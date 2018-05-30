 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
ПИВТ переадресовала обвинения в терроризме Эмомали Рахмону
17:14 31.05.2018

Центральная азия Афганистан Политика Казахстан Кыргызстан Россия Права человека Криминал Законы Таджикистан Терроризм Общество


Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) опровергла прозвучавшие из уст таджикских чиновников обвинения в создании военной базы в Афганистане и открытии в странах бывшего СССР представительств организации. В партии заявили, что сами стали жертвой "государственного терроризма" со стороны Эмомали Рахмона, семья которого является главным источником экстремизма в республике. Об этом говорится в тексте имеющегося в распоряжении "Ферганы" заявления высшего правления ПИВТ.

С заявлением об открытии в Афганистане тренировочной базы ПИВТ на заседании секретарей Совбезов ОДКБ в Астане выступил секретарь Совета безопасности Таджикистана Абдурахим Каххаров. Он упомянул ПИВТ в одном ряду с террористическими организациями ИГ (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ), "Талибан" и "Ансаруллах", готовящими на границе с Афганистаном "плацдарм для влияния на Центральную Азию". В ответ на это в ПИВТ объявили, что партия "не имеет никаких планов создания военных баз в Афганистане или любой другой стране" и считает, что "политическую борьбу можно вести только мирным путем, соответствующим международным стандартам".

В ПИВТ также назвали "абсолютно безосновательными" утверждения директора Центра исламоведения при президенте Таджикистана Файзулло Баротзода о том, что партия открыла свои представительства в странах бывшего Союза, в том числе в России и в Узбекистане, для дестабилизации обстановки в Центральной Азии. Об этом глава Центра написал в своей статье "Геополитические изменения на Ближнем Востоке и их влияние на Таджикистан", опубликованной 24 мая в государственных СМИ Таджикистана. Баротзода в комментарии "Озоди" утверждал, что материал основывается на анализе реальных событий и фактов. "ПИВТ ранее официально объявила о прекращении своей деятельности в Таджикистане и среди граждан Таджикистана в странах Содружества. ПИВТ категорически отрицает все предположения на этот счет", - говорится по этому поводу в заявлении партии.

В ПИВТ добавили, что готовы продолжать сотрудничество со всеми странами, международными организациями, партиями и движениями, которые признают ее как партию "с умеренными взглядами". "Деятельность ПИВТ направлена только на решение проблем Таджикистана, а не на другие страны мира", - отметили в партии.

Распространенную государственными СМИ Таджикистана информацию там расценили как продолжающуюся кампанию по очернению ПИВТ и попытку президента республики Эмомали Рахмона подключить к борьбе с оппозиционной ему партией регионы, обеспокоенные реальной угрозой экстремизма и терроризма. Между тем, подчеркнули в партии, они сами "являются жертвой государственного терроризма, и немалое количество раз подвергались нападению и угрозам со стороны экстремистских и террористических групп". Причиной экстремизма в Таджикистане оппозиционеры назвали сам режим Рахмона: "Нищий и погрязший в коррупции Таджикистан, имея во власти одну некомпетентную и неудачную семью, остается источником многих угроз, в том числе связанных с экстремизмом и терроризмом".

Напомним, до сентября 2015 года в течение 16 лет ПИВТ была единственной официально действующей партией религиозного толка на постсоветском пространстве. В августе 2015 года министерство юстиции Таджикистана потребовало от ПИВТ прекратить деятельность, а уже в сентябре партию обвинили в причастности к военному мятежу бывшего замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода. Партия была объявлена Верховным судом республики террористической, а ее руководство и ряд членов были арестованы и позже приговорены к различным срокам лишения свободы.

Отметим, что принятое на прошедшем заседании секретарей Собвезов стран ОДКБ решение создать сводный список террористических организаций не означает, что Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия должны признать ПИВТ террористической. Как пояснял секретарь киргизского Совбеза Дамир Сагынбаев, речь идет о списке, позволяющем "как можно быстрее узнавать о появлении новых террористических организаций".

Источник - fergananews.com
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