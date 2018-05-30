Ошибка Трампа: купит ли Китай газ с Аляски?

11:26 31.05.2018 Экономические разногласия с Китаем могут навредить успеху давней американской мечты о СПГ-заводе на Аляске



Торговая война между Китаем и США продолжается из-за нарушенных обещаний. Президент США Дональд Трамп отказался от прежних договоренностей и продолжил политику торговых ограничений. Похоже, что это решение станет еще одним камнем на весах, решающих судьбу проекта "Аляска СПГ" - трубопровода и завода стоимостью 43 млрд долларов, который Америка мечтает реализовать на деньги китайских инвесторов.



В середине мая США и Китай объявили об укреплении торгового сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства и высоких технологий. После этого министр финансов США Стивен Мнучин стал говорить о проекте добычи природного газа на арктическом побережье Аляски как о законченной сделке.



"Китайские компании готовятся заключить обязательное соглашение о покупке СПГ из газового проекта на сумму 43 млрд долларов США на Аляске. Сделка может генерировать около 10 млрд долларов в год", - сказал Мнучин CNBC.



Однако западные эксперты отмечают, что министр настроен чересчур оптимистично. Подтверждать свой интерес к СПГ на Аляске Китай не спешит. Впереди - трудные переговоры между странами, диалог у которых никак не сложится.



Соглашение без обязательств



В последние два года в Соединенных Штатах был дан старт двум проектам по производству и экспорту сжиженного природного газа. Новые объекты в Луизиане и Мэриленде позволяют Америке доставлять до 3,6 млрд кубических футов в день нескольким десяткам стран. Сегодня по стране строятся еще четыре завода, еще несколько находятся на стадии планирования, включая проект в арктической зоне Америки - штате Аляска.



Проект "Аляска СПГ" соединит юг и север штата: в южном городе Никиски планируется строительство завода СПГ, который будет соединен с газовым комплексом месторождений Прудо Бей на севере Аляски 1280-километровым газопроводом. Мощность проекта составит 27,6 млрд кубометров в год - против 38 млрд кубометров "Силы Сибири" (совместного проекта "Газпрома" и китайской CNPC, поставки газа в Китай с него начнутся в 2019 году).



"Аляска СПГ" нацелен на китайские газовые нужды. Сегодня Китай потребляет чуть более 200 млрд кубометров газа в год, из которых импортирует 40%. Правительство КНР планирует сокращать потребление угля и нефти и дальше, поэтому, по различным прогнозам, к 2020 году эта цифра вырастет до 260-300 млрд кубометров.



В ноябре прошлого года в присутствии глав двух государств губернатор Аляски Билл Уокер подписал соглашение о совместной разработке проекта сжиженного природного газа в Аляске с компанией Alaska Gasline Development Corp и принадлежащими Китаю компаниями Sinopec Group, Bank of China и China Investment Corp. Планируется, что китайские инвестиции составят около трех четвертей общей стоимости проекта. Еще порядка 11 млрд долларов планируется привлечь от других инвесторов.



Однако соглашение, не подкрепленное официальными документами, фактически не имеет силы. Стороны озвучили желание заключить контракты к концу 2018 года, но о каких-либо переговорах уже давно ничего не слышно. Ситуацию усугубляет риск похолодания в отношениях Китая и США: слишком уж неустойчива дружба расчетливого Си Цзиньпина и "хаотичного" Трампа.



Подсчет минусов и плюсов



Аналитики считают, что запуск проекта может растянуться как минимум на пять лет.



"Коммерческая структура и маркетинговый план еще не ясны. Потребуется несколько лет для принятия окончательного инвестиционного решения", - считает Керри-Энн Шэнкс, глава отдела исследований в области газа в Азии и СПГ Wood Mackenzie.



Пока подробности финансирования остаются невыясненными, невозможно сказать, велика ли будет польза от проекта бюджетам Аляски и США. Губернатор Аляски Билл Уокер поддерживает проект, заявляя, что он принесет штату небывалое социально-экономическое благополучие. Глава штата заявляет, на время строительства объекта будет создано 12?000 рабочих мест, но забывает добавить, что пока неизвестно, сколько из этих мест займут жители штата, а сколько - китайские подрядчики.



Неопределенности в судьбу проекта добавляет его высокая стоимость - свойство любого проектируемого объекта в Арктике.



"Аляска СПГ" - это проект с большой мощностью, требующий строительства 800-мильного трубопровода по всему штату. Sinopec может найти более дешевое предложение по сжижению природного газа в другом месте", - добавляет Керри-Энн Шэнкс.



Тем не менее СПГ с Аляски имеет географическое преимущество: север Америки находится ближе к Китаю, чем американские СПГ-проекты на побережье Мексиканского залива.



Гонка конкурентов



Для России, как и других поставщиков СПГ, проект на Аляске не представляет большой угрозы. Китай в любом случае оставит за собой несколько источников энергоносителей, чтобы не допустить зависимости от одного из них. Но согласится ли Китай заключить долгосрочное соглашение с Америкой или продолжит раздумывать над этой идеей, попутно заключая сделки с поставщиками из других стран?



Участие китайских инвесторов в проекте "Аляска СПГ" в итоге, скорее всего, состоится, ведь финансовый вклад в реализацию подобных проектов на разных стадиях снижает будущую стоимость товара. Но если США продолжит подогревать сомнения Китая в своей надежности, это повлияет на размер куска пирога китайского газового рынка, который так надеется получить Америка.



Анна Горохова Источник - REGNUM

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