении украинского гражданства.

"Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство был. Я не стал отказываться, скажу честно", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, о чем шла речь во время его встречи с представителем администрации президента Украины.

По словам Бабченко, у него есть вид на постоянное проживание на Украине, его семья тоже подала документы на постоянное проживание.

Как сообщалось, вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в столице Украины.

На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

В ходе того же брифинга Грицак сообщил о задержании в Киеве организатора "убийства" Бабченко, следователи СБУ подготовили ему подозрение по части 1 статьи 14, части 5 статьи 27, части 3 статьи 258 (пособничество в подготовке теракта) Уголовного кодекса.

По словам главы СБУ, организатор предложил своему знакомому участнику военных действий в Донбассе $30 тыс. и передал ему $15 тыс. за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Всего же организатор этого преступления в целом говорил об устранении 30 человек на Украине, а совершенное "убийство" Бабченко было пробным.

Источник - INTERFAX.RU
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527780360
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